Büyük Taarruz, Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlandırdığı harekettir. Dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferle sonuçlandı. Peki Büyük Taarruz ne zaman başladı, ne zaman bitti? İşte madeler halinde Büyük Taarruz'un sonuçları

BÜYÜK TAARRUZ NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTTİ?



1922 yılının Haziran ayında, Mustafa Kemal Atatürk Taarruza geçme kararını İsmet Paşa, Ferik Fevzi Paşa, Kazım Paşa'ya söyledi. 26 Ağustos günü, 5.kolordu Yunanlılara saldırmaya başladı ve Büyük Taarruz başladı.

Sabahına ise Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını alarak savaşı kontrol edebilmek için Kocatepe'ye gitti.

Büyük Taarruz harekatı, burada topçuların taciz ateşiyle başladı. Türk askerleri, daha sonra Tınaztepe yakınlarındaki engelleri aşıp Yunan askerini süngü hücumuyla geri itti ve Tınaztepe'de zafer kazanıldı.

İlk önce Belentepe, daha sonra Kalecik düşmandan temizlendi. Bir süre havada devam eden savaş, Türk askerlerine oldukça zor anlar yaşattı.

Havanın kapalı olmasına rağmen Türk keşif uçakları askerlerini korumak için havalandı. Öbür günlerde ise Yunan uçakları geri püskürtülerek bombalama uçuşları devam etti.

27 Ağustos Pazar sabahı gün ağarırken Türk ordusu bütün cephelerde yeniden Taarruza geçti. Bu Taarruzlar çoğunlukla süngü hücumlarıyla ve insanüstü çabalarla gerçekleştirildi. Aynı gün Türk birlikleri Afyonkarahisar'ı geri aldı. Başkomutanlık Karargâhı ile Batı Cephesi Komutanlığı Karargâhı Afyonkarahisar'a taşındı.

28 Ağustos Pazartesi ve 29 Ağustos Salı günleri başarılı geçen Taarruz harekâtı, 5. Yunan Tümeni'nin çevrilmesi ile sonuçlandı. 29 Ağustos gecesi durum değerlendirmesi yapan komutanlar, hemen harekete geçerek muharebenin sür'atle sonuçlandırılmasını gerekli buldular.

Düşmanın çekilme yollarının kesilmesi ve düşmanı çarpışmaya zorlayarak tamamen teslim olmalarını sağlama yolunda karar aldılar ve karar süratli ve düzenli bir şekilde uygulandı. 30 Ağustos 1922 Çarşamba günü Taarruz harekâtı, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlandı. Büyük Taarruz'un son safhası Türk askerî tarihine Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak geçti.

26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz harekatı, 30 Ağustos günü savaşın son harekatı olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile son buldu.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TEN "İLK HEDEFİNİZ AKDENİZ" EMRİ



Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, birliklere "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdi.

27 Ağustos'ta Afyonkarahisar, 30 Ağustos'ta Kütahya'nın kurtuluşunu 1 Eylül'de Gediz, 3 Eylül'de Emet ve Tavşanlı'nın kurtuluşları izledi, 9 Eylül'de İzmir'de Yunan ordusunu denize döken Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa'nın emrini büyük bir başarıyla yerine getirdi.

BÜYÜK TAARRUZ'UN SONUÇLARI (MADDELER HALİNDE)



Büyük Taarruz zaferiyle ülke işgalcilerden temizlendi.

Yunan ordusu savaşı kaybetti. 200.000'e yakın Yunan askerinden 130.000 kişi öldüğü veya esir olarak alındığı düşünülüyor.

Bu zaferde Türk askerlerinden 2138 kişi şehit, 9360'ı yaralı, 101 esir ve diğer kalanlarda kayboldu.

Sevr Antlaşması'nın geçerliliği son buldu, Lozan Antlaşması imzalandı.