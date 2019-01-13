İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi

I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri ile şartları çok ağır olan Mondros Ateşkes Antlaşması'nı 30 Ekim 1918’de imzalamak zorunda kaldı

7 Kasım’da işgal güçleri Çanakkale’den geçti

13 Kasım 1918 günü, İtilaf Devletlerinin 61 parça harp gemisinden oluşan bir donanması, mütareke şartlarının kendilerine verdiği yetkiye dayanarak, İstanbul önlerine gelip demir attı

Böylece 465 yıllık başkente ilk kez düşman askeri girdi ve İstanbul esaretle tanıştı

İstanbul'un işgale uğraması büyük yankı uyandırdı ve Mondros Ateşkes Antlaşması'na ve işgale karşı kendini savunmak isteyen halk Sultanahmet Meydanında 3 Ocak 1920 tarihinde bir miting düzenledi

Bu mitinge yaklaşık 150-200 bin kadar kişinin katıldığı tahmin edilir

Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edib Adıvar, Selim Sırrı Tarcan, Şükûfe Nihal Başar gibi birçok tanınan kişiler de bu mitinge katıldıve işgallere karşı halk direnişini savunan konuşmalar yaptı

Konuşma yapan isimlerden biri Muallimler Cemiyeti Başkanı Nakiye Elgün Hanım'dı

Nakiye Hanım şu sözleri ile meydanı inletiyordu:

“Size memleketin bir kadını sıfatıyla hitap ediyorum. Fatih'in, Selim'in, Süleyman'ın mezarlarını, ecdadının ebedi abideleri olan camileri, türbeleri bırakıp çıkacak, içinizde bir erkek var mıdır? Ben tasavvur edemiyorum. Çıkmayacağız, bırakmayacağız!"

İmzalanan Lozan Barış Antlaşması gereğince, 4 Ekim 1923 günü düzenlenen bir törenle işgalciler Türk Bayrağı’nı selamlayarak şehirden ayrılana kadar bu tepkiler durdurulamadı

İstanbul’un 5 yıl süren işgali, Türk Ordusu’nun 6 Ekim 1923 günü coşkun bir bayram havası içinde, sevinç gözyaşları arasında ve çiçek yağmuru altında kente girmesiyle sona erdiI. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri ile şartları çok ağır olan Mondros Ateşkes Antlaşması'nı 30 Ekim 1918’de imzalamak zorunda kaldı

7 Kasım’da işgal güçleri Çanakkale’den geçti

13 Kasım 1918 günü, İtilaf Devletlerinin 61 parça harp gemisinden oluşan bir donanması, mütareke şartlarının kendilerine verdiği yetkiye dayanarak, İstanbul önlerine gelip demir attı

Böylece 465 yıllık başkente ilk kez düşman askeri girdi ve İstanbul esaretle tanıştı

İstanbul'un işgale uğraması büyük yankı uyandırdı ve Mondros Ateşkes Antlaşması'na ve işgale karşı kendini savunmak isteyen halk Sultanahmet Meydanında 3 Ocak 1920 tarihinde bir miting düzenledi

Bu mitinge yaklaşık 150-200 bin kadar kişinin katıldığı tahmin edilir

Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edib Adıvar, Selim Sırrı Tarcan, Şükûfe Nihal Başar gibi birçok tanınan kişiler de bu mitinge katıldıve işgallere karşı halk direnişini savunan konuşmalar yaptı

Konuşma yapan isimlerden biri Muallimler Cemiyeti Başkanı Nakiye Elgün Hanım'dı

Nakiye Hanım şu sözleri ile meydanı inletiyordu:

“Size memleketin bir kadını sıfatıyla hitap ediyorum. Fatih'in, Selim'in, Süleyman'ın mezarlarını, ecdadının ebedi abideleri olan camileri, türbeleri bırakıp çıkacak, içinizde bir erkek var mıdır? Ben tasavvur edemiyorum. Çıkmayacağız, bırakmayacağız!"

İmzalanan Lozan Barış Antlaşması gereğince, 4 Ekim 1923 günü düzenlenen bir törenle işgalciler Türk Bayrağı’nı selamlayarak şehirden ayrılana kadar bu tepkiler durdurulamadı

İstanbul’un 5 yıl süren işgali, Türk Ordusu’nun 6 Ekim 1923 günü coşkun bir bayram havası içinde, sevinç gözyaşları arasında ve çiçek yağmuru altında kente girmesiyle sona erdi