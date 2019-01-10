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Karadeniz'in Türk gölü olduğunu kabul ettirmiştik

18 Eylül 1739 tarihinde Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında Karadeniz´in Türk gölü olduğunu bir kez daha tüm dünyaya kabul ettiren Belgrad Antlaşması imzalandı

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1736'da Rusya, Kırım Tatarları ile olan sınır anlaşmazlıklarını bahane ederek Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti
 
1737'de Avusturya da Rusya'nın yanında savaşa dahil oldu
 
Osmanlı topraklarına saldıran Avusturya orduları Niş'e kadar ilerledi
 
Ancak üst üste yenilgi alınca Avusturya, Osmanlı Devleti ile barış görüşmelerinde bulunmak istediğini iletti
 
Rusya da barış görüşmelerine katılmayı kabul etti
 
Görüşmelerden sonuç alınamayınca 22 Temmuz 1739'da, Belgrad yakınlarında Hisarcık Muharebesi gerçekleşti ve Osmanlı orduları galip geldi
 
Belgrad, Osmanlı askerleri tarafından kuşatıldı ve tekrar Osmanlıların eline geçti
 
Osmanlı, Tuna kıyılarındaki önemli kale mevkileri olan Semendire ve Adakale'yi tekrar eline geçirdi ve Tuna Nehri tekrar Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında bir sınır haline getirildi
 
Avusturya derhal ateşkes ilan ederek Osmanlı Devleti ile 18 Eylül'de Belgrad Antlaşması'nı imzaladı
 
Böylece 1718 Pasarofça Antlaşması'yla elde ettiği, Belgrad da dahil olmak üzere Kuzey Sırbistan'ı ve Küçük Eflak'ı Osmanlılara geri verdi
 
Savaşta Osmanlı'nın karşısında yalnız kalan Rusya da, 3 Ekim’de Osmanlı Devleti ile Niş Antlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı
 
Böylece Karadeniz’in bir Türk gölü olduğu bir kez daha kabul edildi

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