Karneyle ekmek dağıtılan yıllar

İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye etkisi üretimin düşmesi ve tüketimin artması şeklinde oldu

Hububat fiyatları yavaş yavaş yükseldi ve büyük şehirlerde un bulunamaz hale geldi

Hükümet, büyük şehirlerde ekmek tüketimini sınırlandırarak ekmek darlığını gidermek için ekmeğin karneyle dağıtımına karar verdi ve geniş kitlelerin en temel besin maddesi olan ekmeği karneye bağladı

Hükümet, 13 Ocak 1942’de kabul ettiği kararnameyle ekmeğin kartla dağıtımı işleriyle ilgili masrafları karşılamak üzere Ticaret Vekâleti emrine 200.000 lira tahsis etti

14 Ocak 1942 tarihinden itibaren İstanbul’da ekmek karneyle verilmeye başlandı

Murakabe Komisyonu, yeni bir narh belirleyerek yaptığı açıklamada 750 gramlık ekmeğin 12,5 kuruş olduğu ve karne mukabilinde verileceğini ifade etti

17 Ocak’tan itibaren Ankara’da da ekmek karnesi dönemi başladı

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada, karnesi olan vatandaşların şehirdeki 24 fırın ve 170 satış noktasından ekmek alabileceğini açıkladı

22 Ocak’ta bir başka büyük şehir İzmir, ekmek karnesiyle tanıştı

Ardından birçok şehirde karne uygulamasına geçildi

Büyük şehirlerle beraber diğer vilayetlerdeki değişmez ve dar gelirlilerle ailelerinin de karne ile ekmek yedikleri dikkate alındığında 8 milyon kişin ekmeği karne ile almıştı

Millî Korunma Kanunu kapsamına giren suçlara bakmak için oluşturulan Millî Korunma Mahkemeleri’nin en yoğun mesaileri karne ve ekmek suistimalleri davalarına bakmak oldu

Sahte karne hazırlanması, karne alım-satımı, eksik gramajlı ekmek çıkarılması, ekmeğe yabancı maddeler karıştırılması gibi konular İkinci Dünya Savaşı basınının sayfalarından hiç eksilmedi

Ekmeğin karne ile verilmesi uygulaması 1946 yılında aşamalı olarak kaldırıldı