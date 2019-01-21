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Kanuni'nin hayal kırıklığı: I. Viyana Kuşatması

27 Eylül 1529 tarihinde Avusturya Arşidüklüğü’nün başkenti Viyana, Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından kuşatıldı

  • star.com.tr / NESLİ ÖZKAY
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1526’da Macar Kralının, Mohaç’ta ölmesinden sonra bazı Macar beyleri, Osmanlıların da desteklediği Erdel Voyvodası Janos Zapolya’yı kral seçtiler ve Osmanlı ordusu bu yeni kralın tahta geçmesinden sonra Macaristan’dan çekildi
 
Fakat Janos’a rakip olan Macar beyleri, Alman İmparatoru Şarlken'in kardeşi Ferdinand’ı kral seçtiler
 
Aynı zamanda Bohemya Kralı ve Avusturya dükü olan Ferdinand, ölen kral ile akraba olduğundan, Macar Krallığında hak iddia etti
 
Şarlken de, Ferdinand’ı gerçek Macar Kralı olarak tanıdı ve Janos’u asi ilan etti
 
Osmanlı ordusunun Macaristan’dan geri dönmesinden sonra Ferdinand, Budin üzerine yürüyerek kaleyi ele geçirdi, yenilgiye uğrayan Janos kaçarak, kayınbabası olan Leh Kralı'na sığındı
 
Ferdinand, Kanuni Sultan Süleyman’a Belgrad, Sirem ve Bosna’nın bir kısmını içine almak üzere Macaristan’ın bazı bölgelerinin, vergi vermek şartıyla kendisine bırakılmasını teklif etti
 
Osmanlı Devleti, bu teklifi kabul etmedi ve Budin’in, Janos’a geri verilmesini istedi
 
Kanunî, Macaristan’ın korunması ve Almanya’nın baskı altında tutulabilmesi için Viyana’nın ele geçirilmesi gerektiğini anladı ve Viyana üzerine yürümeğe karar verdi
 
Osmanlı ordusu, 10 Mayıs 1529’da İstanbul’dan hareket etti
 
Ordu 5 Eylül’de Budin Kalesi önüne geldi
 
Kaledeki Avusturya kuvvetleri aynı gün kaleyi teslim ettiler
 
Kanuni, 12 Eylül’de, Janos’u tekrar tahta geçirdi
 
Osmanlı ordusu, ileri yürüyüşüne devam ederek Viyana’yı kuşatmaya başladı
 
Kanunî Sultan Süleyman, kale kumandanına haber göndererek kalenin teslim edilmesini teklif etti
 
Kale kumandanı, bunu kabul etmedi ve Viyana Kalesi’ne karşı şiddetli savaşlar verildi
 
Yolların elverişsizliği ve mevsim şartlarının erken bozulması yüzünden, Osmanlı ordusunun ağır kuşatma topları yollarda kalmış ve kale önüne getirilememişti
 
Bu yüzden Viyana Kalesi yeteri kadar tahrip edilemedi
 
Bu elverişsiz şartlara rağmen, 11 Ekim’de Viyana Kalesi’ne büyük bir saldırı yapıldı; fakat kesin sonuç alınamadı
 
Daha sonra yapılan ikinci saldırı da sonuç vermedi
 
Kışın şiddetlenmesi ve yiyecek sıkıntısının da başlamasının ardından Kanuni Sultan Süleyman, 15 Ekim’de kuşatmayı kaldırdı

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