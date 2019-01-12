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İşgal sonrası İzmir'e giren ilk komutan: Fahrettin Altay

12 Ocak 1880 tarihinde, Dumlupınar Meydan Muharebesi sonrası Yunan Ordusu´nun geri çekilmesini sağlayarak İzmir´e giren ilk Türk süvarilerinin komutanı olan Fahrettin Altay dünyaya geldi

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Fahrettin Altay, bugün Arnavutluk sınırları içerisinde bulunan İşkodra şehrinde dünyaya geldi
 
Babası Piyade Albay İzmirli İsmail Bey'in tayin durumundan dolayı birçok şehirde bulunmak ve öğrenim görmek zorunda kalan Fahrettin, Harp Okulu ve Harp Akademisi’ni dereceyle tamamlayarak askerlik mesleğine ilk adımını attı
 
Balkan Savaşı sürecine kadar doğu illerinde görev yapan Fahrettin, ilk cephe görevini ise Aşiret Tugayı’nın komutanı olarak, Kırklareli’nin Bulgar işgalinden kurtarılmasıyla gerçekleştirdi
 
Bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından ikna edilen Fahrettin Altay, Milli Mücadele'de görev aldı
 
Savaşın kahramanları arasına girmesini sağlayan asıl başarısına ise Süvari Kolordu Komutanlığı rütbesiyle ulaştı
 
Kütahya, Eskişehir ve Büyük Taarruz’da büyük başarılara imza atarak İzmir’e ilk giren komutan oldu
 
Cumhuriyet döneminde 1. ve 2. Ordu komutanlıkları görevinde bulunan Fahrettin Altay, 1945 yılında askerlik mesleğinden emekli oldu
 
1946-1950 yılları arasında Burdur milletvekili olarak yoluna devam etti
 
Aktif politika yaşamına 1950’de son veren Fahrettin Altay, vefatı gerçekleşene kadar uzun süreli emekli hayatı sürdürdü
 
Vefatının ardından cenazesi önce Aşiyan Mezarlığı’na kaldırıldı, Ankara Devlet Mezarlığı’nın tamamlanmasının ardından da naaşı buraya nakledildi

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