İlk çok partili hayat denemesi: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Halk Fırkası’nın Mustafa Kemal ve İsmet Bey’in önderliğindeki köktenci kanadı, Cumhuriyet’in ilan edilme şekline karşı çıkmış olan Hüseyin Rauf’un önderliğindeki oldukça küçük ılımlılar grubuna yönelik baskıyı arttırdı

Halk Fırkası içerisinde süren muhalefet gitgide daha da güçlendi

Meclisteki hararetli bir tartışmanın ardından İsmet Paşa güvenoyu isteyip kolayca kazanınca Hüseyin Rauf Bey’ in çevresindeki 32 milletvekili partiden ayrıldı

Bu kopuş, muhalefetin oluşacağına dair ilk sinyalleri vermekteydi

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Mustafa Kemal Paşa'nın eski silah ve dava arkadaşları olan Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy Paşa, Refet Bele ve Adnan Adıvar’ın öncülüğünde kuruldu

Kurtuluş Savaşı'nı başlatan kadronun Mustafa Kemal ve İsmet Paşalar hariç tüm üyeleri, TCF’nin kurucu ve liderleri arasında yer aldı

TCF, hem muhalif kamuoyu hem de muhalif İstanbul basını tarafından destek görürken Türkiye’nin ilk muhalefet partisi olması nedeniyle rejime karşı bir tehdit olarak algılandı

Yeni parti, beyannamesini ve programını yayınladığında, Batı Avrupa’ ya has liberal nitelikte bir parti olduğu belli oldu

Parti adem-i merkeziyetçiliği, güçler ayrımını ve devrimci değişimi savunuyordu

Dış borçlanmayı gerekli sayan daha liberal bir ekonomi politikasına da sahipti

Yedi aylık kısa yaşamında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, disiplini yüksek olan Cumhuriyet Halk Fırkası mensupları kadar etkin olamadı

Parti kurulduktan kısa bir süre sonra bazı rejim muhaliflerinin parti etrafında toplanması ile beraber dini duyguların propaganda olarak kullanıldığı Şeyh Said İsyanı'nın patlak vermesi sonucunda parti kapatıldı

Daha sonra Mustafa Kemal Paşa'ya düzenlenen İzmir Suikastı olayından TCF kurucularının bir bölümü yargılandı