Tarihte bugün 1942 yılında resmi gerekçesi, hükümet tarafından "olağanüstü savaş koşullarının yarattığı yüksek kârlılığı vergilemek" olarak belirtilen Varlık Vergisi yasası TBMM tarafından onaylandı

1942’de Başbakan Refik Saydam vefat edince yerine gelen Şükrü Saraçoğlu ilk iş olarak ekonomiye odaklandı

Türkiye II. Dünya Savaşı’na girmemesine rağmen, Türkiye'yi ekonomik olarak olumsuz etkilemişti

Ekmek dahi karne ile dağıtılır olmuştu

Ortaya çıkan karaborsacılara çare olarak yeni bir vergi yasası çıkarılmasına karar verildi

Kanun, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün arzusu ve Başbakan Saraçoğlu’nun talimatıyla Maliye Müsteşarı Esat Tekeli tarafından kaleme alındı

Buna göre, savaş zamanında olağanüstü kazanç elde edenler Müslümanlar (M), gayrimüslimler (G), dönmeler (D) ve ecnebiler (E) olarak listelenmişti

Varlık Vergisi Kanunu 11 Kasım’da 350 milletvekilinin oy birliği ile kabul edildi

Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Hasan Ali Yücel ve Celal Bayar gibi tanıdık isimlerin de aralarında olduğu 76 milletvekili oylamaya katılmadı

18 Kasım’da vergi listeleri neşredilince görüldü ki, mükelleflerin %70’i İstanbullu idi

Bunların da %87’si gayrimüslimdi

Vergi borcunu ödeyemeyenler, Aşkale’de taş ocağında çalışmakla mükelleftiler

Bazısı yurt dışına kaçabildi; bazısı da kaçarken yakalandı

Vergiyi ödeyemeyeceklerini anlayan bazı mükellefler intihar etti

Neticede 1400 kişi, hayvan vagonlarıyla o günlerde -25 derece soğuktaki Aşkale’ye götürüldü

Sürgün edilenlerden 21’i kötü şartlar nedeniyle hayatını kaybetti

Geri kalanların da bir kısmı ruh ve beden sağlığını kaybetti

Varlık Vergisi, Türkiye çapında 114 bin 368 kişiye uygulandı

Toplam 314 milyon 900 bin TL vergi toplandı