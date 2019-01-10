Klasik Haçlı seferlerine büyük darbe: Niğbolu Muharebesi
25 Eylül 1396 tarihinde Osmanlı Devleti´nin Haçlı Ordusu´yla yaptığı ve Osmanlı´nın zaferiyle sonuçlanan Niğbolu Muharebesi gerçekleşti
- star.com.tr
Haçlılar için seferin ana sebebi Türklerin Balkanlar’daki ilerleyişini durdurmak, Macaristan’a ve Bizans'a yardım göndermekti
Böylelikle İstanbul üzerinden Kudüs’e ulaşma ve Hristiyanlığı yüceltme temel hedef olarak belirlendi
1394’te Tuna bölgesine hücumlar yaparak Macar kalelerini tehdit eden, Silistre ve Niğbolu’yu ele geçiren Yıldırım Bayezid, İstanbul’un ablukasını sürdürüyordu
Batı'dan gelen tehlikenin haberini alır almaz Yıldırım Bayezid, tüm birliklerini Niğbolu’ya kaydırdı
Haçlılar Orsova yakınlarında Tuna’yı aşıp Osmanlı topraklarına girdi
Haçlı Ordusu seferin en önemli hedefi olan Niğbolu önlerine gelip kaleyi kuşattı
Fakat Niğbolu’daki Osmanlı muhafızları, kalenin son derece sarp bir mevkide bulunmasından da yararlanarak şiddetle direndi
Haçlılar ise önlerine çıkacak kuvvetlere karşı savaşmak amacıyla organize edilmişlerdi
Bu sebeple kuşatma başarısız birkaç saldırının ardından ablukaya dönüştü ve bir bakıma Yıldırım Bayezid’in hareketine fırsat tanımış oldu
Yıldırım Bayezid, 24 Eylül’de Niğbolu yakınlarında ordugâhını kurdu ve savaş ertesi gün Haçlı kuvvetlerinin saldırısıyla başladı
Şehzade Mustafa ile Anadolu Beylerbeyi Timurtaş Paşa, tepeye doğru çekilen Osmanlı askerlerini takip eden Haçlıları ani bir saldırıyla çevirdi
Bunların birçoğu hayatını kaybetti, bir kısmı da esir alındı
Osmanlıların kesin zaferiyle sonuçlanan savaşta kayıplar konusunda kesin bir rakam yoktur
Tahminler Osmanlı tarafının 30.000 dolayında, Haçlıların ise bundan daha fazla kayba uğradığı yolundadır
Niğbolu Savaşı, klasik anlamda öğeler taşıyan ve eski Haçlı seferleri hülyalarıyla beslenmiş son Haçlı seferidir
Yıldırım Bayezid’e bütün İslâm dünyasında büyük bir şöhret sağlayan bu savaş sonucunda Osmanlıların Tuna’ya uzanan kesimdeki hâkimiyetleri sağlamlaştı
Güncelleme: 10 Ekim 2018 Çarşamba
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