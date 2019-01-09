Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı

Osmanlı Devleti'nin 10. padişahı olan Sultan I. Süleyman 46 yıl boyunca devleti yönetti

13 kez sefere çıkan Kanuni, saltanatının toplam 10 yılını seferlerde geçirdi

Böylece devletin hem en uzun süre görev yapan hem de en uzun ve en çok sefere çıkan Osmanlı Sultanı oldu

1526 yılında Mohaç’ta Macar Krallığının yok edilmesinden sonra Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Macaristan toprakları üzerinde uzun yıllar mücadeleler yaşandı

Avusturya Osmanlı Devleti'ne ödemesi gereken vergiyi iki yıl üst üste vermedi

Osmanlı'nın baskıları sonucunda Avusturya ödemesi gereken 60 bin duka altını İstanbul’a göndermek zorunda kaldı

Vergi konusu çözüldükten sonra Avusturya ile Erdel Beyliğinin ele geçirdiği topraklarla ilgili görüşmeler başladı

Ancak yaşanan toprak anlaşmazlıkları sonucunda Avusturya’ya savaş ilan edildi

Kanuni Sultan Süleyman 1566 yılında hasta olduğu halde 13. ve son seferi olan Zigetvar seferine çıktı

Bu sırada 73 yaşındaydı ve hükümdarlığının kırk altıncı yılındaydı

Zigetvar şehri etrafı surlarla ve nehirle çevrili üç kısımdan oluşuyordu

Bu yüzden hemen netice alınamadı

Kuşatmanın son gününe yaklaşıldığında hastalığı iyice artan Kanuni 7 Eylül’de sabaha doğru vefat etti

Düşmanın ve yeniçerilerin bu durumu öğrenmesi çok vahim sonuçlar ortaya çıkarabilirdi

Bundan dolayı Sokullu Mehmet Paşa Kanuni’nin öldüğünü gizli tuttu

Kanuni'nin cenazesi otağ-ı hümayun içerisinde yıkandı ve ölümünü bilen on iki kişiyle cenaze namazı kılındı

Sultan'ın iç organları çıkarılıp oraya defnedildi

Cesedi ise mumyalanıp tabuta konularak tahtın altına gizlendi

Kırk üç gün sonra şehzade Selim'in Belgrad'a geldiği haberi alındı ve ordu Belgrad'a doğru hareket ettirildi

Ordu Belgrad'a yaklaşınca Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünü 48 gün sonra orduya açıkladı

Cenazesi, 28 Kasım'da Süleymaniye Camii'nde toprağa verildi