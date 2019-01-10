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II. Kosova Savaşı

17 Ekim 1448 tarihinde Osmanlı ordusu ile Macaristan öncülüğündeki bir müttefik ordusu arasında II. Kosova Savaşı meydana geldi

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Osmanlı Devleti'nin Varna Savaşı ardından bölgede ağırlığı iyiden iyiye hissedilmeye başlanmıştı
 
Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki hızlı ilerleyişi Macar Krallığı için tehdit oluşturuyordu
 
Macarların kumandanı Janos Hunyadi Varna’da uğradıkları yenilginin intikamını almak için Tuna boylarıyla ittifak kurmaya çalıştı
 
Hunyadi yaptığı hazırlıklar sonrasında Sırp topraklarına girdi ve Morava vadisine doğru yöneldi
 
Bu durumdan Arnavutluk seferindeyken haberdar olan II. Murad, ordusunu toparlayarak Macar birliklerini karşılamak üzere Kosova ovasına doğru ilerledi
 
17 Ekim sabahı hafif çarpışmalarla başlayan savaş, öğleden sonra müttefik ordusunun 3 koldan genel taarruza geçmesi ile devam etti
 
Aynı günün akşamında Hunyadi'nin birlikleri Türk saflarına gece baskını yaptı ancak bu saldırılar püskürtüldü
 
Savaşın ikinci gününde müttefik ordusu kanatlardan saldırıya geçti
 
Bunu gören II. Murad, merkezdeki birliklerini sabit tutup kanatlardaki askerlerine geri çekilme emri verdi
 
Bunu gören Hunyadi’nin birlikleri Osmanlıların savaş alanını terk ettiğini düşünüp tüm güçleri ile merkeze saldırdı
 
Ardından Osmanlı kuvvetleri ani bir manevrayla hücuma geçip Hunyadi’nin ordusunu çembere aldı
 
Mağlup olacağını anlayan Hunyadi kaçtı
 
19 Ekim sabahı Haçlı ordugahında kalan kuvvetlerin kurduğu son barikatlar da Türkler tarafından aşıldı ve çok sayıda esir alındı
 
İki buçuk gün süren savaş, Osmanlı ordusunun kesin zaferi ile sonuçlandı
 
Osmanlı Devleti'ne karşı düzenlenen altıncı Haçlı Seferi de böylece başarısız oldu
 
II. Kosova Savaşı’nın ardından Avrupalı devletler Osmanlıların Balkanlar'daki varlığını kabullenmek zorunda kaldı
 
Bu savaşın kazanılmasıyla Osmanlı Devleti Tuna nehri kıyısına kadar olan bölgenin güvenliğini sağladı

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