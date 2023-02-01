Zymer Bytyqi, Olympiakos'a transfer oldu

Yunanistan ekibi Olympiakos, Konyaspor forması giyen Zymer Bytyqi'nin transferini açıkladı.

Yapılan duyuruda Olympiakos'un Kosovalı golcüyü bonservisiyle satın aldığı kaydedildi. Yunan ekibinin duyurusunun ardından ise Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüze yaklaşık 2 yıl hizmet eden futbolcumuz Zymer Bytyqi'ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." sözleri kullanıldı.

2021 yılında Norveç'in Viking takımından 100 bin euroya transfer olan Kosovalı oyuncu, bu sezon Süper Lig ekibi Konyaspor'da oynadığı 23 karşılaşmada 1 gol 3 asist üretmişti.