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Halifeliği Osmanlı'ya taşıyan zafer: Ridaniye

22 Ocak 1517 tarihinde Halifelik makamını Osmanlı Devleti’ne kazandıran ve Memlüklü Devleti’ni sona erdiren Ridaniye Savaşı gerçekleşti

  • star.com.tr / NESLİ ÖZKAY
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Mercidabık’taki ağır yenilginin ardından Memlüklerin ikinci direnişinin kırıldığı Ridaniye Savaşı, Osmanlıların Kahire’ye girip Mısır üzerinde hakimiyet kurmalarını sağladı
 
Mercidabık Savaşı’ndan sonra başa geçen Tomanbay, Halep’e ardından Dımaşk’a ulaşan Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim’in Kahire’ye yürüme ihtimaline karşı süratle asker toplamaya ve şehir önlerinde müdafaa hattı oluşturmaya karar verdi
 
Gazze’ye gelen padişah Kahire’ye kadar olan güzergahta konaklama yerlerini tespit etmek amacıyla kılavuzlar gönderdi
 
Tomanbay’a da bir elçi heyeti göndererek Osmanlı hakimiyetini kabul etmesi halinde Mısır’ın idaresinin kendisine bırakılacağını ve seferden vazgeçileceğini bildirdiyse de Memlük emirleri buna karşı çıkarak Osmanlı elçilerini katlettiler
 
Osmanlı ordusu Birketülhac mevkine ulaştığında asker mevcudu 20.000 olarak tespit edilmişti
 
Bunu haber alan Tomanbay da 20.000 askerle yola çıktı ve ulaştıkları yerde hendekler açarak ve buralara toplar gizleyerek bir savunma hattı oluşturdu
 
Osmanlı tarafı ise Memlükler’in bu planlarını esirlerden ve casuslardan haber aldığı için Osmanlı ordusu, doğrudan müdafaa hattına saldırmayıp yandan dolaşarak Memlükler’i şaşırtma planı yaptı
 
Mustafa Paşa Anadolu askeriyle sağ kolda, Küçük Sinan Paşa Rumeli ordusu ile sol kolda, padişah ve kapıkulları merkezde olmak üzere saf bağlayan Osmanlı ordusu harekete geçerek Memlük cephesini ateş altına aldılar
 
Ridaniye denilen bu düzlükte Osmanlı topçu ve tüfekleri yoğun bir ateş başlattı ve Memlük sol kanadı dağıtıldı
 
Sabah başlayıp fasılalarla ve manevralarla yedi sekiz saat sürdüğü anlaşılan savaş sonucunda Memlükler tamamen dağıtıldı
 
Tomanbay yanında kalan beş on emirle Kahire’ye çekilmekten başka çare bulamadı
 
Savaşın ertesi günü Osmanlı ordularının Kahire’ye girişine izin verildi ancak şehrin Osmanlı idaresine tam anlamıyla geçmiş olması Tomanbay’ın yakalanıp idam edilmesinden sonra oldu
 
Ridaniye Zaferi ile Halifelik makamı Osmanlı Devleti’ne geçmiş oldu
 
Mısır'daki Kutsal Emanetler İstanbul'a getirildi
 
Osmanlı Devleti, Doğu Akdeniz'in ve Baharat Yolu'nun tek hakimi durumuna yükselmiş; Kızıldeniz ve Hint Okyanusuna açıldı
 

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