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Osmanlı'nın 'Avcı' padişahı: IV. Mehmed

Osmanlı Devleti'nin en genç tahta çıkan ve 'Avcı' lakabıyla bilinen padişahı IV. Mehmet 2 Ocak 1642 yılında dünyaya geldi

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Tarihte bugün 1642 yılında Osmanlı Devleti'nin en genç tahta çıkan ve 'Avcı' lakabıyla bilinen padişahı IV. Mehmet dünyaya geldi
 
İstanbul'da dünyaya gelen IV. Mehmet'in babası Sultan İbrahim, annesi Hatice Turhan Sultan'dı
 
Babasının tahttan indirilmesinin ardından 7 yaşında tahta çıkan en genç padişah oldu
 
Ava düşkünlüğünden dolayı avcı lakabıyla anıldı
 
39 yıllık saltanatıyla I. Süleyman'dan sonra en uzun süre hükümdarlık yapan Osmanlı padişahı oldu
 
Saltanatının ilk yılları karışıklık içinde geçti
 
Bu dönemde devlet yönetimine babaannesi Kösem Sultan kadar annesi Turhan Sultan da karıştı
 
Kösem Sultan IV. Mehmet'i tahttan indirerek Turhan Sultan'dan kurtulmak istiyordu ancak bu planı öğrenildi
 
Kösem Sultan 1651 yılında saray ağaları tarafından öldürüldü
 
Ardından Valide Turhan Sultan ile saray ağalarının beş yıl kadar sürecek iktidarı başladı
 
1652 yılında malî durumu düzeltmesi için Tarhuncu Ahmet Paşa sadrazam yapıldı
 
Gereksiz giderleri azaltan ve tüm görevlilere vergi koyan sadrazam devletin gelirini artırdı
 
Ancak rakipleri tarafından padişahın gözünden düşürüldü ve öldürüldü
 
Askerin bir bölümüne ayarı bozuk para verilmesinden ve bir bölümüne ise hiç aylık verilmemesinden ötürü İstanbul'da ayaklanma çıktı
 
Ayaklananların padişaha verdikleri bir listedeki 30 devlet adamı ve saray ağası öldürüldü ve cesetleri Sultanahmet Meydanı'nda bir çınar ağacına asıldı
 
Bu olay Vaka-i Vakvakiye (Çınar Olayı) olarak anılır
 
1656 yılında Çanakkale boğazı önlerinde Venedik donanmasıyla yapılan savaşta Osmanlı donanması ağır bir yenilgi aldı
 
Aynı yıl iç ve dış sorunlara çözüm bulmak üzere sadrazamlığa Köprülü Mehmet Paşa getirildi
 
Köprülü, İstanbul ve Anadolu'da güvenliği sağladı, 24 yıl süren Girit Savaşı’na son verdi
 
IV. Mehmet, ‎Lehistan seferine çıktı ve 1672 yılında Bucaş Antlaşması'nı imzaladı
 
Aynı yıl Fazıl Ahmet Paşa ölünce IV. Mehmet sadrazamlığa Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı getirdi
 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ordu ile birlikte Viyana'ya kadar girdi ancak kuşatma ağır kayıplarla ve başarısızlıkla sonuçlandı
 
Yenilginin sorumlusu olarak görülen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın idam edilmesi sonrasında sadrazamlığa Kara İbrahim Paşa getirildi
 
Bu dönemde Estergon, Peşte ve Budin kaybedildi
 
Venedikliler Ayamavra, Preveze, Mora ve Atina'yı ele geçirdiler
 
Ordu Mohaç Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğradı
 
Bu gelişmeler üzerine ordu ayaklanarak padişahın tahttan indirilmesini talep etti
 
IV. Mehmet tahttan indirildikten sonra iki oğluyla birlikte Edirne Sarayı'na kapatıldı ve hayatının sonuna kadar burada kaldı
 
Cenazesi İstanbul'a getirilerek annesi Turhan Validenin yanına defnedildi

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