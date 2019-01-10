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Klasik Haçlı seferlerine büyük darbe: Niğbolu Muharebesi

25 Eylül 1396 tarihinde Osmanlı Devleti´nin Haçlı Ordusu´yla yaptığı ve Osmanlı´nın zaferiyle sonuçlanan Niğbolu Muharebesi gerçekleşti

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Haçlılar için seferin ana sebebi Türklerin Balkanlar’daki ilerleyişini durdurmak, Macaristan’a ve Bizans'a yardım göndermekti
 
Böylelikle İstanbul üzerinden Kudüs’e ulaşma ve Hristiyanlığı yüceltme temel hedef olarak belirlendi
 
1394’te Tuna bölgesine hücumlar yaparak Macar kalelerini tehdit eden, Silistre ve Niğbolu’yu ele geçiren Yıldırım Bayezid, İstanbul’un ablukasını sürdürüyordu
 
Batı'dan gelen tehlikenin haberini alır almaz Yıldırım Bayezid, tüm birliklerini Niğbolu’ya kaydırdı
 
Haçlılar Orsova yakınlarında Tuna’yı aşıp Osmanlı topraklarına girdi
 
Haçlı Ordusu seferin en önemli hedefi olan Niğbolu önlerine gelip kaleyi kuşattı
 
Fakat Niğbolu’daki Osmanlı muhafızları, kalenin son derece sarp bir mevkide bulunmasından da yararlanarak şiddetle direndi
 
Haçlılar ise önlerine çıkacak kuvvetlere karşı savaşmak amacıyla organize edilmişlerdi
 
Bu sebeple kuşatma başarısız birkaç saldırının ardından ablukaya dönüştü ve bir bakıma Yıldırım Bayezid’in hareketine fırsat tanımış oldu
 
Yıldırım Bayezid, 24 Eylül’de Niğbolu yakınlarında ordugâhını kurdu ve savaş ertesi gün Haçlı kuvvetlerinin saldırısıyla başladı
 
Şehzade Mustafa ile Anadolu Beylerbeyi Timurtaş Paşa, tepeye doğru çekilen Osmanlı askerlerini takip eden Haçlıları ani bir saldırıyla çevirdi
 
Bunların birçoğu hayatını kaybetti, bir kısmı da esir alındı
 
Osmanlıların kesin zaferiyle sonuçlanan savaşta kayıplar konusunda kesin bir rakam yoktur
 
Tahminler Osmanlı tarafının 30.000 dolayında, Haçlıların ise bundan daha fazla kayba uğradığı yolundadır
 
Niğbolu Savaşı, klasik anlamda öğeler taşıyan ve eski Haçlı seferleri hülyalarıyla beslenmiş son Haçlı seferidir
 
Yıldırım Bayezid’e bütün İslâm dünyasında büyük bir şöhret sağlayan bu savaş sonucunda Osmanlıların Tuna’ya uzanan kesimdeki hâkimiyetleri sağlamlaştı
 
Güncelleme: 10 Ekim 2018 Çarşamba

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