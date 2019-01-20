Balkan Savaşı'ndaki başarısızlık: Kumanova Muharebesi
24 Ekim 1912 tarihinde Osmanlı ve Sırp orduları arasında Birinci Balkan Savaşı'nın başlıca muharebelerinden olan Kumanova Muharebesi gerçekleştirildi
- star.com.tr / NESLİ ÖZKAY
Osmanlı Devleti topraklarının Sırbistan'a yakın bölgesinde yapılan bu muharebe Birinci Balkan Savaşı'nın başlıca muharebelerinden biriydi
Sırp ordusunun saldırma planına göre, Osmanlı ordusu Vardar Ovası'nda savunma hattı kuracaktı
Bu savunma hattını sürpriz bir saldırı ile 3 ordunun kullanıldığı hilal taktiği ile kanatlardan kuşatıp Osmanlı seferberliğini tamamlamadan yok edeceklerdi
Osmanlı Ordusu'nda askeri danışman olarak görev yapan Von der Goltz’un hazırladığı plana göre, Osmanlı ordusu Makedonya'da savunma halinde kalacaktı
Eğer gerekirse aşamalı olarak düşmana kayıp verdirerek gücünü kıra kıra Kosova'nın batısına çekilecekti
Ancak Nazım Paşa bu planı reddetti
Bunun yerine Makedonya'da Sırplara karşı sürpriz saldırı ve Trakya'da da Balkan Birliği'ne karşı saldırıyı içeren bir plan oluşturuldu
Oysa Sırp ordusunun hazırlıkları tamamlanmışken Osmanlı ordusu sıkıntı içerisindeydi
Hazırlıklarını tamamlayamamış olmaları nedeniyle Osmanlı ordusunda panik havası hakimdi
Buna rağmen yapılan askeri plana sadık kalınmaya çalışıldı ve muharebe 23 Ekim'de başladı
Sırp ordusunun bu savaşı kazanması kısa sürdü
Özellikle firar eden askerlerden kaynaklı ağır insan gücü kayıpları nedeniyle Osmanlı ordusu Vardar Ovası ve Makedonya'nın büyük bir kısmını, arkalarında büyük miktarda top ve savaş malzemesi bırakarak terk etmek zorunda kaldı
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