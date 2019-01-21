Kanuni'nin hayal kırıklığı: I. Viyana Kuşatması

1526’da Macar Kralının, Mohaç’ta ölmesinden sonra bazı Macar beyleri, Osmanlıların da desteklediği Erdel Voyvodası Janos Zapolya’yı kral seçtiler ve Osmanlı ordusu bu yeni kralın tahta geçmesinden sonra Macaristan’dan çekildi

Fakat Janos’a rakip olan Macar beyleri, Alman İmparatoru Şarlken'in kardeşi Ferdinand’ı kral seçtiler

Aynı zamanda Bohemya Kralı ve Avusturya dükü olan Ferdinand, ölen kral ile akraba olduğundan, Macar Krallığında hak iddia etti

Şarlken de, Ferdinand’ı gerçek Macar Kralı olarak tanıdı ve Janos’u asi ilan etti

Osmanlı ordusunun Macaristan’dan geri dönmesinden sonra Ferdinand, Budin üzerine yürüyerek kaleyi ele geçirdi, yenilgiye uğrayan Janos kaçarak, kayınbabası olan Leh Kralı'na sığındı

Ferdinand, Kanuni Sultan Süleyman’a Belgrad, Sirem ve Bosna’nın bir kısmını içine almak üzere Macaristan’ın bazı bölgelerinin, vergi vermek şartıyla kendisine bırakılmasını teklif etti

Osmanlı Devleti, bu teklifi kabul etmedi ve Budin’in, Janos’a geri verilmesini istedi

Kanunî, Macaristan’ın korunması ve Almanya’nın baskı altında tutulabilmesi için Viyana’nın ele geçirilmesi gerektiğini anladı ve Viyana üzerine yürümeğe karar verdi

Osmanlı ordusu, 10 Mayıs 1529’da İstanbul’dan hareket etti

Ordu 5 Eylül’de Budin Kalesi önüne geldi

Kaledeki Avusturya kuvvetleri aynı gün kaleyi teslim ettiler

Kanuni, 12 Eylül’de, Janos’u tekrar tahta geçirdi

Osmanlı ordusu, ileri yürüyüşüne devam ederek Viyana’yı kuşatmaya başladı

Kanunî Sultan Süleyman, kale kumandanına haber göndererek kalenin teslim edilmesini teklif etti

Kale kumandanı, bunu kabul etmedi ve Viyana Kalesi’ne karşı şiddetli savaşlar verildi

Yolların elverişsizliği ve mevsim şartlarının erken bozulması yüzünden, Osmanlı ordusunun ağır kuşatma topları yollarda kalmış ve kale önüne getirilememişti

Bu yüzden Viyana Kalesi yeteri kadar tahrip edilemedi

Bu elverişsiz şartlara rağmen, 11 Ekim’de Viyana Kalesi’ne büyük bir saldırı yapıldı; fakat kesin sonuç alınamadı

Daha sonra yapılan ikinci saldırı da sonuç vermedi

Kışın şiddetlenmesi ve yiyecek sıkıntısının da başlamasının ardından Kanuni Sultan Süleyman, 15 Ekim’de kuşatmayı kaldırdı