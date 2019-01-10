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Mecburi teslimiyet: Uşi Antlaşması

18 Ekim 1912 tarihinde İtalya ile Osmanlı Devleti arasında Trablusgarp Savaşı sonunda Uşi Antlaşması imzalandı

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Trablusgarp Savaşı, 1911-1912 yıllarında gerçekleşti
 
Savaş İtalya'nın Trablusgarp, Tobruk, Derne ve Bingazi'ye asker çıkarması ile Osmanlı Devleti ve İtalya arasında başlamıştı
 
Bu savaş esnasında İtalyanlara başarılı direnişler gerçekleştirildi
 
Ancak Balkan Savaşı'nın patlak vermesi üzerine bu direniş cephesi çöktü
 
Bunun üzerine İtalyanlar Trablusgarp ve Bingazi'yi ele geçirdi, 12 Ada’yı işgal etti
 
Bu olaylar üzerine Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı
 
Barış antlaşması, İsviçre'nin Lozan şehrinin Uşi semtinde imzalandı
 
Bu antlaşmaya göre, Trablusgarp ve Bingazi'ye tam bir özerklik tanınacaktı
 
Osmanlı Devleti, buradaki askerlerini geri çekecekti
 
İtalya ise elinde tuttuğu Rodos ve çevresindeki 12 Ada'yı bir süre sonra Osmanlı Devletine geri verecekti
 
Ancak adaların Osmanlı Devleti'ne teslimi hiçbir zaman gerçekleşmedi
 
II. Dünya Savaşı'nda yenilen İtalya adaları 1947'de Yunanistan'a devredene kadar elinde tuttu

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