10°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4378
  • 6,2652
  • 226.15
  • 91.521
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TARİH

  1. Haberler
  2. Tarih

27 yıl kafeste yaşayan padişah: I. Mahmut

13 Aralık 1754 tarihinde Osmanlı padişahlarının yirmi dördüncüsü olan ve tahta geçene kadar 27 sene kafes hayatı yaşayan Sultan I. Mahmut vefat etti

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

I. Mahmut, 2 Ağustos 1696'da Edirne'de doğdu
 
Şehzadeliği Edirne'de geçti
 
Babası II. Mustafa 1703'te tahttan indirilince I. Mahmut Topkapı Sarayı'na getirilip kafese yerleştirildi
 
1730'da tahta geçene kadar 27 sene kafes hayatı yaşadı
 
I. Mahmut, padişahlığının ilk günlerinde, kendisini tahta çıkaran isyancıların isteklerini yerine getirmek zorunda kaldı
 
İsyancıların lideri konumundaki Patrona Halil I. Mahmut'a olan bağlılığını bildirdi
 
Ancak Patrona Halil devlet işlerine müdahale etmek istiyordu
 
Sultan Mahmut'a kendisini yeniçeri ağalığına getirmesini ve Rusya'ya karşı savaş açmasını söyledi
 
15 Kasım 1730 günü tören yapılacağı bahanesiyle saraya çağrılan Patrona Halil ve yandaşları yakalanarak öldürüldü
 
Patrona Halil yandaşları öldürülme korkusuyla tekrar ayaklandı
 
İsyanlardan bıkmış olan halk, padişaha yardımcı olarak ayaklanmanın kısa sürede bastırılmasını sağladı
 
Ülkedeki iç huzuru sağladıktan sonra doğuda sınırları ihlal eden Safevi Devleti ile batıda Avusturya ve Rusya'ya karşı tedbirler aldı
 
İran Şahı’nın Revan üzerine yürümesi gerginliğin artmasına neden oldu
 
1731 yılında başlatılan karşı saldırı bir yıl devam etti
 
1731'de Kermenşah ve Tebriz geri alındı, Urmiye Kalesi fethedildi
 
10 Ocak 1732 günü imzalanan Ahmed Paşa Antlaşması ile Kafkasya Osmanlılara, batı İran ve Azerbaycan İranlılara kaldı
 
Rusların, Lehistan'ın iç işlerine karışmaları, Avusturya ile ittifak yapma çalışmaları gibi sebepler, I. Mahmut'un 16 Haziran 1736’da Rus seferine çıkma kararını almasına yol açtı
 
Osmanlı Devleti'nin Avusturya cephesinde başarılı olması, Rusya'nın barış istemesine sebep oldu
 
Osmanlı Devleti 18 Eylül 1739 tarihinde Avusturya ve Rusya ile Belgrad Antlaşması’nı imzaladı
 
I. Mahmut döneminin en büyük eseri Hekimoğlu Ali Paşa Camii ve Külliyesi'dir
 
Hayatının son iki yılını hasta geçiren I. Mahmut 13 Aralık 1754 tarihinde 59 yaşında iken vefat etti

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin’in uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzünden yeni görüntü gönderdi

Çin’in uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzünden yeni görüntü gönderdi

Trump’ın kara günü 7 Şubat

Trump’ın kara günü 7 Şubat

Resmi Gazete'de yayımlandı: Meslekten ihraç edildiler

Resmi Gazete'de yayımlandı: Meslekten ihraç edildiler

Üretime 20 milyar destek

Üretime 20 milyar destek

'Sonuçları ağır olur'

'Sonuçları ağır olur'

Hollanda FETÖ'cüye 'terörist' denilmesinde sakınca görmedi

Hollanda FETÖ'cüye 'terörist' denilmesinde sakınca görmedi

Bakan Selçuk'un esprisi salonu kahkahaya boğdu

Bakan Selçuk'un esprisi salonu kahkahaya boğdu

Ekipmanlarını çekmeye başladılar

Ekipmanlarını çekmeye başladılar
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Selçuk Safranbolu´daki seminere telefonla bağlandı

Bakan Selçuk Safranbolu´daki seminere telefonla bağlandı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA