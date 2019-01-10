Osmanlı Devleti'nin Varna Savaşı ardından bölgede ağırlığı iyiden iyiye hissedilmeye başlanmıştı

Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki hızlı ilerleyişi Macar Krallığı için tehdit oluşturuyordu

Macarların kumandanı Janos Hunyadi Varna’da uğradıkları yenilginin intikamını almak için Tuna boylarıyla ittifak kurmaya çalıştı

Hunyadi yaptığı hazırlıklar sonrasında Sırp topraklarına girdi ve Morava vadisine doğru yöneldi

Bu durumdan Arnavutluk seferindeyken haberdar olan II. Murad, ordusunu toparlayarak Macar birliklerini karşılamak üzere Kosova ovasına doğru ilerledi

17 Ekim sabahı hafif çarpışmalarla başlayan savaş, öğleden sonra müttefik ordusunun 3 koldan genel taarruza geçmesi ile devam etti

Aynı günün akşamında Hunyadi'nin birlikleri Türk saflarına gece baskını yaptı ancak bu saldırılar püskürtüldü

Savaşın ikinci gününde müttefik ordusu kanatlardan saldırıya geçti

Bunu gören II. Murad, merkezdeki birliklerini sabit tutup kanatlardaki askerlerine geri çekilme emri verdi

Bunu gören Hunyadi’nin birlikleri Osmanlıların savaş alanını terk ettiğini düşünüp tüm güçleri ile merkeze saldırdı

Ardından Osmanlı kuvvetleri ani bir manevrayla hücuma geçip Hunyadi’nin ordusunu çembere aldı

Mağlup olacağını anlayan Hunyadi kaçtı

19 Ekim sabahı Haçlı ordugahında kalan kuvvetlerin kurduğu son barikatlar da Türkler tarafından aşıldı ve çok sayıda esir alındı

İki buçuk gün süren savaş, Osmanlı ordusunun kesin zaferi ile sonuçlandı

Osmanlı Devleti'ne karşı düzenlenen altıncı Haçlı Seferi de böylece başarısız oldu

II. Kosova Savaşı’nın ardından Avrupalı devletler Osmanlıların Balkanlar'daki varlığını kabullenmek zorunda kaldı

Bu savaşın kazanılmasıyla Osmanlı Devleti Tuna nehri kıyısına kadar olan bölgenin güvenliğini sağladı