Mecburi teslimiyet: Uşi Antlaşması

Trablusgarp Savaşı, 1911-1912 yıllarında gerçekleşti

Savaş İtalya'nın Trablusgarp, Tobruk, Derne ve Bingazi'ye asker çıkarması ile Osmanlı Devleti ve İtalya arasında başlamıştı

Bu savaş esnasında İtalyanlara başarılı direnişler gerçekleştirildi

Ancak Balkan Savaşı'nın patlak vermesi üzerine bu direniş cephesi çöktü

Bunun üzerine İtalyanlar Trablusgarp ve Bingazi'yi ele geçirdi, 12 Ada’yı işgal etti

Bu olaylar üzerine Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı

Barış antlaşması, İsviçre'nin Lozan şehrinin Uşi semtinde imzalandı

Bu antlaşmaya göre, Trablusgarp ve Bingazi'ye tam bir özerklik tanınacaktı

Osmanlı Devleti, buradaki askerlerini geri çekecekti

İtalya ise elinde tuttuğu Rodos ve çevresindeki 12 Ada'yı bir süre sonra Osmanlı Devletine geri verecekti

Ancak adaların Osmanlı Devleti'ne teslimi hiçbir zaman gerçekleşmedi

II. Dünya Savaşı'nda yenilen İtalya adaları 1947'de Yunanistan'a devredene kadar elinde tuttu