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Kanuni'nin oğlu: Sarı Selim

15 Aralık 1574 tarihinde Sarı Selim lakabıyla bilinen ve Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan´ın oğlu olan on birinci Osmanlı padişahı II. Selim vefat etti

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Şehzade Selim, 1524 yılında Topkapı Sarayı’nda dünyaya geldi
 
Çocukluğu sarayda geçti ve iyi bir eğitim aldı
 
1542 yılında ilk görevi olarak Konya’ya sancak beyliğine gönderildi
 
Abisi Şehzade Mehmet’in ölmesinin ardından Manisa’ya nakledildi
 
Abisi Mustafa’nın öldürülmesi üzerine Kanuni’nin hayatta kalan en büyük oğlu olarak 1553 yılında babası ile birlikte Nahcivan Seferi’ne çıktı
 
1 yıl sonra Manisa’ya döndüğünde artık kendisi için taht yolunun açıldığına emindi
 
Şehzade Selim Manisa’da kaldığı 14 yıl boyunca bazı imar çalışmalarında bulunduğu bilinmekle birlikte ikinci kez gönderildiği Konya’da daha çok kardeşi Bayezid ile mücadele etti
 
1559 yılında kardeşi ile yüzleşen Selim, kanlı bir çatışmanın içine girdi ve Bayezid bozguna uğratıldı
 
Bu taht mücadelesi onun fiilen katılarak idare ettiği ilk ve son askeri harekat oldu
 
Babasının vefatının ardından İstanbul’a gelerek tahta oturdu
 
Sultan Selim hemen iki gün sonra orduyu hazırladı ve babasının cenazesini karşılamak üzere İstanbul'dan ayrıldı
 
Sultan Selim Kasım ayında Edirne'ye vardı ve orada bekledikten ve yollarda kapıkullarının yaptıkları isyankar hareketler altında Aralık'ta İstanbul'a gelebildi
 
II. Selim Osmanlı tarihinde ordusunun başında sefere gitmeyen ilk padişahtı
 
Ayrıca Cülûs bahşişinin ilmiye sınıfına da verilmesi âdetini ilk defa II. Selim çıkarmıştır
 
Saltanatı sırasında patlayan ilk kriz, 1567 yılındaki Mutahhar isyanıdır
 
İsyanı bastırdıktan sonra Edirne’ye gitti
 
Burada elçilikler ile görüştü ve Safeviler ile olan barış halinin devamına karar verdi
 
Habsburglularla aradaki savaş durumuna son veren bir antlaşma imzaladı
 
1570 yılında dönemin en önemli harekatı olan Kıbrıs seferi vuku buldu ve 1 yıl sonra ada fethedildi
 
1573 yılında Venedikliler ile barış yapıldı, yeni kurulmuş olan donanma Tunus’a hareket etti ve burayı da ele geçirdi
 
II. Selim 15 Aralık 1574 tarihinde hayatını kaybetti
 
Cenazesi Ayasofya Camii avlusunda kendi emriyle yapımına başlanan türbesinin bulunduğu mevkide hazırlanan yere katledilen beş şehzadesiyle birlikte defnedildi

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

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