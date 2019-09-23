Benim adım Kuzeyli Nazuğum,12 bin yıl öncesinden geliyorum 

Kalın kenar çizgileri ve beyaz benekleriyle görenleri kendine hayran bırakan “Kuzeyli Nazuğum”, dünyada nesli tükenme tehlikesi altına girebilecek canlılar kategorisinde yer alıyor. Araştırmacıların Türkiye’de 4 Ağustos 1970’te Ağrı Dağı’nın yaklaşık 4 bin metre yüksekliğinde kaydettiği ve o günden sonra hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamayan “Kuzeyli Nazuğum”, 50 yıl sonra Doğa Korumacı ve Kelebek Araştırmacısı Süleyman Ekşioğlu ile Yaban Hayatı Uzmanı Emin Yoğurtcuoğlu tarafından tekrar görüntülendi. Yaygın olarak İskandinav ülkelerinde yaşayan, Türkiye’de ise yalnızca Ağrı Dağı’nın yüksek yamaçlarında bulunduğu düşünülen kelebeğin, Son Buzul Çağı’ndan bugüne kadar burada yaşamını sürdürdüğü biliniyor.