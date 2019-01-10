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11 Eylül saldırıları

11 Eylül 2001 tarihinde El-Kaide terör örgütüne bağlı teröristler tarafından kaçırılan uçaklar ile ABD´deki iki farklı noktaya intihar saldırısı gerçekleştirildi

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Saldırılar Dünya Ticaret Merkezi ve ABD Savunma Bakanlığı karargahı Pentagon'a yapıldı
 
ABD'de iç sefer gerçekleştirilen dört yolcu uçağı, 19 terörist tarafından kaçırıldı
 
Amerikan Hava Yolları’na ait olan ilk uçak içerisindeki yolcularla birlikte yerel saatle 08:46’da Dünya Ticaret Merkezi’nin kuzey tarafından 94. ve 98. katları arasını hedef alarak çarptı
 
Kuzey binası çarpmadan 102 dakika sonra yıkıldı
 
İkinci uçak 09:03'te Dünya Ticaret Merkezi’nin güney tarafından 77. ve 85. katları arasını hedef alarak çarptı
 
Güney binası çarpmadan 56 dakika sonra yıkıldı
 
Üçüncü uçak Washington DC’de Pentagon’a çarptı
 
Dördüncü uçak Washington D.C.'nin 240 km kuzey batısına, kırsala düştü
 
Gerçekleştirilen saldırıların ardından 19 terörist dahil toplamda 2 bin 996 kişi hayatını kaybetti
 
Saldırının ardından FBI tarafından yürütülen soruşturmada saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Usame Bin Ladin'in liderliğindeki El-Kaide terör örgütüne bağlı olduğu belirlendi
 
Saldırıdan 3 yıl sonra Bin Ladin yayınladığı bir videoda saldırıların sorumluluğunu kabul etti
 
Olayın ardından ABD tarafından ‘Terörizmle Savaş’ adlı bir kampanya başlatıldı
 
2011'in Mayıs ayında ise ABD kuvvetlerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda Usame Bin Ladin öldürüldü
 
11 Eylül olayları sonucunda Amerika, Irak ve Afganistan’ı işgal etti
 
Birçok masum insan hem Dünya Ticaret merkezinde, hem Irak’ta hem de Afganistan’da hayatını kaybetti
 
Dünya’da Müslümanlara olan nefret suçları büyük artış gösterdi

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