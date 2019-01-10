Japonya'da batan Osmanlı fırkateyni: Ertuğrul
16 Eylül 1890 tarihinde Japon İmparatoru’na hediyeler götürmek üzere yola çıkan Ertuğrul Fırkateyni Japonya´da battı
- star.com.tr
Sultan Abdülaziz döneminde yaptırılan Fırkateyn’in makine ve kazanları 1864’te İngiltere’de monte edildi
1865’te İstanbul’a geri getirildi ve Dolmabahçe Sarayı önünde demirlendi
Bir süre sonra da Haliç’e kapatıldı
1887 yılında Japon İmparatoru'nun yeğeni bir savaş gemisiyle İstanbul'u ziyaret etti
O dönemde padişah olan II. Abdülhamid de Japonya’ya bir heyet göndererek iade-i ziyaret yapılmasını emretti
Ertuğrul, Japon İmparatoruna çeşitli hediyeler götürecekti
14 Temmuz 1889’da 600’ü aşkın askerle yola çıkan Ertuğrul, rotasındaki birçok limana uğradıktan sonra 7 Haziran 1890’da Yokohama Limanı’na vardı
Getirilen hediyeler Japon İmparatoru’na sunuldu
Geri dönüş için yola çıkılacağı gün Japon Deniz Kuvvetleri’nin tayfun uyarısına rağmen, Ertuğrul Fırkateyni 15 Eylül 1890’da Yokohama Limanı’ndan ayrıldı
Kuşimoto açıklarında tayfuna yakalanan Ertuğrul, 16 Eylül’de kayalara çarparak battı
Adada yaşayan Japonlar, 69 Osmanlı askerini kurtardı
Gemi Komutanı Mirliva Osman Paşa da dahil olmak üzere diğer mürettebat şehit oldu
Hayatta kalan 69 kişi iki askeri gemi ile İstanbul’a gönderildi
Kazada ölenlerin anısına Kuşimoto’da bir anıt yapıldı
1937’de Türkiye tarafından restore edilen anıt önünde her yıl düzenli olarak anma törenleri yapılır
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