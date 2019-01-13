İlk Türk kadın tiyatrocu: Afife Jale

Afife, 1902 yılında İstanbul'un Kadıköy semtinde dünyaya geldi

Kadınlara güzel sanatlar eğitimi veren İnas Sanâyi-i Nefîse Mektebi'nde okudu

Ardından Osmanlı Devleti'nin ilk konservatuarı Darülbedayi'nin tiyatro kursu sınavına girdi

Afife Hanım, kabul edilen beş Müslüman kadından biri oldu

Kazanan 3 kişi kursu bıraktı, Afife Hanım ise mülazim artistlik yani stajyer oyuncu kadrosuna girdi

Afife bir yıl süreyle bütün provalara devam etti

1919 yılının 13 Nisan gecesi Kadıköy'deki, Apollon Sineması'nda ilk gösterimi yapılacak olan, Hüseyin Suat'ın Yamalar adlı oyununda oynayacak Eliza Binemeciyan'ın Paris'e gidişi üzerine onun yerine “Jale„ takma adı ile sahneye çıktı ve o günden son 'Afife Jale' olarak anılmaya başlandı

Böylece sahneye çıkan ilk Türk kadını olarak tarihe geçti

Dahiliye Nezaretinin Müslüman kadınların kesinlikle sahneye çıkamayacaklarına dair bildirisi üzerine Darülbedayi Yönetim Kurulu’na ulaştırılınca Afife Jale işten çıkarıldı

Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından, Afife Jale değişik isimlerle Anadolu turnesine gitti

Yeni Tiyatro Topluluğu ile Kadıköy'de de tekrar sahneye çıktı

Afife Jale, son yıllarını Darülbedayi'deki dostlarının yardımıyla yatırıldığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde geçirdi

24 Temmuz 1941'de 39 yaşında vefat etti. Mezarı Kazlıçeşme Kabristanındadır