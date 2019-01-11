27 yıl kafeste yaşayan padişah: I. Mahmut
13 Aralık 1754 tarihinde Osmanlı padişahlarının yirmi dördüncüsü olan ve tahta geçene kadar 27 sene kafes hayatı yaşayan Sultan I. Mahmut vefat etti
- star.com.tr
I. Mahmut, 2 Ağustos 1696'da Edirne'de doğdu
Şehzadeliği Edirne'de geçti
Babası II. Mustafa 1703'te tahttan indirilince I. Mahmut Topkapı Sarayı'na getirilip kafese yerleştirildi
1730'da tahta geçene kadar 27 sene kafes hayatı yaşadı
I. Mahmut, padişahlığının ilk günlerinde, kendisini tahta çıkaran isyancıların isteklerini yerine getirmek zorunda kaldı
İsyancıların lideri konumundaki Patrona Halil I. Mahmut'a olan bağlılığını bildirdi
Ancak Patrona Halil devlet işlerine müdahale etmek istiyordu
Sultan Mahmut'a kendisini yeniçeri ağalığına getirmesini ve Rusya'ya karşı savaş açmasını söyledi
15 Kasım 1730 günü tören yapılacağı bahanesiyle saraya çağrılan Patrona Halil ve yandaşları yakalanarak öldürüldü
Patrona Halil yandaşları öldürülme korkusuyla tekrar ayaklandı
İsyanlardan bıkmış olan halk, padişaha yardımcı olarak ayaklanmanın kısa sürede bastırılmasını sağladı
Ülkedeki iç huzuru sağladıktan sonra doğuda sınırları ihlal eden Safevi Devleti ile batıda Avusturya ve Rusya'ya karşı tedbirler aldı
İran Şahı’nın Revan üzerine yürümesi gerginliğin artmasına neden oldu
1731 yılında başlatılan karşı saldırı bir yıl devam etti
1731'de Kermenşah ve Tebriz geri alındı, Urmiye Kalesi fethedildi
10 Ocak 1732 günü imzalanan Ahmed Paşa Antlaşması ile Kafkasya Osmanlılara, batı İran ve Azerbaycan İranlılara kaldı
Rusların, Lehistan'ın iç işlerine karışmaları, Avusturya ile ittifak yapma çalışmaları gibi sebepler, I. Mahmut'un 16 Haziran 1736’da Rus seferine çıkma kararını almasına yol açtı
Osmanlı Devleti'nin Avusturya cephesinde başarılı olması, Rusya'nın barış istemesine sebep oldu
Osmanlı Devleti 18 Eylül 1739 tarihinde Avusturya ve Rusya ile Belgrad Antlaşması’nı imzaladı
I. Mahmut döneminin en büyük eseri Hekimoğlu Ali Paşa Camii ve Külliyesi'dir
Hayatının son iki yılını hasta geçiren I. Mahmut 13 Aralık 1754 tarihinde 59 yaşında iken vefat etti
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