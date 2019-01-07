Osmanlı'nın 'Avcı' padişahı: IV. Mehmed

Tarihte bugün 1642 yılında Osmanlı Devleti'nin en genç tahta çıkan ve 'Avcı' lakabıyla bilinen padişahı IV. Mehmet dünyaya geldi

İstanbul'da dünyaya gelen IV. Mehmet'in babası Sultan İbrahim, annesi Hatice Turhan Sultan'dı

Babasının tahttan indirilmesinin ardından 7 yaşında tahta çıkan en genç padişah oldu

Ava düşkünlüğünden dolayı avcı lakabıyla anıldı

39 yıllık saltanatıyla I. Süleyman'dan sonra en uzun süre hükümdarlık yapan Osmanlı padişahı oldu

Saltanatının ilk yılları karışıklık içinde geçti

Bu dönemde devlet yönetimine babaannesi Kösem Sultan kadar annesi Turhan Sultan da karıştı

Kösem Sultan IV. Mehmet'i tahttan indirerek Turhan Sultan'dan kurtulmak istiyordu ancak bu planı öğrenildi

Kösem Sultan 1651 yılında saray ağaları tarafından öldürüldü

Ardından Valide Turhan Sultan ile saray ağalarının beş yıl kadar sürecek iktidarı başladı

1652 yılında malî durumu düzeltmesi için Tarhuncu Ahmet Paşa sadrazam yapıldı

Gereksiz giderleri azaltan ve tüm görevlilere vergi koyan sadrazam devletin gelirini artırdı

Ancak rakipleri tarafından padişahın gözünden düşürüldü ve öldürüldü

Askerin bir bölümüne ayarı bozuk para verilmesinden ve bir bölümüne ise hiç aylık verilmemesinden ötürü İstanbul'da ayaklanma çıktı