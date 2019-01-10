Mecburi teslimiyet: Uşi Antlaşması
18 Ekim 1912 tarihinde İtalya ile Osmanlı Devleti arasında Trablusgarp Savaşı sonunda Uşi Antlaşması imzalandı
- star.com.tr
Trablusgarp Savaşı, 1911-1912 yıllarında gerçekleşti
Savaş İtalya'nın Trablusgarp, Tobruk, Derne ve Bingazi'ye asker çıkarması ile Osmanlı Devleti ve İtalya arasında başlamıştı
Bu savaş esnasında İtalyanlara başarılı direnişler gerçekleştirildi
Ancak Balkan Savaşı'nın patlak vermesi üzerine bu direniş cephesi çöktü
Bunun üzerine İtalyanlar Trablusgarp ve Bingazi'yi ele geçirdi, 12 Ada’yı işgal etti
Bu olaylar üzerine Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı
Barış antlaşması, İsviçre'nin Lozan şehrinin Uşi semtinde imzalandı
Bu antlaşmaya göre, Trablusgarp ve Bingazi'ye tam bir özerklik tanınacaktı
Osmanlı Devleti, buradaki askerlerini geri çekecekti
İtalya ise elinde tuttuğu Rodos ve çevresindeki 12 Ada'yı bir süre sonra Osmanlı Devletine geri verecekti
Ancak adaların Osmanlı Devleti'ne teslimi hiçbir zaman gerçekleşmedi
II. Dünya Savaşı'nda yenilen İtalya adaları 1947'de Yunanistan'a devredene kadar elinde tuttu
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