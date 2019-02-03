Fatih'in babası: II. Murat

Şehzade Murat, 1404 yılında Amasya’da doğdu

12 yaşında iken Rum vilayeti beyliğiyle Amasya’ya gönderildi ve 1 yıl sonra Börklüce Mustafa isyanını bastırmak üzere İzmir’e gitti

Babasının vefatı üzerine de 1421 yılında Osmanlı tahtına çıktı

17 yaşında tahta çıkan II. Murat, Anadolu’daki beylikler tarafından tanınmıyordu

Ona karşı bir ayaklanma çıktı ancak buna karşılık olarak II. Murat elçiler göndererek yatıştırma siyasetine başvurdu

Bu siyaset işe yaramayınca kendisine müttefik arayan II. Murat, Cenevizlilerin yardımı ile denizde kendini güvence altına aldı

1422 yılında II. Murat Bizans üzerine yürüdü fakat 50 günlük bir kuşatma sonuç vermedi

Kardeşi Mustafa ise ağabeyi olan sultan II. Murat’a karşı bir güç oluşturuyordu çünkü Bursa’yı kuşatma altına almış ve Anadolu beyliklerinin desteğini kazanmıştı

Güçlü bir padişah olan II. Murat ise bu isyanı kardeşinin idamı ile bastırdı

Bir yandan da hala Bizans üzerindeki baskısını devam ettiren II. Murat İstanbul’un Venediklere teslim edileceği endişesi yaşayarak Bizans ile bir antlaşma imzaladı

1425 yılında Osmanlı ile Venedik savaşı başladı ve Arnavutluk’a kadar yayıldı

Osmanlılar Macarları kendilerine ittifak sağladıysa da daha sonradan Macarlar ile de savaşa girdi ve onları bozguna uğrattı

Güvercinlik Kalesi’ni ve Macar adasını aldıkları gibi 3 yıllık bir ateşkes imzaladılar

1429 yılında Venedik ile savaş iyice şiddetlendi, bir yandan da Malatya’ya kadar Anadolu içine sokulmuş olan Memlüklerin Anadolu’da belli bir siyaseti vardı

Osmanlıların birleştirme, doğuya doğru genişleme siyasetine karşı koyuyordu

Müşterek çıkarlar doğrultusunda bu ilişki de dostane bir hal aldı

1430 yılında Selanik üzerine yürüyen II. Murat, zaferle bu savaştan döndü

Diğer taraftan Venedikler ile de barış yaptı

1437 yılında II. Murat Sırp Despotluğunu tamamen ortadan kaldırmayı ve Eflak hakimiyetini kurmayı başardı

Yalnız Belgrad başarısızlığı onun için bir dönüm noktası oldu

Bu başarısızlık Avrupa’nın bir araya gelerek Osmanlı üzerine Haçlı Seferi’nin düzenlenmesi planlandı

Bu sırada da II. Murat’ın çok sevdiği ve güvendiği oğlu Alaeddin Ali Çelebi’nin Amasya’da öldüğü haberi, II. Murat’ı oldukça sarstı

Batıda ve doğuda aldığı önemli yerlerden çekilmek zorunda kalan II. Murat, devleti tehlikeli durumdan kurtararak her tarafta barışı sağladı ve bu inançla 1444 yılında oğlu II. Mehmet lehine resmen tahttan indi

Tahtı 12 yaşındaki bir çocuğa bırakması devleti büyük bir bunalıma sürükledi

Haçlı saldırısı her zamankinden daha ağır bir şekilde kendini gösterdi