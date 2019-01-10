Klasik Haçlı seferlerine büyük darbe: Niğbolu Muharebesi

Haçlılar için seferin ana sebebi Türklerin Balkanlar’daki ilerleyişini durdurmak, Macaristan’a ve Bizans'a yardım göndermekti

Böylelikle İstanbul üzerinden Kudüs’e ulaşma ve Hristiyanlığı yüceltme temel hedef olarak belirlendi

1394’te Tuna bölgesine hücumlar yaparak Macar kalelerini tehdit eden, Silistre ve Niğbolu’yu ele geçiren Yıldırım Bayezid, İstanbul’un ablukasını sürdürüyordu

Batı'dan gelen tehlikenin haberini alır almaz Yıldırım Bayezid, tüm birliklerini Niğbolu’ya kaydırdı

Haçlılar Orsova yakınlarında Tuna’yı aşıp Osmanlı topraklarına girdi

Haçlı Ordusu seferin en önemli hedefi olan Niğbolu önlerine gelip kaleyi kuşattı

Fakat Niğbolu’daki Osmanlı muhafızları, kalenin son derece sarp bir mevkide bulunmasından da yararlanarak şiddetle direndi

Haçlılar ise önlerine çıkacak kuvvetlere karşı savaşmak amacıyla organize edilmişlerdi

Bu sebeple kuşatma başarısız birkaç saldırının ardından ablukaya dönüştü ve bir bakıma Yıldırım Bayezid’in hareketine fırsat tanımış oldu

Yıldırım Bayezid, 24 Eylül’de Niğbolu yakınlarında ordugâhını kurdu ve savaş ertesi gün Haçlı kuvvetlerinin saldırısıyla başladı

Şehzade Mustafa ile Anadolu Beylerbeyi Timurtaş Paşa, tepeye doğru çekilen Osmanlı askerlerini takip eden Haçlıları ani bir saldırıyla çevirdi

Bunların birçoğu hayatını kaybetti, bir kısmı da esir alındı

Osmanlıların kesin zaferiyle sonuçlanan savaşta kayıplar konusunda kesin bir rakam yoktur

Tahminler Osmanlı tarafının 30.000 dolayında, Haçlıların ise bundan daha fazla kayba uğradığı yolundadır

Niğbolu Savaşı, klasik anlamda öğeler taşıyan ve eski Haçlı seferleri hülyalarıyla beslenmiş son Haçlı seferidir

Yıldırım Bayezid’e bütün İslâm dünyasında büyük bir şöhret sağlayan bu savaş sonucunda Osmanlıların Tuna’ya uzanan kesimdeki hâkimiyetleri sağlamlaştı

Güncelleme: 10 Ekim 2018 Çarşamba