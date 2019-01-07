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Düzenli ordunun ilk zaferi: I. İnönü Muharebesi

Tarihte bugün 1921 yılında Kuvayı Milliye devrini sona erdiren, Büyük Millet Meclisi hükümetinin ve ordusunun, içeride ve dışarıda itibarının yükselmesini sağlayan ve düzenli ordunun büyük bir mücadele ile ilk zaferine ulaştığı I. İnönü Muharebesi başladı

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Millî Mücadele’nin ilk günlerinde hizmetleri görülmüş Çerkez Ethem komutasındaki millî müfreze Batı Cephesi içinde yer alıyordu
 
Çerkez Ethem ve kardeşlerinin cephe komutanını tanımamaları,
 
düzenli ordu disiplinine uymamaları, milli birliği ve güvenliği sarsıcı hareketlerde bulunmaları üzerine Bakanlar Kurulu bu birliklere son verilmesine karar verdi
 
Çerkez Ethem’in başkaldırmasından faydalanan ve kendisiyle iş birliği yapan Yunanlılar ise Bursa ve Uşak mıntıkalarından Eskişehir ve Afyon istikametlerinde 6 Ocak’ta ileri harekete geçtiler
 
Yunan ileri hareketi üç koldan ilerleyerek İnönü önünde birleşiyordu
 
Yunanlılar 3 günlük yürüyüşten sonra 9 Ocak günü İnönü mevzilerinin önüne gelmişlerdi
 
Asıl muharebe 10 Ocak günü sabah saat 06.30’daYunanlıların taarruza geçmesi ile başladı
 
Saldırısı kırılan düşmana karşı savaş 10 Ocak 1921’de kazanılmıştı
 
İnönü Savaşı, 36 saat bütün şiddetiyle devam ettive düşman, kuvvetlerimiz karşısında dayanamayarak çekilmek zorunda kaldı
 
Yunanlılar büyük kayıplar verdi ve çekilişleri bir bozgun biçimini aldı
 
I. İnönü Muharebesi’yle Kuvayı Milliye devri nihayet buldu, Büyük Millet Meclisi hükümetinin ve ordusunun, içeride ve dışarıda itibarı yükseldi,ordu ve Meclis otoritesi kuruldu
 
I. İnönü Zaferi’nin en önemli sonuçlarından birincisi, yeni kurulan Türk Devleti’nin Anayasası’nın kabul edilmiş olmasıydı
 
Dış etkenler bakımından bir diğer önemli konu da Londra Konferansı’ydı
 
Ayrıca Sovyetlerle ve Afganistan’la yapılan antlaşmalar da I. İnönü Muharebesi’nden sonra gerçekleşti
 
I. İnönü Zaferi sonunda, Kuvayı Milliye döneminden düzenli ordu dönemine geçildi
 
Çete harbi yerini millî ordunun disiplinli milletçe mücadelesine bıraktı,
 
Çerkez Ethem sorunu çözüldü
 
İçeride manevi destek ve moral sağlandı
 
Batı Cephesi’nde kazanılan ilk zafer olarak ülke çapında sevinç yarattıve kurtuluş ümidini güçlendirdi
 
Bu başarı, ülke çapında gösterilere sebep olduğu gibi, vatandaş yardımının sağlanmasına da katkı sağladı

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