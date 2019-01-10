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Japonya'da batan Osmanlı fırkateyni: Ertuğrul

16 Eylül 1890 tarihinde Japon İmparatoru’na hediyeler götürmek üzere yola çıkan Ertuğrul Fırkateyni Japonya´da battı

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Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılan Fırkateyn’in makine ve kazanları 1864’te İngiltere’de monte edildi
 
1865’te İstanbul’a geri getirildi ve Dolmabahçe Sarayı önünde demirlendi
 
Bir süre sonra da Haliç’e kapatıldı
 
1887 yılında Japon İmparatoru'nun yeğeni bir savaş gemisiyle İstanbul'u ziyaret etti
 
O dönemde padişah olan II. Abdülhamid de Japonya’ya bir heyet göndererek iade-i ziyaret yapılmasını emretti
 
Ertuğrul, Japon İmparatoruna çeşitli hediyeler götürecekti
 
14 Temmuz 1889’da 600’ü aşkın askerle yola çıkan Ertuğrul, rotasındaki birçok limana uğradıktan sonra 7 Haziran 1890’da Yokohama Limanı’na vardı
 
Getirilen hediyeler Japon İmparatoru’na sunuldu
 
Geri dönüş için yola çıkılacağı gün Japon Deniz Kuvvetleri’nin tayfun uyarısına rağmen, Ertuğrul Fırkateyni 15 Eylül 1890’da Yokohama Limanı’ndan ayrıldı
 
Kuşimoto açıklarında tayfuna yakalanan Ertuğrul, 16 Eylül’de kayalara çarparak battı
 
Adada yaşayan Japonlar, 69 Osmanlı askerini kurtardı
 
Gemi Komutanı Mirliva Osman Paşa da dahil olmak üzere diğer mürettebat şehit oldu
 
Hayatta kalan 69 kişi iki askeri gemi ile İstanbul’a gönderildi
 
Kazada ölenlerin anısına Kuşimoto’da bir anıt yapıldı
 
1937’de Türkiye tarafından restore edilen anıt önünde her yıl düzenli olarak anma törenleri yapılır

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