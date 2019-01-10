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İtilaf Devletlerinin Çanakkale Krizi

20 Eylül 1922 tarihinde Türk kuvvetlerinin İzmir´e girmesinden sonra, İngiliz-Fransız kontrolündeki Boğazlar Tarafsız Bölgesi´ne ilerlemesiyle İtilaf Devletlerinde ´Çanakkale Krizi´ olarak adlandırılan kriz patlak verdi

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Ağustos ayında Türklerin Yunanları Anadolu’dan atması
 
ve bu zaferden sonra Boğazlar’a doğru ilerlemesi İngiliz Hükümeti'ni telaşlandırdı
 
Birleşik Krallık Bakanlar Kurulu, 15 Eylül 1922’de İngiliz kuvvetlerinin konumlarını koruması gerektiğine karar verdi
 
Ertesi gün, Dışişleri Bakanı Lord Curzon'un yokluğunda, bazı kabine bakanları Türkiye'nin Sevr Antlaşması'nı ihlal ettiği gerekçesiyle, Türkiye'yi bir savaş ilanı ile tehdit etti
 
18 Eylül'de Fransa'da bu konuyu görüştükten sonra ülkesine geri dönen Curzon, Fransa Başbakanı tarafından geri çağrıldı
 
20 Eylül'de tekrar Fransa'ya gelen Curzon'a, Çanakkale'de bulunan Fransız birliklerinin geri çekilmeye başladığı bildirildi ve ateşkes yapılması söylendi
 
İngiliz halkı, Çanakkale'de Türklerle tekrar savaşa gitme olasılığı ile paniğe kapıldı
 
İtalya, Romanya, Sırbistan ve diğer müttefikler Çanakkale'ye savaşmak için herhangi bir kuvvet göndermeyeceklerini açıkladı
 
Gergin geçen bir dönem sonucunda Ekim ayında Türkiye ile Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı
 
Antlaşmanın en önemli sonucu İngilizlerin Türkleri Avrupa’dan atma ve bunun uzantısı olarak Batı Anadolu’yu Yunanistan’a terk etme politikasının iflas etmesi oldu
 
Çanakkale Krizi sonucunda bu politikanın mimarı İngiliz Başbakanı Lloyd George değişik kesimlerden gelen baskılar sonucu 19 Ekim 1922’de istifa etti

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