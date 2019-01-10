Karadeniz'in Türk gölü olduğunu kabul ettirmiştik

1736'da Rusya, Kırım Tatarları ile olan sınır anlaşmazlıklarını bahane ederek Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti

1737'de Avusturya da Rusya'nın yanında savaşa dahil oldu

Osmanlı topraklarına saldıran Avusturya orduları Niş'e kadar ilerledi

Ancak üst üste yenilgi alınca Avusturya, Osmanlı Devleti ile barış görüşmelerinde bulunmak istediğini iletti

Rusya da barış görüşmelerine katılmayı kabul etti

Görüşmelerden sonuç alınamayınca 22 Temmuz 1739'da, Belgrad yakınlarında Hisarcık Muharebesi gerçekleşti ve Osmanlı orduları galip geldi

Belgrad, Osmanlı askerleri tarafından kuşatıldı ve tekrar Osmanlıların eline geçti

Osmanlı, Tuna kıyılarındaki önemli kale mevkileri olan Semendire ve Adakale'yi tekrar eline geçirdi ve Tuna Nehri tekrar Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında bir sınır haline getirildi

Avusturya derhal ateşkes ilan ederek Osmanlı Devleti ile 18 Eylül'de Belgrad Antlaşması'nı imzaladı

Böylece 1718 Pasarofça Antlaşması'yla elde ettiği, Belgrad da dahil olmak üzere Kuzey Sırbistan'ı ve Küçük Eflak'ı Osmanlılara geri verdi

Savaşta Osmanlı'nın karşısında yalnız kalan Rusya da, 3 Ekim’de Osmanlı Devleti ile Niş Antlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı

Böylece Karadeniz’in bir Türk gölü olduğu bir kez daha kabul edildi