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Erhan Afyoncu duyurdu... Osmanlı tarihini değiştirecek belgeler bulundu

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi’nde yapılan sınıflandırma çalışmaları esnasında, tarihleri II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerine kadar inen bin 800 civarında çok önemli defterler bulundu. Osmanlı tarihini değiştirecek nitelikteki belgelerin bulunduğunu duyuran Erhan Afyoncu, “Bulunan defterler, araştırmacıları oldukça heyecanlandıracak.” ifadelerini kullandı.

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Akademisyen, tarihçi ve yazar Erhan Afyoncu, bugünkü köşesinde, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi’nde Osmanlı tarihini değiştirecek çok önemli belgeler bulunduğunu duyurdu.

Dönemin Bakanlar Kurulu kararlarını ihtiva eden 5 tam ve 37 parça mühimme defteri bulunduğunu yazan Erhan Afyoncu, şunları kaydetti:

“Tam defterler, I. Ahmet, II. Osman ve III. Mustafa dönemine ait. Yine Osmanlı arşivinin en önemli birkaç tasnifinden biri olan ve Osmanlı’nın idare ettiği ülkeler için en önemli kayıtları ihtiva eden 123 tahrir defteri bulundu.”

Bu defterlerinin 9 tanesinin, hakkında çok az belgenin bulunduğu II. Murat dönemine ait olduğunu ifade eden Erhan Afyoncu, “Yine Fatih dönemine ait onlarca tahrir defteri de araştırmacıları oldukça heyecanlandıracak.” satırlarını kaleme aldı.

Öte yandan 88 ruus defteri, 180 tahvil defteri, 38 büyük ruznamçe defteri, 71 timar ruznamçe defteri, 102 maliye ahkâm defteri, 78 evkaf defteri, 51 buyuruldu ve ayniyat defterinin yanı sıra 670 maliye defteri ve şikâyet, ahkâm defterleri gibi birçok başka tasniflere ait onlarca defterin, araştırmacıların hizmetine sunulduğunu belirten Afyoncu, şunları söyledi:

“Bu defterlerden Osmanlı seferleri, görevlileri, yönetim sistemi ve imparatorluğun birçok değişik yerindeki köy ve şehirler hakkında birçok yeni bilgiye ulaşabileceğiz.”

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