İzmir´in düşman işgalinden kurtuluşu
9 Eylül 1922 tarihinde Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusu Yunan işgali altındaki İzmir´e girdi
- star.com.tr
İzmir'in 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan güçleri tarafından işgal edilmesi, Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında dönüm noktası oldu
Anadolu’da işgallere karşı dağınık halde olan örgütler mevcuttu
İzmir’in işgali ise Anadolu'nun direniş düşüncesini artırdı
İstanbul'da başlayan ‘işgali protesto mitingleri’ Damat Ferit hükümetinin düşmesine sebep oldu
Ardından protesto ve örgütlenme mitingleri Anadolu'nun her yerine yayıldı
Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlattığı Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhasını oluşturuyordu
Beş gün içerisinde Türk ordusu kesin sonuç aldı
30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emrini verdi ve 2 Eylül'de Türk ordusu Uşak'a girdi
Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde Yunan General Trikopis esir alındı
Türk birlikleri hızla İzmir'e doğru ilerledi
Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekilmek zorunda kaldı
9 Eylül 1922 sabahı Ahmet Zeki Bey komutasındaki 2. Süvari Fırkası, ardından Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir'e giriş yaptı
Dördüncü Alay Komutan Yardımcısı Yüzbaşı Şerafettin Bey'in komutasında yaya olarak en önde giden sekiz er, ani bir ateşli saldırıya uğradı ve 4'ü şehit oldu
Şerafettin Bey de Hükümet Konağı önünde göğsüne isabet eden mermilerle yaralandı ancak Konağa girip balkona Türk bayrağını dikmeyi başardı
Belkahve'den tarihi günü izleyen Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet paşalar 10 Eylül sabahı İzmir'e girdiler
1 Eylül'de başlayan harekat ile bütün Batı Anadolu'daki Yunan askerleri Türk sınırları dışına çıkarıldı
Takip harekatının başarı ile sonuçlanmasının ardından İzmit bölgesinden İstanbul Boğazı'na, Balıkesir bölgesinden Çanakkale Boğazı'na kadar tüm stratejik hedefler İtilaf Devletlerinin işgalinden kurtarıldı
Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Mudanya Ateşkes Antlaşması'na giden süreci başlattı
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