İzmir´in düşman işgalinden kurtuluşu

İzmir'in 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan güçleri tarafından işgal edilmesi, Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında dönüm noktası oldu

Anadolu’da işgallere karşı dağınık halde olan örgütler mevcuttu

İzmir’in işgali ise Anadolu'nun direniş düşüncesini artırdı

İstanbul'da başlayan ‘işgali protesto mitingleri’ Damat Ferit hükümetinin düşmesine sebep oldu

Ardından protesto ve örgütlenme mitingleri Anadolu'nun her yerine yayıldı

Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlattığı Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhasını oluşturuyordu

Beş gün içerisinde Türk ordusu kesin sonuç aldı

30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emrini verdi ve 2 Eylül'de Türk ordusu Uşak'a girdi

Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde Yunan General Trikopis esir alındı

Türk birlikleri hızla İzmir'e doğru ilerledi

Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekilmek zorunda kaldı

9 Eylül 1922 sabahı Ahmet Zeki Bey komutasındaki 2. Süvari Fırkası, ardından Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir'e giriş yaptı

Dördüncü Alay Komutan Yardımcısı Yüzbaşı Şerafettin Bey'in komutasında yaya olarak en önde giden sekiz er, ani bir ateşli saldırıya uğradı ve 4'ü şehit oldu

Şerafettin Bey de Hükümet Konağı önünde göğsüne isabet eden mermilerle yaralandı ancak Konağa girip balkona Türk bayrağını dikmeyi başardı

Belkahve'den tarihi günü izleyen Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet paşalar 10 Eylül sabahı İzmir'e girdiler

1 Eylül'de başlayan harekat ile bütün Batı Anadolu'daki Yunan askerleri Türk sınırları dışına çıkarıldı

Takip harekatının başarı ile sonuçlanmasının ardından İzmit bölgesinden İstanbul Boğazı'na, Balıkesir bölgesinden Çanakkale Boğazı'na kadar tüm stratejik hedefler İtilaf Devletlerinin işgalinden kurtarıldı

Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Mudanya Ateşkes Antlaşması'na giden süreci başlattı