11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4426
  • 6,2747
  • 226.235
  • 91.226
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TARİH

  1. Haberler
  2. Tarih

Misak-ı Milli'yi Fransızlara tanıtan Ankara Antlaşması

20 Ekim 1921 tarihinde TBMM ve Fransız hükümeti arasında Ankara Barış Antlaşması imzalandı

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ankara Hükümeti'nin Sovyetler Birliği ile barış yapmasının ardından, Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri Fransa ve İtalya uğradıkları büyük insan kaybı, maddi zarar ve ülkelerinde barış isteyen işçilerin gösterileri nedeniyle Anadolu'dan ayrılmaya karar verdi
 
İtalyanlar Anadolu'dan ayrılırken, ellerindeki silah ve cephaneyi Ankara Hükümeti'ne devretti ve 5 Temmuz 1921'de Anadolu'dan tümüyle ayrıldı
 
Fransızlar ise 1921 Mart ayından itibaren Ankara Hükümeti ile görüşmelere başladı
 
Fransa, Haziran ayında Franklin Bouillon'u Ankara'ya özel temsilci olarak gönderdi
 
Görüşmeler Ankara Hükümeti için olumlu yönde seyrederken Yunan ordusunun ilerlemeye başlaması üzerine Fransızlar görüşmeleri askıya aldı
 
Ancak Ankara Hükümeti'nin Sovyetler Birliği'yle yakınlaşması ve Türk ordusunun Sakarya Meydan Muharebesi'nden zaferle çıkması Fransızları endişelendirdi
 
Böylece yapılan uzun görüşmelerin ardından Türkiye ve Fransa arasında 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması imzalandı
 
Ankara Antlaşması ile birlikte, taraflar arasındaki savaş durumu sona erdi
 
Hatay dışında bugünkü Suriye sınırımız çizildi
 
Fransa, Türk Devleti’ni resmen tanımış oldu
 
İtilaf Devletleri’nin Türkiye’ye karşı oluşturduğu birlik parçalanmaya başladı
 
Fransızlar Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti oldu
 
İtalya'nın da Anadolu’dan çekilmiş olması sebebiyle Güney Cephesi tamamen kapandı
 
Bu antlaşma ile Fransa ve Türkiye arasındaki askeri harekat sona ermiş olsa da Lozan müzakereleri sırasında Fransa, İtilaf Devletleri safındaki durumunu muhafaza etti

Kedi gözlü çocuk hayrete düşürdü... Gece bile görüyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Albayrak yeni kredi paketini açıklıyor

Bakan Albayrak yeni kredi paketini açıklıyor

YPG/PKK ABD yapımı anti-tank füzesiyle ÖSO’ya saldırdı

YPG/PKK ABD yapımı anti-tank füzesiyle ÖSO’ya saldırdı

'ABD çekilmese de operasyon yapacağız'

'ABD çekilmese de operasyon yapacağız'

Milli yazılımdan ilk mesaj: Merhaba tarihi an

Milli yazılımdan ilk mesaj: Merhaba tarihi an

Yerli uydumuzda önemli gelişme: Başarıyla test edildi

Yerli uydumuzda önemli gelişme: Başarıyla test edildi

'Dayatma olursa anlaşma olmaz'

'Dayatma olursa anlaşma olmaz'

Kaşıkçı cinayetinden bu yana ilk kez borçlanmaya gitti

Kaşıkçı cinayetinden bu yana ilk kez borçlanmaya gitti

Lidersiz ve vizyonsuz AB, Türkiye için de risk

Lidersiz ve vizyonsuz AB, Türkiye için de risk
 

POPÜLER HABERLER

Mekke´yi hamam böcekleri ve çekirgeler bastı

Mekke´yi hamam böcekleri ve çekirgeler bastı

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

WhatsApp'ın aylardır sakladığı özelliği ortaya çıktı

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA