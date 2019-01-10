En çok sefere çıkan padişah: Kanuni Sultan Süleyman

Trabzon'da dünyaya gelen Süleyman, çocukluk yıllarını, burada geçirdi

Yedi yaşında bilim, tarih, edebiyat, din ve askeriye alanlarında eğitim almak için İstanbul'a, Topkapı Sarayı'ndaki Enderûn'a gönderildi

1508'de Bolu, 1513'te Saruhan sancak beyliğine atandı

1520 yılının 21 Eylül'ü 22 Eylül'e bağlayan gecesi babası Yavuz Sultan Selim'in ölümü üzerine İstanbul'a hareket etti ve 30 Eylül’de onuncu Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı

Kanuni, başarılı bir asker, kudretli olarak kabul edilen bir devlet adamı, eşine nadir rastlanan bir devlet teşkilatçısıydı

Kanuni unvanı ona kanunları yenileyip ek kanunlar yapıp, bunlara önem verdiği için verildi

Osmanlı'nın her çeşit yapılanması bu dönemde yükseldi

Ayrıca başarılı bir şair olan I. Süleyman, tam 2779 adet gazel yazarak Divan edebiyatının gazel rekorunu kırdı

1521'de Belgrad, 1522'de Rodos, 1526'da Mohaç, 1534'de Bağdat ve Tebriz, 1538'de Boğdan'ın tamamı ve Preveze, 1541'de Macaristan'ın tamamı, 1543'de Estergon, 1551'de Trablusgarp, 1553'de Safevi topraklarının bir kısmı Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedildi

I.Süleyman Zigetvar fethedilmeden 1 gün önce, 6 Eylül 1566 tarihinde vefat etti

45 yıl padişahlık yaptığı dönemin 7 buçuk yılını seferlerde geçirdi

21 eyalet ve 250 sancaktan oluşan Osmanlı Devleti onun döneminde çok geniş sınırlara ulaştı