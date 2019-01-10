Japonya'da batan Osmanlı fırkateyni: Ertuğrul

Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılan Fırkateyn’in makine ve kazanları 1864’te İngiltere’de monte edildi

1865’te İstanbul’a geri getirildi ve Dolmabahçe Sarayı önünde demirlendi

Bir süre sonra da Haliç’e kapatıldı

1887 yılında Japon İmparatoru'nun yeğeni bir savaş gemisiyle İstanbul'u ziyaret etti

O dönemde padişah olan II. Abdülhamid de Japonya’ya bir heyet göndererek iade-i ziyaret yapılmasını emretti

Ertuğrul, Japon İmparatoruna çeşitli hediyeler götürecekti

14 Temmuz 1889’da 600’ü aşkın askerle yola çıkan Ertuğrul, rotasındaki birçok limana uğradıktan sonra 7 Haziran 1890’da Yokohama Limanı’na vardı

Getirilen hediyeler Japon İmparatoru’na sunuldu

Geri dönüş için yola çıkılacağı gün Japon Deniz Kuvvetleri’nin tayfun uyarısına rağmen, Ertuğrul Fırkateyni 15 Eylül 1890’da Yokohama Limanı’ndan ayrıldı

Kuşimoto açıklarında tayfuna yakalanan Ertuğrul, 16 Eylül’de kayalara çarparak battı

Adada yaşayan Japonlar, 69 Osmanlı askerini kurtardı

Gemi Komutanı Mirliva Osman Paşa da dahil olmak üzere diğer mürettebat şehit oldu

Hayatta kalan 69 kişi iki askeri gemi ile İstanbul’a gönderildi

Kazada ölenlerin anısına Kuşimoto’da bir anıt yapıldı

1937’de Türkiye tarafından restore edilen anıt önünde her yıl düzenli olarak anma törenleri yapılır