Halifeliği Osmanlı'ya taşıyan zafer: Ridaniye

Mercidabık’taki ağır yenilginin ardından Memlüklerin ikinci direnişinin kırıldığı Ridaniye Savaşı, Osmanlıların Kahire’ye girip Mısır üzerinde hakimiyet kurmalarını sağladı

Mercidabık Savaşı’ndan sonra başa geçen Tomanbay, Halep’e ardından Dımaşk’a ulaşan Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim’in Kahire’ye yürüme ihtimaline karşı süratle asker toplamaya ve şehir önlerinde müdafaa hattı oluşturmaya karar verdi

Gazze’ye gelen padişah Kahire’ye kadar olan güzergahta konaklama yerlerini tespit etmek amacıyla kılavuzlar gönderdi

Tomanbay’a da bir elçi heyeti göndererek Osmanlı hakimiyetini kabul etmesi halinde Mısır’ın idaresinin kendisine bırakılacağını ve seferden vazgeçileceğini bildirdiyse de Memlük emirleri buna karşı çıkarak Osmanlı elçilerini katlettiler

Osmanlı ordusu Birketülhac mevkine ulaştığında asker mevcudu 20.000 olarak tespit edilmişti

Bunu haber alan Tomanbay da 20.000 askerle yola çıktı ve ulaştıkları yerde hendekler açarak ve buralara toplar gizleyerek bir savunma hattı oluşturdu

Osmanlı tarafı ise Memlükler’in bu planlarını esirlerden ve casuslardan haber aldığı için Osmanlı ordusu, doğrudan müdafaa hattına saldırmayıp yandan dolaşarak Memlükler’i şaşırtma planı yaptı

Mustafa Paşa Anadolu askeriyle sağ kolda, Küçük Sinan Paşa Rumeli ordusu ile sol kolda, padişah ve kapıkulları merkezde olmak üzere saf bağlayan Osmanlı ordusu harekete geçerek Memlük cephesini ateş altına aldılar

Ridaniye denilen bu düzlükte Osmanlı topçu ve tüfekleri yoğun bir ateş başlattı ve Memlük sol kanadı dağıtıldı

Sabah başlayıp fasılalarla ve manevralarla yedi sekiz saat sürdüğü anlaşılan savaş sonucunda Memlükler tamamen dağıtıldı

Tomanbay yanında kalan beş on emirle Kahire’ye çekilmekten başka çare bulamadı

Savaşın ertesi günü Osmanlı ordularının Kahire’ye girişine izin verildi ancak şehrin Osmanlı idaresine tam anlamıyla geçmiş olması Tomanbay’ın yakalanıp idam edilmesinden sonra oldu

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