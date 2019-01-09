Kıbrıs'ta kahraman bir Türk pilot: Cengiz Topel
8 Ağustos 1964 tarihinde kahraman Türk pilot yüzbaşı Cengiz Topel'in ölüm yıldönümü. 30 yıllık ömrüne birçok başarı sığdıran Topel’in, Kıbrıs Harekatı esnasında Rumlara esir düştükten sonra Kıbrıs’ta hastanede hayatını kaybettiği açıklandı
- star.com.tr
Cengiz Topel, küçük yaşlardan beri havacılığa meraklıydı
1955 yılında Kara Harp Okulu’nu bitirip asteğmen olarak ordu saflarına katıldı
Ardından pilotaj eğitimi için Kanada’ya gönderildi
Kanada’daki eğitimini başarıyla tamamlayarak 1957 yılında yurda dönüp Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda göreve başladı
1961 yılında Eskişehir 1. Hava Ana Jet Üssü’ne atandı ve 1963 yılında yüzbaşılığa terfi etti
Kıbrıs Harekatı sırasında Eskişehir’den Kıbrıs’a, dörtlü kol komutanı olarak gönderildi
Kıbrıs semalarında uçuşu esnasında uçağı yara aldı ve Topel paraşüt ile atlamak zorunda kaldı
Cengiz Topel’in yere indikten sonra haritasından Lefke yönünü tespit ederek o yöne koşmaya başladığı ancak kısa bir süre sonra, arkasından bir araçla gelen üç Rum tarafından yakalandığı söylenir
Ayrıca mermisinin bitimine kadar kendisini koruduğu ve yanına hiç kimseyi yaklaştırmadığı da söylenenler arasındadır
Topel’in uçağının yara alışından şehit olmasına kadar geçen olayların tam bir kanıtı olmamakla beraber söylenenler genellikle varsayımlara ve tanıklara dayanmaktadır
Uluslararası savaş hukukunun esirleri kapsayan maddelerine aykırı olarak yapılan işkenceler sonucu öldüğü iddia edilir
Kıbrıs'taki ilk Türk hava harp kaybı olan Cengiz Topel'in Kıbrıs’ta hastanede öldüğü açıklandı
Ancak naaşı ısrarlı girişimler sonucu 12 Ağustos 1964 tarihinde Rumlardan alınabildi
Kıbrıs'ta, Adana'da, Ankara ve İstanbul'da yapılan törenlerden sonra 14 Ağustos 1964 tarihinde Edirnekapı'daki Sakızağacı Hava Şehitliği'nde toprağa verildiHava Şehitliği'nde toprağa verildi
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