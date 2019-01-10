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Meksika Devrimi

20 Kasım 1911 tarihinde 20. yüzyılın en büyük devrimlerinden olan ve Porfirio Diaz’ın diktatörlüğünü devirme amacını taşıyan Meksika Devrimi başladı

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General Diaz, Meksika’yı 1876’dan 1901 yılına kadar mutlak bir otorite ile yönetti
 
Ülkenin ekonomisini denetleme olanağını ele geçiren yabancı şirketlere geniş çapta ayrıcalıklar tanıdı
Diaz, halka ait olan toprakları büyük toprak sahiplerine vermekte bir sakınca görmedi
 
1910’da yapılacak seçimlerde Diaz yönetimine karşı ilk önemli siyasal tepki başkanlığa adaylığını koyan Francisko Madero'dan geldi
 
Madero, oyların özgür bir biçimde kullanılmasını güvence altına alacak seçimleri öngören bir siyasal programla Diaz’ın karşısına çıktı
 
Diaz, Haziran 1910’da, rakibi Madero’yu tutuklattırdı ve başkanlık seçimlerini tek aday olarak yeniden kazandı
 
Seçimden bir süre sonra şartlı olarak salıverilen Madero, gizlice ABD’ye kaçtı
 
Madero, Meksika’ya geri döndüğünde adamlarını harekete geçirdi
 
Yandaşları arasında önemli bir rol üstlenen, eski haydutlar Pancho Villa ve Emiliano Zapata da bulunuyordu
Madero halkı 20 Kasım’da ayaklanmaya çağıran bir bildiri ile devrim yolunda önemli bir adım attı
 
Şubat 1911’de Madero’nun kuzeydeki birliklerin kontrolünü ele geçirmesinden sonra, ayaklanma son derece kısa bir sürede başarıya ulaştı
 
Bunun üzerine görüşmeler başladı ve 21 Mayıs’ta hükümet yetkilileri ile anlaşma imzalandı
 
Anlaşmanın gereklerine göre Diaz 25 Mayıs’ta Meksika’yı terk etmek zorunda kaldı
 
Ancak Zapata’nın liderliğindeki köylü ordusu Diaz’ın yerine geçen yeni Madero hükümetine karşı da toprak reformu için bir mücadeleye girişti
 
1913’de Madero bir ordu darbesiyle (karşı-devrim) devrildi
 
Devrilen Anayasacı Madero’nun güçleri ile Zapata ve Villa’nın köylü orduları 1914’te yeni rejime karşı ittifak kurdular ve başkenti işgal ettiler
 
Ancak Villa ve Zapata bir toprak programından öte ülkeyi yönetmek için bir programa sahip değillerdi
 
Bu nedenle ulusal hükümet üzerindeki rekabetten çekildiler
 
Zapata, iki yıl daha savaşını devam ettirdikten sonra bir suikastla öldürüldü

Gasp edileceğini anlayınca öyle bir yöntemle kaçtı ki...

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