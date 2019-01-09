Kıbrıs'ta kahraman bir Türk pilot: Cengiz Topel

Cengiz Topel, küçük yaşlardan beri havacılığa meraklıydı

1955 yılında Kara Harp Okulu’nu bitirip asteğmen olarak ordu saflarına katıldı

Ardından pilotaj eğitimi için Kanada’ya gönderildi

Kanada’daki eğitimini başarıyla tamamlayarak 1957 yılında yurda dönüp Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda göreve başladı

1961 yılında Eskişehir 1. Hava Ana Jet Üssü’ne atandı ve 1963 yılında yüzbaşılığa terfi etti

Kıbrıs Harekatı sırasında Eskişehir’den Kıbrıs’a, dörtlü kol komutanı olarak gönderildi

Kıbrıs semalarında uçuşu esnasında uçağı yara aldı ve Topel paraşüt ile atlamak zorunda kaldı

Cengiz Topel’in yere indikten sonra haritasından Lefke yönünü tespit ederek o yöne koşmaya başladığı ancak kısa bir süre sonra, arkasından bir araçla gelen üç Rum tarafından yakalandığı söylenir

Ayrıca mermisinin bitimine kadar kendisini koruduğu ve yanına hiç kimseyi yaklaştırmadığı da söylenenler arasındadır

Topel’in uçağının yara alışından şehit olmasına kadar geçen olayların tam bir kanıtı olmamakla beraber söylenenler genellikle varsayımlara ve tanıklara dayanmaktadır

Uluslararası savaş hukukunun esirleri kapsayan maddelerine aykırı olarak yapılan işkenceler sonucu öldüğü iddia edilir

Kıbrıs'taki ilk Türk hava harp kaybı olan Cengiz Topel'in Kıbrıs’ta hastanede öldüğü açıklandı

Ancak naaşı ısrarlı girişimler sonucu 12 Ağustos 1964 tarihinde Rumlardan alınabildi

Kıbrıs'ta, Adana'da, Ankara ve İstanbul'da yapılan törenlerden sonra 14 Ağustos 1964 tarihinde Edirnekapı'daki Sakızağacı Hava Şehitliği'nde toprağa verildiHava Şehitliği'nde toprağa verildi