Mustafa Kemal Atatürk´ün vefatı

Atatürk'ün sağlık sorunları 1937 yılından itibaren sıklaşmaya başlamıştı

Türk doktorlarının yanında Avrupa'dan da alanında uzman doktorlar getirildi ve tedavi uygulanmaya başlandı

Uygulanan tedavilere cevap veremeyen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü sabah saat 09:05'te İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda vefat etti

16 Kasım 1938 tarihinde Atatürk'ün tabutu, Türk bayrağı ile örtülmüş bir katafalk üzerine konuldu ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki büyük tören salonuna yerleştirildi

19 Kasım 1938 Cumartesi günü sabahı, Dolmabahçe Sarayı Tören Salonunda cenaze namazı kılındı

Ardından cenaze alayı Gülhane Parkı'na geldi

Tabut bir torpidoya alınarak, Yavuz Zırhlısına nakledildi

İzmit' te özel bir trene konulan cenaze 20 Kasım 1938 tarihinde düzenlenen büyük bir törenle İstanbul’dan Ankara'ya gönderildi

21 Kasım 1938 günü Ankara'da düzenlenen tören eşliğinde cenaze geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne kaldırıldı

10 Kasım 1953 günü ise Atatürk'ün cenazesi, yapımına 9 Ekim 1944 tarihinde başlanan ve 1 Eylül 1953'te tamamlanan Anıtkabir'e taşındı