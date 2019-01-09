II. Murat ve İstanbul kuşatması

İstanbul tarih boyunca toplam 29 kere kuşatıldı

Bunlardan 7 tanesini ise Osmanlı Devleti gerçekleştirdi

1422 yılının Haziran ayında 12.000 akıncı ile başlayan kuşatmaya, II. Murat büyük ve donanımlı 20.000 kişilik bir orduyla katıldı

Marmara’dan Haliç’e kadar olan bütün kara surlarının kuşatıldığı bu seferde, Bizans İmparatoru’nun barış teklifi reddedildi ve II. Murat Topkapı ile Edirnekapı üzerinde taarruzlarını sıklaştırdı

Surlara yakın, kalın tahtalardan üzeri toprakla örtülen siperler yapıldı

Surların yüksekliğinde demir tekerlekli vasıtalarla hareket ettirilen ahşap yapılı yürüyen kuleler ile surlara yaklaşıldı

Kuvvetli topçu atışları ve kazılan lağımlarla bütün imkanlar seferber edilerek kuşatmaya devam edildi

Ancak Anadolu'da Padişah’ın kardeşi Mustafa Çelebi’nin başkaldırdığının duyulması üzerine

II. Murat Bizans'a ağır barış koşullarını kabul ettirerek kuşatmaya son vermek zorunda kaldı

II. Murat'ın gerçekleştirdiği bu kuşatma tam teşekküllü ilk İstanbul kuşatması olarak bilinir