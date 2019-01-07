Kahraman Türk askerinin büyük destanı: Sarıkamış Harekatı

Osmanlı Devleti'nin Almanlar ile anlaşma yaparak Birinci Dünya Savaşı'na girmiş olmasına rağmen, Balkan Savaşı'ndan yeni çıkmış olmasından dolayı hemen hiçbir hazırlığı yoktu

Osmanlı donanmasına bağlı Yavuz ve Midilli gemilerinin Sivastopol’u bombardımanının ardından 1 Kasım 1914 günü Rus Ordusu hududu geçerek baskın tarzında taarruza başladı

Ancak ağır zayiat veren 3’üncü Türk Ordusu, 8-10 km kadar geri çekilmek zorunda kaldı

Bu sırada Başkomutan Vekili Enver Paşa, Doğu Cephesi’nde Rusların imhasını hedef alan büyük ölçüde kuşatıcı bir taarruza karar verdi

Enver Paşa yapılacak olan bir taarruzla 93 Harbi'nde Doğu Anadolu’da kaybedilen Kars, Batum, Artvin ve Ardahan'ın geri alınmasını ve ardından harekâtın Kafkasya’ya aktarılmasını mümkün görüyordu

Enver Paşa, bu amaçla 14 Aralık 1914’te İstanbul’dan Köprüköy’e geldi

Taarruzun bahara bırakılmasını öneren 3’üncü Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa’yı görevinden alarak 3’üncü Ordu Komutanlığını kendi üzerine aldı

Bu harekatı icra edecek 3’üncü Ordu; 9, 10,11’inci Kolordular ve 2’nci Süvari Tümeninden oluşuyordu

22 Aralık 1914 - 15 Ocak 1915 tarihleri arasında cereyan eden Sarıkamış Muharebelerinde Türk Ordusunun uyguladığı plan, bir kolorduyla düşmanın cepheden tespitini, iki kolorduyla kuzey kanadından kuşatılarak düşman cephesinin 30-35 km kadar gerisindeki Sarıkamış’ın ele geçirilmesiyle büyük düşman kuvvetlerinin imhasını öngörüyordu

Tamamen karlarla kaplı, çok yüksek dağlık ve yolsuz bir arazide o günün koşulları altında kış donatımından yoksun yaya ve atlı birliklerle yapılan bu harekat çok riskliydi

Özellikle 10’uncu Kolordu birlikleri, Allahuekber Dağları’nı aşarken çetin zorluklar ve kış şartları sebebiyle gerek miktar gerekse mevcut silahlar yönünden çok zayiat verdi

Enver Paşa yazdığı ‘Vasiyet’inde bu harekatın gidişatını şu cümlelerle anlatıyordu:

“Düşmana taarruz edildi. Fakat mağlup edilemedi. Şimdi, Onbirinci Kolordu ve Süvari Fırkası’nı bekliyorum. Gelir de yetişirse düşmanı bozacağım. Fakat gelmeden düşman zayıflamış kıtaatımıza taarruz eder ve taarruzda muvaffak olursa, o vakit ordu mahvolmuş demektir.”

25 ve 26 Aralık günlerinde vaziyet daha da kötüleşti

3 Ocak’ta artık her şeyin bittiğini anlayan Enver Paşa, Albay Hafız Hakkı Bey’i ‘Paşa’ yaparak 3. Ordu’nun başına geçirip Erzurum’a döndü

Hakkı Paşa 4 Ocak’ta geri çekilme emri verdi ve Sarıkamış harekatı çok büyük bir hüzünle noktalandı

Nitekim Türk kuvvetlerinin büyük bir kısmı soğuktan donarak hayatını kaybetti

Hafız Hakkı Paşa, yazdığı günlüklerinde bu felaketi Enver Paşa’nın hatası olarak gördüğünü şu cümlelerle anlatıyordu:

“Ah Enver! Ah! Bu kış seferini ta’cil etmek, sonra da bu parlak taarruzda 9. Kolordu’yu dörtnala kaldırmakla yüz bin masumun kanına girdin! Allah seni affetsin.

Yarabbi! Ben bu sefalete sebep olmadım, ben bu harbi tehir için çalıştım. Ben bu muzafferiyeti tam yapmak için uğraştım…”

Bu muharebeler sonucunda Doğu Anadolu, Rusların işgaline maruz kaldı

Türk Ordusu, ağır koşullar altında yapılan bu muharebede kahramanca savaştı

Türk Ordusunun kayıplarındaki asıl etkenler, çetin arazi ve şiddetli kış şartları ile teçhizat eksikliği ve ikmal yetersizliğiydi