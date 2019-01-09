İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5092
  • 6,3087
  • 226.787
  • 91.233
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TARİH

  1. Haberler
  2. Tarih

İzmir´in düşman işgalinden kurtuluşu

9 Eylül 1922 tarihinde Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusu Yunan işgali altındaki İzmir´e girdi

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir'in 15 Mayıs 1919 tarihinde Yunan güçleri tarafından işgal edilmesi, Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nın başlamasında dönüm noktası oldu
 
Anadolu’da işgallere karşı dağınık halde olan örgütler mevcuttu
 
İzmir’in işgali ise Anadolu'nun direniş düşüncesini artırdı
 
İstanbul'da başlayan ‘işgali protesto mitingleri’ Damat Ferit hükümetinin düşmesine sebep oldu
 
Ardından protesto ve örgütlenme mitingleri Anadolu'nun her yerine yayıldı
 
Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlattığı Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı'nın son safhasını oluşturuyordu
 
Beş gün içerisinde Türk ordusu kesin sonuç aldı
 
30 Ağustos'ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emrini verdi ve 2 Eylül'de Türk ordusu Uşak'a girdi
 
Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde Yunan General Trikopis esir alındı
 
Türk birlikleri hızla İzmir'e doğru ilerledi
 
Yunan birlikleri ve Rum siviller Anadolu'dan çekilmek zorunda kaldı
 
9 Eylül 1922 sabahı Ahmet Zeki Bey komutasındaki 2. Süvari Fırkası, ardından Mürsel Paşa komutasındaki 1. Süvari Fırkası birlikleri İzmir'e giriş yaptı
 
Dördüncü Alay Komutan Yardımcısı Yüzbaşı Şerafettin Bey'in komutasında yaya olarak en önde giden sekiz er, ani bir ateşli saldırıya uğradı ve 4'ü şehit oldu
 
Şerafettin Bey de Hükümet Konağı önünde göğsüne isabet eden mermilerle yaralandı ancak Konağa girip balkona Türk bayrağını dikmeyi başardı
 
Belkahve'den tarihi günü izleyen Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet paşalar 10 Eylül sabahı İzmir'e girdiler
 
1 Eylül'de başlayan harekat ile bütün Batı Anadolu'daki Yunan askerleri Türk sınırları dışına çıkarıldı
 
Takip harekatının başarı ile sonuçlanmasının ardından İzmit bölgesinden İstanbul Boğazı'na, Balıkesir bölgesinden Çanakkale Boğazı'na kadar tüm stratejik hedefler İtilaf Devletlerinin işgalinden kurtarıldı
 
Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Mudanya Ateşkes Antlaşması'na giden süreci başlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan konuşuyor

'KOBİ'ler için yeni kredi paketini açıklayacağız'

'KOBİ'ler için yeni kredi paketini açıklayacağız'

'İsrail, Filistin zulmünü örtmek için holokostu kullanıyor'

'İsrail, Filistin zulmünü örtmek için holokostu kullanıyor'

PKK'ya 'öz eleştiri raporu' vermiş

PKK'ya 'öz eleştiri raporu' vermiş

Türkiye'den önemli açıklama: ABD çekilmekte zorluk yaşıyor

Türkiye'den önemli açıklama: ABD çekilmekte zorluk yaşıyor

FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen eski hakime hapis istemi

FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen eski hakime hapis istemi

Facebook, siber güvenlik yasasını ihlal etti

Facebook, siber güvenlik yasasını ihlal etti

Belediye başkanı CHP'den istifa etti

Belediye başkanı CHP'den istifa etti
 

POPÜLER HABERLER

Tek gözlü doğdu görenler hayrete düştü

Tek gözlü doğdu görenler hayrete düştü

Avrupa'nın en değerli futbolcuları belli oldu!

Avrupa'nın en değerli futbolcuları belli oldu!

Futbol tarihinin ilginç imza törenleri

Futbol tarihinin ilginç imza törenleri

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

Süper Lig, transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan çıkarıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA