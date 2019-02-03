Fatih'in babası: II. Murat
3 Şubat 1451 tarihinde Fatih Sultan Mehmet'in babası olan ve 'Muradi' mahlası ile yazdığı şiirleriyle bilinen Sultan II. Murat vefat etti
- star.com.tr / NESLİ ÖZKAY
Şehzade Murat, 1404 yılında Amasya’da doğdu
12 yaşında iken Rum vilayeti beyliğiyle Amasya’ya gönderildi ve 1 yıl sonra Börklüce Mustafa isyanını bastırmak üzere İzmir’e gitti
Babasının vefatı üzerine de 1421 yılında Osmanlı tahtına çıktı
17 yaşında tahta çıkan II. Murat, Anadolu’daki beylikler tarafından tanınmıyordu
Ona karşı bir ayaklanma çıktı ancak buna karşılık olarak II. Murat elçiler göndererek yatıştırma siyasetine başvurdu
Bu siyaset işe yaramayınca kendisine müttefik arayan II. Murat, Cenevizlilerin yardımı ile denizde kendini güvence altına aldı
1422 yılında II. Murat Bizans üzerine yürüdü fakat 50 günlük bir kuşatma sonuç vermedi
Kardeşi Mustafa ise ağabeyi olan sultan II. Murat’a karşı bir güç oluşturuyordu çünkü Bursa’yı kuşatma altına almış ve Anadolu beyliklerinin desteğini kazanmıştı
Güçlü bir padişah olan II. Murat ise bu isyanı kardeşinin idamı ile bastırdı
Bir yandan da hala Bizans üzerindeki baskısını devam ettiren II. Murat İstanbul’un Venediklere teslim edileceği endişesi yaşayarak Bizans ile bir antlaşma imzaladı
1425 yılında Osmanlı ile Venedik savaşı başladı ve Arnavutluk’a kadar yayıldı
Osmanlılar Macarları kendilerine ittifak sağladıysa da daha sonradan Macarlar ile de savaşa girdi ve onları bozguna uğrattı
Güvercinlik Kalesi’ni ve Macar adasını aldıkları gibi 3 yıllık bir ateşkes imzaladılar
1429 yılında Venedik ile savaş iyice şiddetlendi, bir yandan da Malatya’ya kadar Anadolu içine sokulmuş olan Memlüklerin Anadolu’da belli bir siyaseti vardı
Osmanlıların birleştirme, doğuya doğru genişleme siyasetine karşı koyuyordu
Müşterek çıkarlar doğrultusunda bu ilişki de dostane bir hal aldı
1430 yılında Selanik üzerine yürüyen II. Murat, zaferle bu savaştan döndü
Diğer taraftan Venedikler ile de barış yaptı
1437 yılında II. Murat Sırp Despotluğunu tamamen ortadan kaldırmayı ve Eflak hakimiyetini kurmayı başardı
Yalnız Belgrad başarısızlığı onun için bir dönüm noktası oldu
Bu başarısızlık Avrupa’nın bir araya gelerek Osmanlı üzerine Haçlı Seferi’nin düzenlenmesi planlandı
Bu sırada da II. Murat’ın çok sevdiği ve güvendiği oğlu Alaeddin Ali Çelebi’nin Amasya’da öldüğü haberi, II. Murat’ı oldukça sarstı
Batıda ve doğuda aldığı önemli yerlerden çekilmek zorunda kalan II. Murat, devleti tehlikeli durumdan kurtararak her tarafta barışı sağladı ve bu inançla 1444 yılında oğlu II. Mehmet lehine resmen tahttan indi
Tahtı 12 yaşındaki bir çocuğa bırakması devleti büyük bir bunalıma sürükledi
Haçlı saldırısı her zamankinden daha ağır bir şekilde kendini gösterdi
Edirne’de savunma hazırlıkları II. Murat ısrar üzerine harekete geçti
Başkumandan olarak savaşı yönetti, II. Mehmet ise resmen padişahlığı muhafaza ediyordu
Varna Meydan Savaşı Osmanlıların zaferi ile son buldu
Osmanlılar böylece Balkanlarda Türk hakimiyetini kesinleştirdi
Yalnız II. Murat’ın tekrar saltanat tahtına gelmesi devletin iç ve dış güvenliği için gerekli idi ve bu nedenle tahta geri çağrılan II. Murat, 1446 yılında Edirne’ye geldi ve tekrar tahta çıktı
II. Murat tahta çıkar çıkmaz ilk işi Arnavutluk isyanını bastırmak oldu
3 Şubat 1451’de II. Murat hastalanarak 48 yaşındayken hayatını kaybetti
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