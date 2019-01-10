73 gün süren kuşatma: Kaniije

1600 yılında Avusturya'ya karşı ilerleyen Osmanlı ordusu Kanije Kalesi’ni ele geçirdi

Kale’nin komutanlığına Tiryaki Hasan Paşa getirildi

Kale’de 9,000 civarında bir askeri kuvvete ek olarak cephane ve erzak bırakan Osmanlı ordusu geri çekildi

Bunu fırsat bilen Avusturyalılar, 9 Eylül 1601'de Kanije Kalesi önlerine geldi

Avusturya ordusu 35.000 ile 100,000 arası asker ve 47 büyük topa sahipti

Orduda Avusturyalıların yanı sıra İtalya, İspanya, Malta ve Papalık askerleri de vardı

Osmanlı ordusunda ise 9,000 yeniçeri ve küçük çaplı 100 civarında top vardı

Haçlı ordusunun komutanı Arşidük II. Ferdinand Osmanlı ordusunun topu olmadığını düşünüp saldırıya geçti

Haçlı ordusu, Osmanlı ordusunun aniden bütün toplarının ateşlemesi sonucu ağır kayıp verdi

Bunun üzerine Haçlı Ordusu, daha sert bir şekilde saldırmaya başladı

Kuşatmanın 2. ayına yaklaşılırken, kaledeki cephane çok ciddi bir şekilde azalmış durumdaydı

Bundan dolayı kuşatmanın 73. gecesi yani 18 Kasım 1601'de, Hasan Paşa ve kurmayları dahil Osmanlı kuvvetleri Haçlılara gece baskını düzenledi

Yenileceğini anlayan Arşidük Ferdinand çok sayıdaki adamı ve muhafızları ile kaçtı

Tiryaki Hasan Paşa'ya bu zaferi kazanınca, beylerbeyi unvanı verildi