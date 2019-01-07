Osmanlı'nın 'Avcı' padişahı: IV. Mehmed
Osmanlı Devleti'nin en genç tahta çıkan ve 'Avcı' lakabıyla bilinen padişahı IV. Mehmet 2 Ocak 1642 yılında dünyaya geldi
- star.com.tr
Tarihte bugün 1642 yılında Osmanlı Devleti'nin en genç tahta çıkan ve 'Avcı' lakabıyla bilinen padişahı IV. Mehmet dünyaya geldi
İstanbul'da dünyaya gelen IV. Mehmet'in babası Sultan İbrahim, annesi Hatice Turhan Sultan'dı
Babasının tahttan indirilmesinin ardından 7 yaşında tahta çıkan en genç padişah oldu
Ava düşkünlüğünden dolayı avcı lakabıyla anıldı
39 yıllık saltanatıyla I. Süleyman'dan sonra en uzun süre hükümdarlık yapan Osmanlı padişahı oldu
Saltanatının ilk yılları karışıklık içinde geçti
Bu dönemde devlet yönetimine babaannesi Kösem Sultan kadar annesi Turhan Sultan da karıştı
Kösem Sultan IV. Mehmet'i tahttan indirerek Turhan Sultan'dan kurtulmak istiyordu ancak bu planı öğrenildi
Kösem Sultan 1651 yılında saray ağaları tarafından öldürüldü
Ardından Valide Turhan Sultan ile saray ağalarının beş yıl kadar sürecek iktidarı başladı
1652 yılında malî durumu düzeltmesi için Tarhuncu Ahmet Paşa sadrazam yapıldı
Gereksiz giderleri azaltan ve tüm görevlilere vergi koyan sadrazam devletin gelirini artırdı
Ancak rakipleri tarafından padişahın gözünden düşürüldü ve öldürüldü
Askerin bir bölümüne ayarı bozuk para verilmesinden ve bir bölümüne ise hiç aylık verilmemesinden ötürü İstanbul'da ayaklanma çıktı
Ayaklananların padişaha verdikleri bir listedeki 30 devlet adamı ve saray ağası öldürüldü ve cesetleri Sultanahmet Meydanı'nda bir çınar ağacına asıldı
Bu olay Vaka-i Vakvakiye (Çınar Olayı) olarak anılır
1656 yılında Çanakkale boğazı önlerinde Venedik donanmasıyla yapılan savaşta Osmanlı donanması ağır bir yenilgi aldı
Aynı yıl iç ve dış sorunlara çözüm bulmak üzere sadrazamlığa Köprülü Mehmet Paşa getirildi
Köprülü, İstanbul ve Anadolu'da güvenliği sağladı, 24 yıl süren Girit Savaşı’na son verdi
IV. Mehmet, Lehistan seferine çıktı ve 1672 yılında Bucaş Antlaşması'nı imzaladı
Aynı yıl Fazıl Ahmet Paşa ölünce IV. Mehmet sadrazamlığa Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı getirdi
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ordu ile birlikte Viyana'ya kadar girdi ancak kuşatma ağır kayıplarla ve başarısızlıkla sonuçlandı
Yenilginin sorumlusu olarak görülen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın idam edilmesi sonrasında sadrazamlığa Kara İbrahim Paşa getirildi
Bu dönemde Estergon, Peşte ve Budin kaybedildi
Venedikliler Ayamavra, Preveze, Mora ve Atina'yı ele geçirdiler
Ordu Mohaç Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğradı
Bu gelişmeler üzerine ordu ayaklanarak padişahın tahttan indirilmesini talep etti
IV. Mehmet tahttan indirildikten sonra iki oğluyla birlikte Edirne Sarayı'na kapatıldı ve hayatının sonuna kadar burada kaldı
Cenazesi İstanbul'a getirilerek annesi Turhan Validenin yanına defnedildi
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