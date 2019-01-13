İlk Türk kadın tiyatrocu: Afife Jale
24 Temmuz 1941 tarihinde ilk Türk kadın tiyatrocusu olan Afife Jale hayatını kaybetti
- star.com.tr
Afife, 1902 yılında İstanbul'un Kadıköy semtinde dünyaya geldi
Kadınlara güzel sanatlar eğitimi veren İnas Sanâyi-i Nefîse Mektebi'nde okudu
Ardından Osmanlı Devleti'nin ilk konservatuarı Darülbedayi'nin tiyatro kursu sınavına girdi
Afife Hanım, kabul edilen beş Müslüman kadından biri oldu
Kazanan 3 kişi kursu bıraktı, Afife Hanım ise mülazim artistlik yani stajyer oyuncu kadrosuna girdi
Afife bir yıl süreyle bütün provalara devam etti
1919 yılının 13 Nisan gecesi Kadıköy'deki, Apollon Sineması'nda ilk gösterimi yapılacak olan, Hüseyin Suat'ın Yamalar adlı oyununda oynayacak Eliza Binemeciyan'ın Paris'e gidişi üzerine onun yerine “Jale„ takma adı ile sahneye çıktı ve o günden son 'Afife Jale' olarak anılmaya başlandı
Böylece sahneye çıkan ilk Türk kadını olarak tarihe geçti
Dahiliye Nezaretinin Müslüman kadınların kesinlikle sahneye çıkamayacaklarına dair bildirisi üzerine Darülbedayi Yönetim Kurulu’na ulaştırılınca Afife Jale işten çıkarıldı
Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından, Afife Jale değişik isimlerle Anadolu turnesine gitti
Yeni Tiyatro Topluluğu ile Kadıköy'de de tekrar sahneye çıktı
Afife Jale, son yıllarını Darülbedayi'deki dostlarının yardımıyla yatırıldığı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde geçirdi
24 Temmuz 1941'de 39 yaşında vefat etti. Mezarı Kazlıçeşme Kabristanındadır
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