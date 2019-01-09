Anadolu tarihinin dönüm noktası: Çaldıran Meydan Muharebesi

Akkoyunlu Devleti'ni ortadan kaldıran ve sınırlarını Ceyhun Nehrine kadar genişleten Şah İsmail, 1510’da doğudaki sünni Özbekleri de yendikten sonra, Anadolu’ya yöneldi

Şah İsmail Osmanlı hudutları içindeki Şiîleri kendisine bağlamaya, fırsat buldukça da isyanlar çıkarmaya başladı

Sultan Selim Anadolu’yu bölüp parçalamak ve batıya açılan her seferde Osmanlı'yı arkadan vurmak isteyen Şah İsmail’e kesin bir darbe vurmak niyetindeydi

Bu sebeple Sultan Selim askerlerin hazırlanması için Anadolu’ya haber gönderdi ve bütün kuvvetlerin Yenişehir Ovası'nda kendisine katılmasını emretti

İki ordu 22 Ağustos 1514’te Çaldıran sahrasında karşı karşıya geldi

23 Ağustos günü Osmanlıların kaderini tayin eden tarihi günlerden biriydi

Çaldıran sırtlarından ovaya inen Osmanlı ordusunun merkezinde kapıkulu askerleriyle beraber Sultan Selim de vardı

İki taraf kuvvetleri eşit görünüyordu

Ancak Osmanlı kuvvetleri açlık ve sıkıntı içinde kilometrelerce yol kat edip yorgun düşmüştü

Muharebe çok şiddetli bir şekilde başladı

Şah’ın sağ cenahı şiddetli bir hücumla Osmanlıların sol cenahını bozdu

Ancak sağ kol kumandanı Hadım Sinan Paşa tam zamanında topları ateşlemeyi başardı

Hafif toplar Şah’ın sol kol kuvvetlerini perişan etti

Bu sırada Şah İsmail kurşunla kolundan yaralanarak atından düştü ve Osmanlı kuvvetlerine esir düşmemek için Tebriz’e oradan da İran'ın içlerine kaçtı

Çaldıran’da kesin bir zafer kazanan Yavuz Sultan Selim muzaffer bir şekilde Tebriz’e girdi

Osmanlı ordusunun on iki saatte kesin sonuç aldığı Çaldıran Muharebesi tarihin en büyük ve nadir meydan muharebelerindendir

Çaldıran Zaferi, Anadolu’nun tarihi açısından çok önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır