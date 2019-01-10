Ödemeyeni sürgün eden vergi "Varlık Vergisi"
11 Kasım 1942 tarihinde resmi gerekçesi, hükümet tarafından 'olağanüstü savaş koşullarının yarattığı yüksek karlılığı vergilemek' olarak belirtilen Varlık Vergisi yasası TBMM tarafından onaylandı
- star.com.tr
Tarihte bugün 1942 yılında resmi gerekçesi, hükümet tarafından "olağanüstü savaş koşullarının yarattığı yüksek kârlılığı vergilemek" olarak belirtilen Varlık Vergisi yasası TBMM tarafından onaylandı
1942’de Başbakan Refik Saydam vefat edince yerine gelen Şükrü Saraçoğlu ilk iş olarak ekonomiye odaklandı
Türkiye II. Dünya Savaşı’na girmemesine rağmen, Türkiye'yi ekonomik olarak olumsuz etkilemişti
Ekmek dahi karne ile dağıtılır olmuştu
Ortaya çıkan karaborsacılara çare olarak yeni bir vergi yasası çıkarılmasına karar verildi
Kanun, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün arzusu ve Başbakan Saraçoğlu’nun talimatıyla Maliye Müsteşarı Esat Tekeli tarafından kaleme alındı
Buna göre, savaş zamanında olağanüstü kazanç elde edenler Müslümanlar (M), gayrimüslimler (G), dönmeler (D) ve ecnebiler (E) olarak listelenmişti
Varlık Vergisi Kanunu 11 Kasım’da 350 milletvekilinin oy birliği ile kabul edildi
Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Hasan Ali Yücel ve Celal Bayar gibi tanıdık isimlerin de aralarında olduğu 76 milletvekili oylamaya katılmadı
18 Kasım’da vergi listeleri neşredilince görüldü ki, mükelleflerin %70’i İstanbullu idi
Bunların da %87’si gayrimüslimdi
Vergi borcunu ödeyemeyenler, Aşkale’de taş ocağında çalışmakla mükelleftiler
Bazısı yurt dışına kaçabildi; bazısı da kaçarken yakalandı
Vergiyi ödeyemeyeceklerini anlayan bazı mükellefler intihar etti
Neticede 1400 kişi, hayvan vagonlarıyla o günlerde -25 derece soğuktaki Aşkale’ye götürüldü
Sürgün edilenlerden 21’i kötü şartlar nedeniyle hayatını kaybetti
Geri kalanların da bir kısmı ruh ve beden sağlığını kaybetti
Varlık Vergisi, Türkiye çapında 114 bin 368 kişiye uygulandı
Toplam 314 milyon 900 bin TL vergi toplandı
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.