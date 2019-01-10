İtilaf Devletlerinin Çanakkale Krizi

Ağustos ayında Türklerin Yunanları Anadolu’dan atması

ve bu zaferden sonra Boğazlar’a doğru ilerlemesi İngiliz Hükümeti'ni telaşlandırdı

Birleşik Krallık Bakanlar Kurulu, 15 Eylül 1922’de İngiliz kuvvetlerinin konumlarını koruması gerektiğine karar verdi

Ertesi gün, Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un yokluğunda, bazı kabine bakanları Türkiye'nin Sevr Antlaşması'nı ihlal ettiği gerekçesiyle, Türkiye'yi bir savaş ilanı ile tehdit etti

18 Eylül'de Fransa'da bu konuyu görüştükten sonra ülkesine geri dönen Curzon, Fransa Başbakanı tarafından geri çağrıldı

20 Eylül'de tekrar Fransa'ya gelen Curzon'a, Çanakkale'de bulunan Fransız birliklerinin geri çekilmeye başladığı bildirildi ve ateşkes yapılması söylendi

İngiliz halkı, Çanakkale'de Türklerle tekrar savaşa gitme olasılığı ile paniğe kapıldı

İtalya, Romanya, Sırbistan ve diğer müttefikler Çanakkale'ye savaşmak için herhangi bir kuvvet göndermeyeceklerini açıkladı

Gergin geçen bir dönem sonucunda Ekim ayında Türkiye ile Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı

Antlaşmanın en önemli sonucu İngilizlerin Türkleri Avrupa’dan atma ve bunun uzantısı olarak Batı Anadolu’yu Yunanistan’a terk etme politikasının iflas etmesi oldu

Çanakkale Krizi sonucunda bu politikanın mimarı İngiliz Başbakanı Lloyd George değişik kesimlerden gelen baskılar sonucu 19 Ekim 1922’de istifa etti