İşgal sonrası İzmir'e giren ilk komutan: Fahrettin Altay

Fahrettin Altay, bugün Arnavutluk sınırları içerisinde bulunan İşkodra şehrinde dünyaya geldi

Babası Piyade Albay İzmirli İsmail Bey'in tayin durumundan dolayı birçok şehirde bulunmak ve öğrenim görmek zorunda kalan Fahrettin, Harp Okulu ve Harp Akademisi’ni dereceyle tamamlayarak askerlik mesleğine ilk adımını attı

Balkan Savaşı sürecine kadar doğu illerinde görev yapan Fahrettin, ilk cephe görevini ise Aşiret Tugayı’nın komutanı olarak, Kırklareli’nin Bulgar işgalinden kurtarılmasıyla gerçekleştirdi

Bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından ikna edilen Fahrettin Altay, Milli Mücadele'de görev aldı

Savaşın kahramanları arasına girmesini sağlayan asıl başarısına ise Süvari Kolordu Komutanlığı rütbesiyle ulaştı

Kütahya, Eskişehir ve Büyük Taarruz’da büyük başarılara imza atarak İzmir’e ilk giren komutan oldu

Cumhuriyet döneminde 1. ve 2. Ordu komutanlıkları görevinde bulunan Fahrettin Altay, 1945 yılında askerlik mesleğinden emekli oldu

1946-1950 yılları arasında Burdur milletvekili olarak yoluna devam etti

Aktif politika yaşamına 1950’de son veren Fahrettin Altay, vefatı gerçekleşene kadar uzun süreli emekli hayatı sürdürdü

Vefatının ardından cenazesi önce Aşiyan Mezarlığı’na kaldırıldı, Ankara Devlet Mezarlığı’nın tamamlanmasının ardından da naaşı buraya nakledildi