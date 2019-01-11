Kanuni'nin oğlu: Sarı Selim

Şehzade Selim, 1524 yılında Topkapı Sarayı’nda dünyaya geldi

Çocukluğu sarayda geçti ve iyi bir eğitim aldı

1542 yılında ilk görevi olarak Konya’ya sancak beyliğine gönderildi

Abisi Şehzade Mehmet’in ölmesinin ardından Manisa’ya nakledildi

Abisi Mustafa’nın öldürülmesi üzerine Kanuni’nin hayatta kalan en büyük oğlu olarak 1553 yılında babası ile birlikte Nahcivan Seferi’ne çıktı

1 yıl sonra Manisa’ya döndüğünde artık kendisi için taht yolunun açıldığına emindi

Şehzade Selim Manisa’da kaldığı 14 yıl boyunca bazı imar çalışmalarında bulunduğu bilinmekle birlikte ikinci kez gönderildiği Konya’da daha çok kardeşi Bayezid ile mücadele etti

1559 yılında kardeşi ile yüzleşen Selim, kanlı bir çatışmanın içine girdi ve Bayezid bozguna uğratıldı

Bu taht mücadelesi onun fiilen katılarak idare ettiği ilk ve son askeri harekat oldu

Babasının vefatının ardından İstanbul’a gelerek tahta oturdu

Sultan Selim hemen iki gün sonra orduyu hazırladı ve babasının cenazesini karşılamak üzere İstanbul'dan ayrıldı

Sultan Selim Kasım ayında Edirne'ye vardı ve orada bekledikten ve yollarda kapıkullarının yaptıkları isyankar hareketler altında Aralık'ta İstanbul'a gelebildi

II. Selim Osmanlı tarihinde ordusunun başında sefere gitmeyen ilk padişahtı

Ayrıca Cülûs bahşişinin ilmiye sınıfına da verilmesi âdetini ilk defa II. Selim çıkarmıştır

Saltanatı sırasında patlayan ilk kriz, 1567 yılındaki Mutahhar isyanıdır

İsyanı bastırdıktan sonra Edirne’ye gitti

Burada elçilikler ile görüştü ve Safeviler ile olan barış halinin devamına karar verdi

Habsburglularla aradaki savaş durumuna son veren bir antlaşma imzaladı

1570 yılında dönemin en önemli harekatı olan Kıbrıs seferi vuku buldu ve 1 yıl sonra ada fethedildi

1573 yılında Venedikliler ile barış yapıldı, yeni kurulmuş olan donanma Tunus’a hareket etti ve burayı da ele geçirdi

II. Selim 15 Aralık 1574 tarihinde hayatını kaybetti

Cenazesi Ayasofya Camii avlusunda kendi emriyle yapımına başlanan türbesinin bulunduğu mevkide hazırlanan yere katledilen beş şehzadesiyle birlikte defnedildi