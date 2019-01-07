Klasik Türk şiirinin devi: Şeyh Galip
Klasik Türk şairlerinin en büyüklerinden olan Şeyh Galip 3 Ocak 1799 tarihinde vefat etti
- star.com.tr
Şeyh Galip, 1757 yılında İstanbul’da doğdu
İlköğrenimini tanınmış mevlevilerden olan babası Mustafa Raşit Efendi'den alan Şeyh Galip, değişik hocalardan Arapça ve Farsça öğrendi
Çok genç yaştayken güçlü bir şair ve geniş kültürlü bir aydın olarak tanındı
Şeyh Galip, 1780 yılında Divan-ı Hümayun'a kâtip olarak girdi
Bu sıralarda devrin şiir ve musiki okulu sayılan mevlevihane sohbetlerine katıldı
Şiir söyleme yeteneğini burada artırdı
Henüz 24 yaşındayken divan sahibi olan şair, 26 yaşında Türk edebiyatında mesnevi türünün en başarılı örneklerinden biri sayılan "Hüsnü Aşk" adlı eserini tamamladı
Bir yıl sonra Konya'da Mevlana dergahında çileye girdi, fakat ayrılığına dayanamayan babasının isteği üzerine çilesini tamamlamadan İstanbul'a döndü
Sütlüce'deki evinde, 1791 yılına kadar ilimle ve eser yazmakla uğraştı
Bu tarihte Galata Mevlevihanesi şeyhliğine getirildi
Sekiz yıl kadar süren dergah şeyhliği yaptığı sırada Sultan III. Selim ile iyi bir iletişimi oldu
Gençliğinde Nabi’yi, Nedim’i, Mevlana’yı, Buharalı Şevket, Tebrizli Sâib gibi Farsça söyleyen Türk şairlerini taklitle şiire başladı
Bir ara Ali Şir Nevai’yi benimsedi, Çağatay Türkçesi ile şiirler söyledi
Eski bir Divan şiiri geleneğini diriltmek isteyerek terkipsiz ve öz Türkçe ile gazeller de söyledi
Şeyh Galip, 3 Ocak 1799 tarihinde hastalanarak 42 yaşında vefat etti
Şeyh Galib'in kabri Galata mevlevihanesinin avlusundaki türbededir
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