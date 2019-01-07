Klasik Türk şiirinin devi: Şeyh Galip

Şeyh Galip, 1757 yılında İstanbul’da doğdu

İlköğrenimini tanınmış mevlevilerden olan babası Mustafa Raşit Efendi'den alan Şeyh Galip, değişik hocalardan Arapça ve Farsça öğrendi

Çok genç yaştayken güçlü bir şair ve geniş kültürlü bir aydın olarak tanındı

Şeyh Galip, 1780 yılında Divan-ı Hümayun'a kâtip olarak girdi

Bu sıralarda devrin şiir ve musiki okulu sayılan mevlevihane sohbetlerine katıldı

Şiir söyleme yeteneğini burada artırdı

Henüz 24 yaşındayken divan sahibi olan şair, 26 yaşında Türk edebiyatında mesnevi türünün en başarılı örneklerinden biri sayılan "Hüsnü Aşk" adlı eserini tamamladı

Bir yıl sonra Konya'da Mevlana dergahında çileye girdi, fakat ayrılığına dayanamayan babasının isteği üzerine çilesini tamamlamadan İstanbul'a döndü

Sütlüce'deki evinde, 1791 yılına kadar ilimle ve eser yazmakla uğraştı

Bu tarihte Galata Mevlevihanesi şeyhliğine getirildi

Sekiz yıl kadar süren dergah şeyhliği yaptığı sırada Sultan III. Selim ile iyi bir iletişimi oldu

Gençliğinde Nabi’yi, Nedim’i, Mevlana’yı, Buharalı Şevket, Tebrizli Sâib gibi Farsça söyleyen Türk şairlerini taklitle şiire başladı

Bir ara Ali Şir Nevai’yi benimsedi, Çağatay Türkçesi ile şiirler söyledi

Eski bir Divan şiiri geleneğini diriltmek isteyerek terkipsiz ve öz Türkçe ile gazeller de söyledi

Şeyh Galip, 3 Ocak 1799 tarihinde hastalanarak 42 yaşında vefat etti

Şeyh Galib'in kabri Galata mevlevihanesinin avlusundaki türbededir