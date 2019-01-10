Mustafa Kemal Atatürk´ün vefatı
10 Kasım 1938 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk vefat etti
- star.com.tr
Atatürk'ün sağlık sorunları 1937 yılından itibaren sıklaşmaya başlamıştı
Türk doktorlarının yanında Avrupa'dan da alanında uzman doktorlar getirildi ve tedavi uygulanmaya başlandı
Uygulanan tedavilere cevap veremeyen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü sabah saat 09:05'te İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti
16 Kasım 1938 tarihinde Atatürk'ün tabutu, Türk bayrağı ile örtülmüş bir katafalk üzerine konuldu ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki büyük tören salonuna yerleştirildi
19 Kasım 1938 Cumartesi günü sabahı, Dolmabahçe Sarayı Tören Salonunda cenaze namazı kılındı
Ardından cenaze alayı Gülhane Parkı'na geldi
Tabut bir torpidoya alınarak, Yavuz Zırhlısına nakledildi
İzmit' te özel bir trene konulan cenaze 20 Kasım 1938 tarihinde düzenlenen büyük bir törenle İstanbul’dan Ankara'ya gönderildi
21 Kasım 1938 günü Ankara'da düzenlenen tören eşliğinde cenaze geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne kaldırıldı
10 Kasım 1953 günü ise Atatürk'ün cenazesi, yapımına 9 Ekim 1944 tarihinde başlanan ve 1 Eylül 1953'te tamamlanan Anıtkabir'e taşındı
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