Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı
7 Eylül 1566 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlanan Zigetvar Seferi esnasında gut hastalığından dolayı vefat etti
- star.com.tr
Osmanlı Devleti'nin 10. padişahı olan Sultan I. Süleyman 46 yıl boyunca devleti yönetti
13 kez sefere çıkan Kanuni, saltanatının toplam 10 yılını seferlerde geçirdi
Böylece devletin hem en uzun süre görev yapan hem de en uzun ve en çok sefere çıkan Osmanlı Sultanı oldu
1526 yılında Mohaç’ta Macar Krallığının yok edilmesinden sonra Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Macaristan toprakları üzerinde uzun yıllar mücadeleler yaşandı
Avusturya Osmanlı Devleti'ne ödemesi gereken vergiyi iki yıl üst üste vermedi
Osmanlı'nın baskıları sonucunda Avusturya ödemesi gereken 60 bin duka altını İstanbul’a göndermek zorunda kaldı
Vergi konusu çözüldükten sonra Avusturya ile Erdel Beyliğinin ele geçirdiği topraklarla ilgili görüşmeler başladı
Ancak yaşanan toprak anlaşmazlıkları sonucunda Avusturya’ya savaş ilan edildi
Kanuni Sultan Süleyman 1566 yılında hasta olduğu halde 13. ve son seferi olan Zigetvar seferine çıktı
Bu sırada 73 yaşındaydı ve hükümdarlığının kırk altıncı yılındaydı
Zigetvar şehri etrafı surlarla ve nehirle çevrili üç kısımdan oluşuyordu
Bu yüzden hemen netice alınamadı
Kuşatmanın son gününe yaklaşıldığında hastalığı iyice artan Kanuni 7 Eylül’de sabaha doğru vefat etti
Düşmanın ve yeniçerilerin bu durumu öğrenmesi çok vahim sonuçlar ortaya çıkarabilirdi
Bundan dolayı Sokullu Mehmet Paşa Kanuni’nin öldüğünü gizli tuttu
Kanuni'nin cenazesi otağ-ı hümayun içerisinde yıkandı ve ölümünü bilen on iki kişiyle cenaze namazı kılındı
Sultan'ın iç organları çıkarılıp oraya defnedildi
Cesedi ise mumyalanıp tabuta konularak tahtın altına gizlendi
Kırk üç gün sonra şehzade Selim'in Belgrad'a geldiği haberi alındı ve ordu Belgrad'a doğru hareket ettirildi
Ordu Belgrad'a yaklaşınca Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünü 48 gün sonra orduya açıkladı
Cenazesi, 28 Kasım'da Süleymaniye Camii'nde toprağa verildi
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.