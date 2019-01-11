Osmanlı'nın denizdeki gücü: Rodos Adası
20 Aralık 1522 tarihinde Haçlıların en kuvvetli askeri üssü ve Osmanlı Devleti´nin denizlerdeki hakimiyetini sağlamak için önemli bir konumda bulunan Rodos Adası fethedildi
- star.com.tr
Anadolu’da siyasal birliğini sağlayan Osmanlı Devleti denizlerde de gelişmeye başlayınca güvenliği açısından kendisinin tabi uzantısı olarak gördüğü Ege adalarına yönelik ilgisi kaçılmazdı
Fatih Sultan Mehmet döneminde, Haçlı donamalarının Rodos civarındaki adalarda üstlenmeleri Osmanlı Devleti ile Rodos Şövalyelerini karşı karşıya getirdi
Ancak Fatih zamanında iki kere sefer düzenlenmesine rağmen Rodos Adası alınamadı
Rodos Şövalyeleri Kanuni Sultan Süleyman döneminde de Osmanlı Devleti’nin gündemini meşgul etmeye devam etti
Son olarak Şövalyelerin Suriye’de isyan eden Canberdi Gazali’ye yardımda bulunmaları, Cem Sultan’ın oğlu Murat’ı tahtın varisi olarak ortaya sürmeleri, Osmanlı ticaret ve Hac gemilerine saldırmaları, iki taraf arasında var olan sorunu daha ciddi hale getirdi
Kanuni siyasi ve stratejik nedenlerle Rodos problemini halletmek istiyordu
Sorunun çözümü için Sultan Süleyman, Rodos Şövalyeleri üzerine yapılacak sefer için askeri hazırlıkların yapılması emrini verdi
Osmanlı donanması 4 Haziran 1522’de İstanbul’dan yola çıktı
Donanma irili ufaklı 700 gemi ve 200 bin askerden oluşuyordu
14 Haziran 1522’de İstanköy’e uğrayan 30 Osmanlı kadırgası, kısa süre sonra Rodos önlerine geldi
29 Temmuzda Rodos Kalesi kuşatması başladı
Çarpışmalar ise 1 Ağustos’ta Alman burcuna top atışı ile başladı
Kanuni otağını Kızıltepe mevkiinde kurarak kuşatmayı buradan idare etti
Adaya yönelik Osmanlı saldırıları yaklaşık beş ay süren kuşatmadan sonra Şövalyelerin teslim olmasıyla sona erdi
Böylece Adalarındaki 213 yıllık Şövalyeler devri kapandı
Rodos’un fethi Türk topçuluğunun Avrupa topçuluğuna üstünlüğünü gösterdi
ve Hıristiyanlığın, İslam âlemine karşı kalesi sayılan bir adanın ele geçirilmesi Avrupa’da çok büyük çalkantılara sebep oldu
Türkler, stratejik ve ekonomik bakımdan önemli bir adayı ele geçirerek, Doğu Akdeniz’de büyük bir üstünlük sağlarken aynı zamanda tehlikeli bir düşmanı da bertaraf etmiş oldu
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