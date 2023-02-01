İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2023 Çarşamba / 11 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8106
  • EURO
    20,4558
  • ALTIN
    1165.97
  • BIST100
    4976.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zymer Bytyqi, Olympiakos'a transfer oldu
Spor

Zymer Bytyqi, Olympiakos'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Zymer Bytyqi, Yunanistan takımlarından Olympiakos'a transfer oldu.

1 Şubat 2023 Çarşamba 00:45 - Güncelleme:
Zymer Bytyqi, Olympiakos'a transfer oldu
ABONE OL

Yunanistan ekibi Olympiakos, Konyaspor forması giyen Zymer Bytyqi'nin transferini açıkladı.

Yapılan duyuruda Olympiakos'un Kosovalı golcüyü bonservisiyle satın aldığı kaydedildi. Yunan ekibinin duyurusunun ardından ise Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüze yaklaşık 2 yıl hizmet eden futbolcumuz Zymer Bytyqi'ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." sözleri kullanıldı.

2021 yılında Norveç'in Viking takımından 100 bin euroya transfer olan Kosovalı oyuncu, bu sezon Süper Lig ekibi Konyaspor'da oynadığı 23 karşılaşmada 1 gol 3 asist üretmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.