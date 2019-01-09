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Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatı

7 Eylül 1566 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman, Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlanan Zigetvar Seferi esnasında gut hastalığından dolayı vefat etti

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Osmanlı Devleti'nin 10. padişahı olan Sultan I. Süleyman 46 yıl boyunca devleti yönetti
13 kez sefere çıkan Kanuni, saltanatının toplam 10 yılını seferlerde geçirdi
 
Böylece devletin hem en uzun süre görev yapan hem de en uzun ve en çok sefere çıkan Osmanlı Sultanı oldu
 
1526 yılında Mohaç’ta Macar Krallığının yok edilmesinden sonra Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Macaristan toprakları üzerinde uzun yıllar mücadeleler yaşandı
 
Avusturya Osmanlı Devleti'ne ödemesi gereken vergiyi iki yıl üst üste vermedi
 
Osmanlı'nın baskıları sonucunda Avusturya ödemesi gereken 60 bin duka altını İstanbul’a göndermek zorunda kaldı
 
Vergi konusu çözüldükten sonra Avusturya ile Erdel Beyliğinin ele geçirdiği topraklarla ilgili görüşmeler başladı
 
Ancak yaşanan toprak anlaşmazlıkları sonucunda Avusturya’ya savaş ilan edildi
 
Kanuni Sultan Süleyman 1566 yılında hasta olduğu halde 13. ve son seferi olan Zigetvar seferine çıktı
 
Bu sırada 73 yaşındaydı ve hükümdarlığının kırk altıncı yılındaydı
Zigetvar şehri etrafı surlarla ve nehirle çevrili üç kısımdan oluşuyordu
 
Bu yüzden hemen netice alınamadı
 
Kuşatmanın son gününe yaklaşıldığında hastalığı iyice artan Kanuni 7 Eylül’de sabaha doğru vefat etti
 
Düşmanın ve yeniçerilerin bu durumu öğrenmesi çok vahim sonuçlar ortaya çıkarabilirdi
Bundan dolayı Sokullu Mehmet Paşa Kanuni’nin öldüğünü gizli tuttu
 
Kanuni'nin cenazesi otağ-ı hümayun içerisinde yıkandı ve ölümünü bilen on iki kişiyle cenaze namazı kılındı
 
Sultan'ın iç organları çıkarılıp oraya defnedildi
 
Cesedi ise mumyalanıp tabuta konularak tahtın altına gizlendi
 
Kırk üç gün sonra şehzade Selim'in Belgrad'a geldiği haberi alındı ve ordu Belgrad'a doğru hareket ettirildi
 
Ordu Belgrad'a yaklaşınca Sokullu Mehmet Paşa Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünü 48 gün sonra orduya açıkladı
 
Cenazesi, 28 Kasım'da Süleymaniye Camii'nde toprağa verildi

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