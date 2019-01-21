Bizans'ın hayallerini suya düşüren muharebe: Miryokefalon
17 Eylül 1176 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Bizans’ın Anadolu’yu Türklerden geri alma ümidini tamamen yok eden Miryokefalon Savaşı meydana geldi
- star.com.tr / NESLİ ÖZKAY
1175 yılında II.Kılıçarslan’ın Danişmedli Türk beyliğine son vermesi Bizans'ı korkuttu
Ardından Bizans İmparatoru Anadolu'da Türk egemenliğine son vermek için hazırlıklara başladı
Bu doğrultuda İmparator Manuel Papa’ya bir mektup yazdı
Bu mektupta yeni bir Haçlı Seferi için uygun zamanın geldiğini vurguladı
Bizans İmparatoru hazırlıklarını sürdürürken II. Kılıçarslan savaş hazırlıklarını bitirmek üzereydi
İmparator Manuel’in ordusu ile birlikte Sultandağı civarında dağlık bir bölgeye girmesi şartları zorlaştırdı
Geçmek zorunda oldukları bu bölge Türkler tarafından bilinçli bir şekilde tahrip edilmişti
Ordunun ilerlediği bu yol üzerinde Miryokefalon Kalesi'nin bulunduğu bir geçit vardı
ve Türk ordusu dağ yamacında hazır olarak bekliyordu
Bizans ordusu dar geçide girince Türkler de saldırıya geçti ve savaş başladı
İki tarafında ciddi kayıplar verdiği bu savaş, Türklerin galibiyeti ile sona erdi
Savaş hem Anadolu Selçuklu Devleti hem de Bizans İmparatorluğu için dönüm noktalarından biriydi
Türklerin Malazgirt’ten sonra Bizans’a vurdukları bu ikinci darbe sonucu Bizans, Anadolu’da üstünlüğünü kaybetti
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