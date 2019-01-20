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Balkan Savaşı'ndaki başarısızlık: Kumanova Muharebesi

24 Ekim 1912 tarihinde Osmanlı ve Sırp orduları arasında Birinci Balkan Savaşı'nın başlıca muharebelerinden olan Kumanova Muharebesi gerçekleştirildi

  • star.com.tr / NESLİ ÖZKAY
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Osmanlı Devleti topraklarının Sırbistan'a yakın bölgesinde yapılan bu muharebe Birinci Balkan Savaşı'nın başlıca muharebelerinden biriydi
 
Sırp ordusunun saldırma planına göre, Osmanlı ordusu Vardar Ovası'nda savunma hattı kuracaktı
 
Bu savunma hattını sürpriz bir saldırı ile 3 ordunun kullanıldığı hilal taktiği ile kanatlardan kuşatıp Osmanlı seferberliğini tamamlamadan yok edeceklerdi
 
Osmanlı Ordusu'nda askeri danışman olarak görev yapan Von der Goltz’un hazırladığı plana göre, Osmanlı ordusu Makedonya'da savunma halinde kalacaktı
 
Eğer gerekirse aşamalı olarak düşmana kayıp verdirerek gücünü kıra kıra Kosova'nın batısına çekilecekti
 
Ancak Nazım Paşa bu planı reddetti
 
Bunun yerine Makedonya'da Sırplara karşı sürpriz saldırı ve Trakya'da da Balkan Birliği'ne karşı saldırıyı içeren bir plan oluşturuldu
 
Oysa Sırp ordusunun hazırlıkları tamamlanmışken Osmanlı ordusu sıkıntı içerisindeydi
 
Hazırlıklarını tamamlayamamış olmaları nedeniyle Osmanlı ordusunda panik havası hakimdi
 
Buna rağmen yapılan askeri plana sadık kalınmaya çalışıldı ve muharebe 23 Ekim'de başladı
 
Sırp ordusunun bu savaşı kazanması kısa sürdü
 
Özellikle firar eden askerlerden kaynaklı ağır insan gücü kayıpları nedeniyle Osmanlı ordusu Vardar Ovası ve Makedonya'nın büyük bir kısmını, arkalarında büyük miktarda top ve savaş malzemesi bırakarak terk etmek zorunda kaldı
 

İlk anayasa: Teşkilat-ı Esasiye - Tarihte bugün 20 Ocak 1921

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