Misak-ı Milli'yi Fransızlara tanıtan Ankara Antlaşması

Ankara Hükümeti'nin Sovyetler Birliği ile barış yapmasının ardından, Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri Fransa ve İtalya uğradıkları büyük insan kaybı, maddi zarar ve ülkelerinde barış isteyen işçilerin gösterileri nedeniyle Anadolu'dan ayrılmaya karar verdi

İtalyanlar Anadolu'dan ayrılırken, ellerindeki silah ve cephaneyi Ankara Hükümeti'ne devretti ve 5 Temmuz 1921'de Anadolu'dan tümüyle ayrıldı

Fransızlar ise 1921 Mart ayından itibaren Ankara Hükümeti ile görüşmelere başladı

Fransa, Haziran ayında Franklin Bouillon'u Ankara'ya özel temsilci olarak gönderdi

Görüşmeler Ankara Hükümeti için olumlu yönde seyrederken Yunan ordusunun ilerlemeye başlaması üzerine Fransızlar görüşmeleri askıya aldı

Ancak Ankara Hükümeti'nin Sovyetler Birliği'yle yakınlaşması ve Türk ordusunun Sakarya Meydan Muharebesi'nden zaferle çıkması Fransızları endişelendirdi

Böylece yapılan uzun görüşmelerin ardından Türkiye ve Fransa arasında 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması imzalandı

Ankara Antlaşması ile birlikte, taraflar arasındaki savaş durumu sona erdi

Hatay dışında bugünkü Suriye sınırımız çizildi

Fransa, Türk Devleti’ni resmen tanımış oldu

İtilaf Devletleri’nin Türkiye’ye karşı oluşturduğu birlik parçalanmaya başladı

Fransızlar Misak-ı Milli’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti oldu

İtalya'nın da Anadolu’dan çekilmiş olması sebebiyle Güney Cephesi tamamen kapandı

Bu antlaşma ile Fransa ve Türkiye arasındaki askeri harekat sona ermiş olsa da Lozan müzakereleri sırasında Fransa, İtilaf Devletleri safındaki durumunu muhafaza etti