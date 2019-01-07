İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3747
  • 6,141
  • 222.887
  • 89.487
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TARİH

  1. Haberler
  2. Tarih

İngilizlere 'Boğazlar' üstünlüğü: Kale-i Sultaniye Antlaşması

Tarihte bugün 1809 yılında Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında ‘Boğazların yabancı donanmalara kapalı olması’ ilkesinin İngiltere tarafından kabul edilmesini sağlayan Kale-i Sultaniye Antlaşması imzalandı

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kale-i Sultaniye ya da diğer adıyla Çanakkale Antlaşması, 1807-1809 Osmanlı-İngiltere Savaşı’nın sonucu olarak imzalandı
 
On iki maddeden oluşan bu antlaşmaya göre İngiltere’nin işgal etmiş olduğu Osmanlı toprakları Osmanlı Devleti’ne geri verilecekti
 
Osmanlı topraklarında bulunan İngiliz tüccarların savaş sırasında Osmanlı Devleti tarafından el konulmuş olan malları sahiplerine iade edilecekti
 
Eylül 1675′te İngiltere ile Osmanlı arasında imzalanmış olan ve daha önceki İlgiliz imtiyaz ve kapitülasyonlarının bir özeti niteliğinde olan antlaşmanın geçerli olduğunu bildirildi
 
Buna ek olarak, İngiltere de kendi sınırları içinde ticaret yapacak olan Osmanlı gemilerine ve tüccarlarına elverişli koşullar sağlayacaktı
 
Osmanlı Devleti’nin belirlemiş olduğu gümrük haddi İngiliz tüccarlar tarafından kabul edilecekti
 
Elçilere karşılıklı olarak saygı gösterilecek, Osmanlı Devleti kendi tebasının haklarını korumak için Malta dahil olmak üzere İngiliz yönetimindeki topraklarda konsolos görevlendirebilecekti
 
İngiltere’nin Osmanlı topraklarındaki diplomatik temsilciliklerinde tercüman görevlendirilmesi, Osmanlı Devleti tarafından verilecek beratlarla mümkün olacaktı
 
Antlaşmanın en önemli maddesi olan on birinci maddeyle, savaş gemilerinin Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçmelerinin önceki dönemlerde her zaman yasak olmuş olduğu hatırlatılıyor, bu eski kurala tüm devletlerin barış döneminde de uyması isteniyordu
 
Böylece 5 Ocak 1809’da İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Kale-i Sultaniye anlaşması ile Babıâli Fransa ile arasına politik anlamda mesafe koyarken İngiltere ile işbirliği yapmaya başladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Brexit için kritik tarih belli oldu

Brexit için kritik tarih belli oldu

En yüksek payı İstanbul aldı

En yüksek payı İstanbul aldı

Şanlıurfa'da işçi servisi ve öğrenci servisi çarpıştı

Şanlıurfa'da işçi servisi ve öğrenci servisi çarpıştı

Venezuela eski Yüksek Mahkeme Yargıcı ABD'ye kaçtı

Venezuela eski Yüksek Mahkeme Yargıcı ABD'ye kaçtı

Reina teröristi aramayan polisler yargılanacak

Reina teröristi aramayan polisler yargılanacak

CHP'de 'Mansur Yavaş' krizi: Doğru bir aday değil

CHP'de 'Mansur Yavaş' krizi: Doğru bir aday değil

27 ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi

27 ilde kar nedeniyle okullar tatil edildi

Suudi Arabistan'dan akılalmaz hareket: Zorla alıkoydular

Suudi Arabistan'dan akılalmaz hareket: Zorla alıkoydular
 

POPÜLER HABERLER

Poşet parası vermemek için markete eşekle geldi

Poşet parası vermemek için markete eşekle geldi

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri?

7 Ocak 2018 kar tatili ilan edilen okullar hangileri?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA