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Anadolu tarihinin dönüm noktası: Çaldıran Meydan Muharebesi

23 Ağustos 1514 tarihinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim ile İran şâhı İsmail arasında tarihin en büyük meydan savaşlarından biri olan Çaldıran Muharebesi yapıldı

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Akkoyunlu Devleti'ni ortadan kaldıran ve sınırlarını Ceyhun Nehrine kadar genişleten Şah İsmail, 1510’da doğudaki sünni Özbekleri de yendikten sonra, Anadolu’ya yöneldi
 
Şah İsmail Osmanlı hudutları içindeki Şiîleri kendisine bağlamaya, fırsat buldukça da isyanlar çıkarmaya başladı
 
Sultan Selim Anadolu’yu bölüp parçalamak ve batıya açılan her seferde Osmanlı'yı arkadan vurmak isteyen Şah İsmail’e kesin bir darbe vurmak niyetindeydi
 
Bu sebeple Sultan Selim askerlerin hazırlanması için Anadolu’ya haber gönderdi ve bütün kuvvetlerin Yenişehir Ovası'nda kendisine katılmasını emretti
 
İki ordu 22 Ağustos 1514’te Çaldıran sahrasında karşı karşıya geldi
 
23 Ağustos günü Osmanlıların kaderini tayin eden tarihi günlerden biriydi
 
Çaldıran sırtlarından ovaya inen Osmanlı ordusunun merkezinde kapıkulu askerleriyle beraber Sultan Selim de vardı
 
İki taraf kuvvetleri eşit görünüyordu
 
Ancak Osmanlı kuvvetleri açlık ve sıkıntı içinde kilometrelerce yol kat edip yorgun düşmüştü
 
Muharebe çok şiddetli bir şekilde başladı
 
Şah’ın sağ cenahı şiddetli bir hücumla Osmanlıların sol cenahını bozdu
 
Ancak sağ kol kumandanı Hadım Sinan Paşa tam zamanında topları ateşlemeyi başardı
 
Hafif toplar Şah’ın sol kol kuvvetlerini perişan etti
 
Bu sırada Şah İsmail kurşunla kolundan yaralanarak atından düştü ve Osmanlı kuvvetlerine esir düşmemek için Tebriz’e oradan da İran'ın içlerine kaçtı
 
Çaldıran’da kesin bir zafer kazanan Yavuz Sultan Selim muzaffer bir şekilde Tebriz’e girdi
 
Osmanlı ordusunun on iki saatte kesin sonuç aldığı Çaldıran Muharebesi tarihin en büyük ve nadir meydan muharebelerindendir
 
Çaldıran Zaferi, Anadolu’nun tarihi açısından çok önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır

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