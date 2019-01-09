Anadolu tarihinin dönüm noktası: Çaldıran Meydan Muharebesi
23 Ağustos 1514 tarihinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim ile İran şâhı İsmail arasında tarihin en büyük meydan savaşlarından biri olan Çaldıran Muharebesi yapıldı
- star.com.tr
Akkoyunlu Devleti'ni ortadan kaldıran ve sınırlarını Ceyhun Nehrine kadar genişleten Şah İsmail, 1510’da doğudaki sünni Özbekleri de yendikten sonra, Anadolu’ya yöneldi
Şah İsmail Osmanlı hudutları içindeki Şiîleri kendisine bağlamaya, fırsat buldukça da isyanlar çıkarmaya başladı
Sultan Selim Anadolu’yu bölüp parçalamak ve batıya açılan her seferde Osmanlı'yı arkadan vurmak isteyen Şah İsmail’e kesin bir darbe vurmak niyetindeydi
Bu sebeple Sultan Selim askerlerin hazırlanması için Anadolu’ya haber gönderdi ve bütün kuvvetlerin Yenişehir Ovası'nda kendisine katılmasını emretti
İki ordu 22 Ağustos 1514’te Çaldıran sahrasında karşı karşıya geldi
23 Ağustos günü Osmanlıların kaderini tayin eden tarihi günlerden biriydi
Çaldıran sırtlarından ovaya inen Osmanlı ordusunun merkezinde kapıkulu askerleriyle beraber Sultan Selim de vardı
İki taraf kuvvetleri eşit görünüyordu
Ancak Osmanlı kuvvetleri açlık ve sıkıntı içinde kilometrelerce yol kat edip yorgun düşmüştü
Muharebe çok şiddetli bir şekilde başladı
Şah’ın sağ cenahı şiddetli bir hücumla Osmanlıların sol cenahını bozdu
Ancak sağ kol kumandanı Hadım Sinan Paşa tam zamanında topları ateşlemeyi başardı
Hafif toplar Şah’ın sol kol kuvvetlerini perişan etti
Bu sırada Şah İsmail kurşunla kolundan yaralanarak atından düştü ve Osmanlı kuvvetlerine esir düşmemek için Tebriz’e oradan da İran'ın içlerine kaçtı
Çaldıran’da kesin bir zafer kazanan Yavuz Sultan Selim muzaffer bir şekilde Tebriz’e girdi
Osmanlı ordusunun on iki saatte kesin sonuç aldığı Çaldıran Muharebesi tarihin en büyük ve nadir meydan muharebelerindendir
Çaldıran Zaferi, Anadolu’nun tarihi açısından çok önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır
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