Balkan Savaşı'ndaki başarısızlık: Kumanova Muharebesi

Osmanlı Devleti topraklarının Sırbistan'a yakın bölgesinde yapılan bu muharebe Birinci Balkan Savaşı'nın başlıca muharebelerinden biriydi

Sırp ordusunun saldırma planına göre, Osmanlı ordusu Vardar Ovası'nda savunma hattı kuracaktı

Bu savunma hattını sürpriz bir saldırı ile 3 ordunun kullanıldığı hilal taktiği ile kanatlardan kuşatıp Osmanlı seferberliğini tamamlamadan yok edeceklerdi

Osmanlı Ordusu'nda askeri danışman olarak görev yapan Von der Goltz’un hazırladığı plana göre, Osmanlı ordusu Makedonya'da savunma halinde kalacaktı

Eğer gerekirse aşamalı olarak düşmana kayıp verdirerek gücünü kıra kıra Kosova'nın batısına çekilecekti

Ancak Nazım Paşa bu planı reddetti

Bunun yerine Makedonya'da Sırplara karşı sürpriz saldırı ve Trakya'da da Balkan Birliği'ne karşı saldırıyı içeren bir plan oluşturuldu

Oysa Sırp ordusunun hazırlıkları tamamlanmışken Osmanlı ordusu sıkıntı içerisindeydi

Hazırlıklarını tamamlayamamış olmaları nedeniyle Osmanlı ordusunda panik havası hakimdi

Buna rağmen yapılan askeri plana sadık kalınmaya çalışıldı ve muharebe 23 Ekim'de başladı

Sırp ordusunun bu savaşı kazanması kısa sürdü

Özellikle firar eden askerlerden kaynaklı ağır insan gücü kayıpları nedeniyle Osmanlı ordusu Vardar Ovası ve Makedonya'nın büyük bir kısmını, arkalarında büyük miktarda top ve savaş malzemesi bırakarak terk etmek zorunda kaldı