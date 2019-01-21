Bizans'ın hayallerini suya düşüren muharebe: Miryokefalon

1175 yılında II.Kılıçarslan’ın Danişmedli Türk beyliğine son vermesi Bizans'ı korkuttu

Ardından Bizans İmparatoru Anadolu'da Türk egemenliğine son vermek için hazırlıklara başladı

Bu doğrultuda İmparator Manuel Papa’ya bir mektup yazdı

Bu mektupta yeni bir Haçlı Seferi için uygun zamanın geldiğini vurguladı

Bizans İmparatoru hazırlıklarını sürdürürken II. Kılıçarslan savaş hazırlıklarını bitirmek üzereydi

İmparator Manuel’in ordusu ile birlikte Sultandağı civarında dağlık bir bölgeye girmesi şartları zorlaştırdı

Geçmek zorunda oldukları bu bölge Türkler tarafından bilinçli bir şekilde tahrip edilmişti

Ordunun ilerlediği bu yol üzerinde Miryokefalon Kalesi'nin bulunduğu bir geçit vardı

ve Türk ordusu dağ yamacında hazır olarak bekliyordu

Bizans ordusu dar geçide girince Türkler de saldırıya geçti ve savaş başladı

İki tarafında ciddi kayıplar verdiği bu savaş, Türklerin galibiyeti ile sona erdi

Savaş hem Anadolu Selçuklu Devleti hem de Bizans İmparatorluğu için dönüm noktalarından biriydi

Türklerin Malazgirt’ten sonra Bizans’a vurdukları bu ikinci darbe sonucu Bizans, Anadolu’da üstünlüğünü kaybetti