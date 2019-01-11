İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi´nin kabulü

1215 yılında İngiltere Kralı'na kabul ettirilen bildiri olan Magna Carta, insan hakları kavramının ilk belgesi sayıldı

İnsan hakları konusunda yayımlanan bir diğer önemli bildiri ise, Amerika'da yayımlanan Bağımsızlık Bildirgesi'ydi

Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi kavramlar, 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi'nden sonra yayımlanan "İnsan Hakları Bildirisi"nde gerçek yerini aldı

II. Dünya Savaşı'ndan sonra devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşti

Bunun bir nedeni de uygarlıkların sonu olabilecek savaşları da önleyebileceği düşüncesiydi

Bildiri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunca Haziran 1948'de hazırlandı

10 Aralık 1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan oturumunda bildiri Türkiye'nin de kabul oyu vermesiyle kabul edildi

Bu bildiriyle ekonomik, toplumsal, kültürel haklar da genel tanımlarla belirli hale geldi

İlk grup haklar arasında, yaşama, özgürlük ve kişi güvenliği gibi haklarla birlikte, keyfi tutuklama, hapis ve sürgünden korunma, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde adil ve kamuya açık olarak yargılanma hakkı ile düşünce, vicdan, din, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri bulunur

Sosyal güvenlik, çalışma, eğitim, toplumun kültürel yaşamına katılma haklarıyla bilimsel ilerlemenin ürünlerinden yararlanma hakkı ise, bildiriyle getirilen yeniliklerdendir

Tarihte bugün 1948 yılında II. Dünya Savaşı'ndan sonra uygarlıkların sonu olabilecek savaşları önleyebileceği düşüncesi ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edildi

1215 yılında İngiltere Kralı'na kabul ettirilen bildiri olan Magna Carta, insan hakları kavramının ilk belgesi sayıldı

İnsan hakları konusunda yayımlanan bir diğer önemli bildiri ise, Amerika'da yayımlanan Bağımsızlık Bildirgesi'ydi

Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik gibi kavramlar, 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devrimi'nden sonra yayımlanan "İnsan Hakları Bildirisi"nde gerçek yerini aldı

II. Dünya Savaşı'ndan sonra devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşti

Bunun bir nedeni de uygarlıkların sonu olabilecek savaşları da önleyebileceği düşüncesiydi

Bildiri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunca Haziran 1948'de hazırlandı

10 Aralık 1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan oturumunda bildiri Türkiye'nin de kabul oyu vermesiyle kabul edildi

Bu bildiriyle ekonomik, toplumsal, kültürel haklar da genel tanımlarla belirli hale geldi

İlk grup haklar arasında, yaşama, özgürlük ve kişi güvenliği gibi haklarla birlikte, keyfi tutuklama, hapis ve sürgünden korunma, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde adil ve kamuya açık olarak yargılanma hakkı ile düşünce, vicdan, din, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri bulunur

Sosyal güvenlik, çalışma, eğitim, toplumun kültürel yaşamına katılma haklarıyla bilimsel ilerlemenin ürünlerinden yararlanma hakkı ise, bildiriyle getirilen yeniliklerdendir