11 Eylül saldırıları

Saldırılar Dünya Ticaret Merkezi ve ABD Savunma Bakanlığı karargahı Pentagon'a yapıldı

ABD'de iç sefer gerçekleştirilen dört yolcu uçağı, 19 terörist tarafından kaçırıldı

Amerikan Hava Yolları’na ait olan ilk uçak içerisindeki yolcularla birlikte yerel saatle 08:46’da Dünya Ticaret Merkezi’nin kuzey tarafından 94. ve 98. katları arasını hedef alarak çarptı

Kuzey binası çarpmadan 102 dakika sonra yıkıldı

İkinci uçak 09:03'te Dünya Ticaret Merkezi’nin güney tarafından 77. ve 85. katları arasını hedef alarak çarptı

Güney binası çarpmadan 56 dakika sonra yıkıldı

Üçüncü uçak Washington DC’de Pentagon’a çarptı

Dördüncü uçak Washington D.C.'nin 240 km kuzey batısına, kırsala düştü

Gerçekleştirilen saldırıların ardından 19 terörist dahil toplamda 2 bin 996 kişi hayatını kaybetti

Saldırının ardından FBI tarafından yürütülen soruşturmada saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Usame Bin Ladin'in liderliğindeki El-Kaide terör örgütüne bağlı olduğu belirlendi

Saldırıdan 3 yıl sonra Bin Ladin yayınladığı bir videoda saldırıların sorumluluğunu kabul etti

Olayın ardından ABD tarafından ‘Terörizmle Savaş’ adlı bir kampanya başlatıldı

2011'in Mayıs ayında ise ABD kuvvetlerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda Usame Bin Ladin öldürüldü

11 Eylül olayları sonucunda Amerika, Irak ve Afganistan’ı işgal etti

Birçok masum insan hem Dünya Ticaret merkezinde, hem Irak’ta hem de Afganistan’da hayatını kaybetti

Dünya’da Müslümanlara olan nefret suçları büyük artış gösterdi