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Klasik Türk şiirinin devi: Şeyh Galip

Klasik Türk şairlerinin en büyüklerinden olan Şeyh Galip 3 Ocak 1799 tarihinde vefat etti

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Şeyh Galip, 1757 yılında İstanbul’da doğdu
 
İlköğrenimini tanınmış mevlevilerden olan babası Mustafa Raşit Efendi'den alan Şeyh Galip, değişik hocalardan Arapça ve Farsça öğrendi
 
Çok genç yaştayken güçlü bir şair ve geniş kültürlü bir aydın olarak tanındı
 
Şeyh Galip, 1780 yılında Divan-ı Hümayun'a kâtip olarak girdi
 
Bu sıralarda devrin şiir ve musiki okulu sayılan mevlevihane sohbetlerine katıldı
 
Şiir söyleme yeteneğini burada artırdı
 
Henüz 24 yaşındayken divan sahibi olan şair, 26 yaşında Türk edebiyatında mesnevi türünün en başarılı örneklerinden biri sayılan "Hüsnü Aşk" adlı eserini tamamladı
 
Bir yıl sonra Konya'da Mevlana dergahında çileye girdi, fakat ayrılığına dayanamayan babasının isteği üzerine çilesini tamamlamadan İstanbul'a döndü
 
Sütlüce'deki evinde, 1791 yılına kadar ilimle ve eser yazmakla uğraştı
 
Bu tarihte Galata Mevlevihanesi şeyhliğine getirildi
 
Sekiz yıl kadar süren dergah şeyhliği yaptığı sırada Sultan III. Selim ile iyi bir iletişimi oldu
 
Gençliğinde Nabi’yi, Nedim’i, Mevlana’yı, Buharalı Şevket, Tebrizli Sâib gibi Farsça söyleyen Türk şairlerini taklitle şiire başladı
 
Bir ara Ali Şir Nevai’yi benimsedi, Çağatay Türkçesi ile şiirler söyledi
 
Eski bir Divan şiiri geleneğini diriltmek isteyerek terkipsiz ve öz Türkçe ile gazeller de söyledi
 
Şeyh Galip, 3 Ocak 1799 tarihinde hastalanarak 42 yaşında vefat etti
 
Şeyh Galib'in kabri Galata mevlevihanesinin avlusundaki türbededir

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