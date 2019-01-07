Ordunun başında sefere çıkan son padişah: II. Mustafa

1664 yılında Edirne’de doğan Şehzade Mustafa, küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim gördü

Babası IV. Mehmet ile birlikte Lehistan seferine çıktı

1687 yılında babasının tahttan indirilmesi ile tahta aday olsa da devlet erkanı II. Süleyman’ı layık gördü ve Şehzade Mustafa babası ile birlikte Topkapı Sarayı’nda hapsedildi

1691 yılında II. Süleyman’ın hayatını kaybetmesiyle yeniden tahta aday olsa da, Fazıl Mustafa Paşa II. Ahmet’i tercih etti

Sultan Ahmet’in vefatı üzerine oğlu İbrahim tahta aday gösterilse de Mustafa, hanedanın en büyüğü sıfatıyla Edirne Sarayı’nda Ortakapı önüne taht kurdurarak veziriazam ve şeyhülislamı beklemeden padişahlığını ilan etti

1695 yılında tahta geçen II. Mustafa o sırada 31 yaşındaydı

Saltanat döneminin ilk yıllarında hala devam eden Viyana Kuşatması’nın getirisi çok uluslu savaşlar tüm cephelerde sürdüğü için ilk yaptığı hamle tüm kontrolü kendi eline alması oldu

II. Mustafa başa geçer geçmez hızla düşündüklerini gerçekleştirmeye çalışırken daha önce Venediklilerin eline düşen Sakız adası o sırada geri alınmış, Kırım Tatarlarından Şahbaz Giray, Lehistan topraklarına girip Lemberg’e kadar ilerlemiş, çok sayıda esir ve ganimetle dönmüştü

Bu sırada hazırlıkları tamamlanan ordu 1695 yılında Avusturya seferine çıktı

Önce Lippa fethedildi, ardından Burdur civarında Avusturya ordusu ile karşılaşan Osmanlı ordusu savaşı kazandı

Bu zaferin ardından Lugoş alındı ve bu zafer II. Mustafa’ya Gazi lakabını getirdi

Edirne’den İstanbul’a dönen ve hemen ikinci sefer için çalışmalara başlayan II. Mustafa, tarihte bir ilk olarak 1500 kadar İstanbul ve Edirne bostancısına sefer emri verdi

Osmanlı ordusu, üçüncü ve sonuncu Avusturya seferine 1697 yılında çıktı

Şiddetli bir çarpışmanın sonunda Osmanlı ordusu mağlup oldu

Ancak yüzerek karşıya geçebilenler kurtuldu, 20 kadar kumandan şehit olurken ordunun sekizde biri yok oldu

Bu mağlubiyetin ardından yapılan Karlofça Barış Anlaşması ile 16 yıldır devam eden savaş sona erdi

Savaşlardaki başarısızlık ve kaybedilen topraklar nedeni ile halk mutsuz ve padişahtan memnun değildi

Bu tepkiler sonucunda Edirne Vakası denilen olay patladı ve İstanbul’a hakim olan asiler Edirne’ye isteklerini belirten bir mahzar gönderdi

Ancak Şeyhülislam Feyzullah Efendi bu yazıyı padişaha ulaştırmadı ve durumdan habersiz olan asiler Edirne’ye gelerek padişah değişikliği istedi ve yerine Şehzade Ahmet önerildi

Ardından II. Mustafa tahttan çekildi

8 yıl hükümdarlık yapan II. Mustafa ordunun başında sefere çıkan son Osmanlı padişahı oldu

Tahttan indirilmesinden 5 ay kadar sonra II. Mustafa Edirne’de 1703 yılında hayatını kaybetti

Cenaze namazı kılındıktan sonra Yenicamii civarındaki Valide Turhan Sultan Türbesi’ne defnedildi