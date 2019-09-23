Benim adım Kuzeyli Nazuğum,12 bin yıl öncesinden geliyorum
Son Buzul Çağı’ndan kaldığı bilinen, Türkiye’de ilk kez 1970’te Ağrı Dağı’nın 4 bin metre rakımında kaydedilen “Kuzeyli Nazuğum” isimli kelebek türü, yaklaşık 50 yıl sonra yeniden görüntülendi.
Kalın kenar çizgileri ve beyaz benekleriyle görenleri kendine hayran bırakan “Kuzeyli Nazuğum”, dünyada nesli tükenme tehlikesi altına girebilecek canlılar kategorisinde yer alıyor. Araştırmacıların Türkiye’de 4 Ağustos 1970’te Ağrı Dağı’nın yaklaşık 4 bin metre yüksekliğinde kaydettiği ve o günden sonra hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamayan “Kuzeyli Nazuğum”, 50 yıl sonra Doğa Korumacı ve Kelebek Araştırmacısı Süleyman Ekşioğlu ile Yaban Hayatı Uzmanı Emin Yoğurtcuoğlu tarafından tekrar görüntülendi. Yaygın olarak İskandinav ülkelerinde yaşayan, Türkiye’de ise yalnızca Ağrı Dağı’nın yüksek yamaçlarında bulunduğu düşünülen kelebeğin, Son Buzul Çağı’ndan bugüne kadar burada yaşamını sürdürdüğü biliniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.