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II. Murat ve İstanbul kuşatması

6 Eylül 1422 tarihinde fetihten önce yapılan son İstanbul kuşatması II. Murat Han tarafından kaldırıldı

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İstanbul tarih boyunca toplam 29 kere kuşatıldı
 
Bunlardan 7 tanesini ise Osmanlı Devleti gerçekleştirdi
 
1422 yılının Haziran ayında 12.000 akıncı ile başlayan kuşatmaya,  II. Murat büyük ve donanımlı 20.000 kişilik bir orduyla katıldı
 
Marmara’dan Haliç’e kadar olan bütün kara surlarının kuşatıldığı bu seferde, Bizans İmparatoru’nun barış teklifi reddedildi ve II. Murat Topkapı ile Edirnekapı üzerinde taarruzlarını sıklaştırdı
 
Surlara yakın, kalın tahtalardan üzeri toprakla örtülen siperler yapıldı
 
Surların yüksekliğinde demir tekerlekli vasıtalarla hareket ettirilen ahşap yapılı yürüyen kuleler ile surlara yaklaşıldı
 
Kuvvetli topçu atışları ve kazılan lağımlarla bütün imkanlar seferber edilerek kuşatmaya devam edildi
 
Ancak Anadolu'da Padişah’ın kardeşi Mustafa Çelebi’nin başkaldırdığının duyulması üzerine
 
II. Murat Bizans'a ağır barış koşullarını kabul ettirerek kuşatmaya son vermek zorunda kaldı
 
II. Murat'ın gerçekleştirdiği bu kuşatma tam teşekküllü ilk İstanbul kuşatması olarak bilinir

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