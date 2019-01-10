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En çok sefere çıkan padişah: Kanuni Sultan Süleyman

6 Kasım 1494 tarihinde Osmanlı Devleti´nin onuncu padişahı olan ve Türk tarihine hem en uzun süre görev yapan hem de en çok sefere çıkan padişah olarak geçen Kanuni Sultan Süleyman dünyaya geldi

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Trabzon'da dünyaya gelen Süleyman, çocukluk yıllarını, burada geçirdi
 
Yedi yaşında bilim, tarih, edebiyat, din ve askeriye alanlarında eğitim almak için İstanbul'a, Topkapı Sarayı'ndaki Enderûn'a gönderildi
 
1508'de Bolu, 1513'te Saruhan sancak beyliğine atandı
 
1520 yılının 21 Eylül'ü 22 Eylül'e bağlayan gecesi babası Yavuz Sultan Selim'in ölümü üzerine İstanbul'a hareket etti ve 30 Eylül’de onuncu Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı
 
Kanuni, başarılı bir asker, kudretli olarak kabul edilen bir devlet adamı, eşine nadir rastlanan bir devlet teşkilatçısıydı
 
Kanuni unvanı ona kanunları yenileyip ek kanunlar yapıp, bunlara önem verdiği için verildi
Osmanlı'nın her çeşit yapılanması bu dönemde yükseldi
 
Ayrıca başarılı bir şair olan I. Süleyman, tam 2779 adet gazel yazarak Divan edebiyatının gazel rekorunu kırdı
 
1521'de Belgrad, 1522'de Rodos, 1526'da Mohaç, 1534'de Bağdat ve Tebriz, 1538'de Boğdan'ın tamamı ve Preveze, 1541'de Macaristan'ın tamamı, 1543'de Estergon, 1551'de Trablusgarp, 1553'de Safevi topraklarının bir kısmı Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedildi
 
I.Süleyman Zigetvar fethedilmeden 1 gün önce, 6 Eylül 1566 tarihinde vefat etti
 
45 yıl padişahlık yaptığı dönemin 7 buçuk yılını seferlerde geçirdi
 
21 eyalet ve 250 sancaktan oluşan Osmanlı Devleti onun döneminde çok geniş sınırlara ulaştı

Gasp edileceğini anlayınca öyle bir yöntemle kaçtı ki...

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