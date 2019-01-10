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73 gün süren kuşatma: Kaniije

18 Kasım 1601 tarihinde 73 gün boyunca Kanije Kalesi’ni kuşatan Habsburg ordusuna karşı Osmanlıların yaptığı savunma ve karşı saldırı zaferle sonuçlandı

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1600 yılında Avusturya'ya karşı ilerleyen Osmanlı ordusu Kanije Kalesi’ni ele geçirdi
 
Kale’nin komutanlığına Tiryaki Hasan Paşa getirildi
 
Kale’de 9,000 civarında bir askeri kuvvete ek olarak cephane ve erzak bırakan Osmanlı ordusu geri çekildi
 
Bunu fırsat bilen Avusturyalılar, 9 Eylül 1601'de Kanije Kalesi önlerine geldi
 
Avusturya ordusu 35.000 ile 100,000 arası asker ve 47 büyük topa sahipti
 
Orduda Avusturyalıların yanı sıra İtalya, İspanya, Malta ve Papalık askerleri de vardı
 
Osmanlı ordusunda ise 9,000 yeniçeri ve küçük çaplı 100 civarında top vardı
 
Haçlı ordusunun komutanı Arşidük II. Ferdinand Osmanlı ordusunun topu olmadığını düşünüp saldırıya geçti
 
Haçlı ordusu, Osmanlı ordusunun aniden bütün toplarının ateşlemesi sonucu ağır kayıp verdi
 
Bunun üzerine Haçlı Ordusu, daha sert bir şekilde saldırmaya başladı
 
Kuşatmanın 2. ayına yaklaşılırken, kaledeki cephane çok ciddi bir şekilde azalmış durumdaydı
 
Bundan dolayı kuşatmanın 73. gecesi yani 18 Kasım 1601'de, Hasan Paşa ve kurmayları dahil Osmanlı kuvvetleri Haçlılara gece baskını düzenledi
 
Yenileceğini anlayan Arşidük Ferdinand çok sayıdaki adamı ve muhafızları ile kaçtı
Tiryaki Hasan Paşa'ya bu zaferi kazanınca, beylerbeyi unvanı verildi

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