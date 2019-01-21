Kanuni'nin hayal kırıklığı: I. Viyana Kuşatması
27 Eylül 1529 tarihinde Avusturya Arşidüklüğü’nün başkenti Viyana, Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından kuşatıldı
- star.com.tr / NESLİ ÖZKAY
1526’da Macar Kralının, Mohaç’ta ölmesinden sonra bazı Macar beyleri, Osmanlıların da desteklediği Erdel Voyvodası Janos Zapolya’yı kral seçtiler ve Osmanlı ordusu bu yeni kralın tahta geçmesinden sonra Macaristan’dan çekildi
Fakat Janos’a rakip olan Macar beyleri, Alman İmparatoru Şarlken'in kardeşi Ferdinand’ı kral seçtiler
Aynı zamanda Bohemya Kralı ve Avusturya dükü olan Ferdinand, ölen kral ile akraba olduğundan, Macar Krallığında hak iddia etti
Şarlken de, Ferdinand’ı gerçek Macar Kralı olarak tanıdı ve Janos’u asi ilan etti
Osmanlı ordusunun Macaristan’dan geri dönmesinden sonra Ferdinand, Budin üzerine yürüyerek kaleyi ele geçirdi, yenilgiye uğrayan Janos kaçarak, kayınbabası olan Leh Kralı'na sığındı
Ferdinand, Kanuni Sultan Süleyman’a Belgrad, Sirem ve Bosna’nın bir kısmını içine almak üzere Macaristan’ın bazı bölgelerinin, vergi vermek şartıyla kendisine bırakılmasını teklif etti
Osmanlı Devleti, bu teklifi kabul etmedi ve Budin’in, Janos’a geri verilmesini istedi
Kanunî, Macaristan’ın korunması ve Almanya’nın baskı altında tutulabilmesi için Viyana’nın ele geçirilmesi gerektiğini anladı ve Viyana üzerine yürümeğe karar verdi
Osmanlı ordusu, 10 Mayıs 1529’da İstanbul’dan hareket etti
Ordu 5 Eylül’de Budin Kalesi önüne geldi
Kaledeki Avusturya kuvvetleri aynı gün kaleyi teslim ettiler
Kanuni, 12 Eylül’de, Janos’u tekrar tahta geçirdi
Osmanlı ordusu, ileri yürüyüşüne devam ederek Viyana’yı kuşatmaya başladı
Kanunî Sultan Süleyman, kale kumandanına haber göndererek kalenin teslim edilmesini teklif etti
Kale kumandanı, bunu kabul etmedi ve Viyana Kalesi’ne karşı şiddetli savaşlar verildi
Yolların elverişsizliği ve mevsim şartlarının erken bozulması yüzünden, Osmanlı ordusunun ağır kuşatma topları yollarda kalmış ve kale önüne getirilememişti
Bu yüzden Viyana Kalesi yeteri kadar tahrip edilemedi
Bu elverişsiz şartlara rağmen, 11 Ekim’de Viyana Kalesi’ne büyük bir saldırı yapıldı; fakat kesin sonuç alınamadı
Daha sonra yapılan ikinci saldırı da sonuç vermedi
Kışın şiddetlenmesi ve yiyecek sıkıntısının da başlamasının ardından Kanuni Sultan Süleyman, 15 Ekim’de kuşatmayı kaldırdı
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