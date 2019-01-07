Ordunun başında sefere çıkan son padişah: II. Mustafa
Osmanlı ordusunun başında sefere çıkan son padişah olan II. Mustafa 29 Aralık 1703 tarihinde vefat etti
- star.com.tr
1664 yılında Edirne’de doğan Şehzade Mustafa, küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim gördü
Babası IV. Mehmet ile birlikte Lehistan seferine çıktı
1687 yılında babasının tahttan indirilmesi ile tahta aday olsa da devlet erkanı II. Süleyman’ı layık gördü ve Şehzade Mustafa babası ile birlikte Topkapı Sarayı’nda hapsedildi
1691 yılında II. Süleyman’ın hayatını kaybetmesiyle yeniden tahta aday olsa da, Fazıl Mustafa Paşa II. Ahmet’i tercih etti
Sultan Ahmet’in vefatı üzerine oğlu İbrahim tahta aday gösterilse de Mustafa, hanedanın en büyüğü sıfatıyla Edirne Sarayı’nda Ortakapı önüne taht kurdurarak veziriazam ve şeyhülislamı beklemeden padişahlığını ilan etti
1695 yılında tahta geçen II. Mustafa o sırada 31 yaşındaydı
Saltanat döneminin ilk yıllarında hala devam eden Viyana Kuşatması’nın getirisi çok uluslu savaşlar tüm cephelerde sürdüğü için ilk yaptığı hamle tüm kontrolü kendi eline alması oldu
II. Mustafa başa geçer geçmez hızla düşündüklerini gerçekleştirmeye çalışırken daha önce Venediklilerin eline düşen Sakız adası o sırada geri alınmış, Kırım Tatarlarından Şahbaz Giray, Lehistan topraklarına girip Lemberg’e kadar ilerlemiş, çok sayıda esir ve ganimetle dönmüştü
Bu sırada hazırlıkları tamamlanan ordu 1695 yılında Avusturya seferine çıktı
Önce Lippa fethedildi, ardından Burdur civarında Avusturya ordusu ile karşılaşan Osmanlı ordusu savaşı kazandı
Bu zaferin ardından Lugoş alındı ve bu zafer II. Mustafa’ya Gazi lakabını getirdi
Edirne’den İstanbul’a dönen ve hemen ikinci sefer için çalışmalara başlayan II. Mustafa, tarihte bir ilk olarak 1500 kadar İstanbul ve Edirne bostancısına sefer emri verdi
Osmanlı ordusu, üçüncü ve sonuncu Avusturya seferine 1697 yılında çıktı
Şiddetli bir çarpışmanın sonunda Osmanlı ordusu mağlup oldu
Ancak yüzerek karşıya geçebilenler kurtuldu, 20 kadar kumandan şehit olurken ordunun sekizde biri yok oldu
Bu mağlubiyetin ardından yapılan Karlofça Barış Anlaşması ile 16 yıldır devam eden savaş sona erdi
Savaşlardaki başarısızlık ve kaybedilen topraklar nedeni ile halk mutsuz ve padişahtan memnun değildi
Bu tepkiler sonucunda Edirne Vakası denilen olay patladı ve İstanbul’a hakim olan asiler Edirne’ye isteklerini belirten bir mahzar gönderdi
Ancak Şeyhülislam Feyzullah Efendi bu yazıyı padişaha ulaştırmadı ve durumdan habersiz olan asiler Edirne’ye gelerek padişah değişikliği istedi ve yerine Şehzade Ahmet önerildi
Ardından II. Mustafa tahttan çekildi
8 yıl hükümdarlık yapan II. Mustafa ordunun başında sefere çıkan son Osmanlı padişahı oldu
Tahttan indirilmesinden 5 ay kadar sonra II. Mustafa Edirne’de 1703 yılında hayatını kaybetti
Cenaze namazı kılındıktan sonra Yenicamii civarındaki Valide Turhan Sultan Türbesi’ne defnedildi
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