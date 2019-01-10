Meksika Devrimi

General Diaz, Meksika’yı 1876’dan 1901 yılına kadar mutlak bir otorite ile yönetti

Ülkenin ekonomisini denetleme olanağını ele geçiren yabancı şirketlere geniş çapta ayrıcalıklar tanıdı

Diaz, halka ait olan toprakları büyük toprak sahiplerine vermekte bir sakınca görmedi

1910’da yapılacak seçimlerde Diaz yönetimine karşı ilk önemli siyasal tepki başkanlığa adaylığını koyan Francisko Madero'dan geldi

Madero, oyların özgür bir biçimde kullanılmasını güvence altına alacak seçimleri öngören bir siyasal programla Diaz’ın karşısına çıktı

Diaz, Haziran 1910’da, rakibi Madero’yu tutuklattırdı ve başkanlık seçimlerini tek aday olarak yeniden kazandı

Seçimden bir süre sonra şartlı olarak salıverilen Madero, gizlice ABD’ye kaçtı

Madero, Meksika’ya geri döndüğünde adamlarını harekete geçirdi

Yandaşları arasında önemli bir rol üstlenen, eski haydutlar Pancho Villa ve Emiliano Zapata da bulunuyordu

Madero halkı 20 Kasım’da ayaklanmaya çağıran bir bildiri ile devrim yolunda önemli bir adım attı

Şubat 1911’de Madero’nun kuzeydeki birliklerin kontrolünü ele geçirmesinden sonra, ayaklanma son derece kısa bir sürede başarıya ulaştı

Bunun üzerine görüşmeler başladı ve 21 Mayıs’ta hükümet yetkilileri ile anlaşma imzalandı

Anlaşmanın gereklerine göre Diaz 25 Mayıs’ta Meksika’yı terk etmek zorunda kaldı

Ancak Zapata’nın liderliğindeki köylü ordusu Diaz’ın yerine geçen yeni Madero hükümetine karşı da toprak reformu için bir mücadeleye girişti

1913’de Madero bir ordu darbesiyle (karşı-devrim) devrildi

Devrilen Anayasacı Madero’nun güçleri ile Zapata ve Villa’nın köylü orduları 1914’te yeni rejime karşı ittifak kurdular ve başkenti işgal ettiler

Ancak Villa ve Zapata bir toprak programından öte ülkeyi yönetmek için bir programa sahip değillerdi

Bu nedenle ulusal hükümet üzerindeki rekabetten çekildiler

Zapata, iki yıl daha savaşını devam ettirdikten sonra bir suikastla öldürüldü