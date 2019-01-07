İngilizlere 'Boğazlar' üstünlüğü: Kale-i Sultaniye Antlaşması

Kale-i Sultaniye ya da diğer adıyla Çanakkale Antlaşması, 1807-1809 Osmanlı-İngiltere Savaşı’nın sonucu olarak imzalandı

On iki maddeden oluşan bu antlaşmaya göre İngiltere’nin işgal etmiş olduğu Osmanlı toprakları Osmanlı Devleti’ne geri verilecekti

Osmanlı topraklarında bulunan İngiliz tüccarların savaş sırasında Osmanlı Devleti tarafından el konulmuş olan malları sahiplerine iade edilecekti

Eylül 1675′te İngiltere ile Osmanlı arasında imzalanmış olan ve daha önceki İlgiliz imtiyaz ve kapitülasyonlarının bir özeti niteliğinde olan antlaşmanın geçerli olduğunu bildirildi

Buna ek olarak, İngiltere de kendi sınırları içinde ticaret yapacak olan Osmanlı gemilerine ve tüccarlarına elverişli koşullar sağlayacaktı

Osmanlı Devleti’nin belirlemiş olduğu gümrük haddi İngiliz tüccarlar tarafından kabul edilecekti

Elçilere karşılıklı olarak saygı gösterilecek, Osmanlı Devleti kendi tebasının haklarını korumak için Malta dahil olmak üzere İngiliz yönetimindeki topraklarda konsolos görevlendirebilecekti

İngiltere’nin Osmanlı topraklarındaki diplomatik temsilciliklerinde tercüman görevlendirilmesi, Osmanlı Devleti tarafından verilecek beratlarla mümkün olacaktı

Antlaşmanın en önemli maddesi olan on birinci maddeyle, savaş gemilerinin Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçmelerinin önceki dönemlerde her zaman yasak olmuş olduğu hatırlatılıyor, bu eski kurala tüm devletlerin barış döneminde de uyması isteniyordu

Böylece 5 Ocak 1809’da İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Kale-i Sultaniye anlaşması ile Babıâli Fransa ile arasına politik anlamda mesafe koyarken İngiltere ile işbirliği yapmaya başladı