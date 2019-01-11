Osmanlı'nın denizdeki gücü: Rodos Adası

Anadolu’da siyasal birliğini sağlayan Osmanlı Devleti denizlerde de gelişmeye başlayınca güvenliği açısından kendisinin tabi uzantısı olarak gördüğü Ege adalarına yönelik ilgisi kaçılmazdı

Fatih Sultan Mehmet döneminde, Haçlı donamalarının Rodos civarındaki adalarda üstlenmeleri Osmanlı Devleti ile Rodos Şövalyelerini karşı karşıya getirdi

Ancak Fatih zamanında iki kere sefer düzenlenmesine rağmen Rodos Adası alınamadı

Rodos Şövalyeleri Kanuni Sultan Süleyman döneminde de Osmanlı Devleti’nin gündemini meşgul etmeye devam etti

Son olarak Şövalyelerin Suriye’de isyan eden Canberdi Gazali’ye yardımda bulunmaları, Cem Sultan’ın oğlu Murat’ı tahtın varisi olarak ortaya sürmeleri, Osmanlı ticaret ve Hac gemilerine saldırmaları, iki taraf arasında var olan sorunu daha ciddi hale getirdi

Kanuni siyasi ve stratejik nedenlerle Rodos problemini halletmek istiyordu

Sorunun çözümü için Sultan Süleyman, Rodos Şövalyeleri üzerine yapılacak sefer için askeri hazırlıkların yapılması emrini verdi

Osmanlı donanması 4 Haziran 1522’de İstanbul’dan yola çıktı

Donanma irili ufaklı 700 gemi ve 200 bin askerden oluşuyordu

14 Haziran 1522’de İstanköy’e uğrayan 30 Osmanlı kadırgası, kısa süre sonra Rodos önlerine geldi

29 Temmuzda Rodos Kalesi kuşatması başladı

Çarpışmalar ise 1 Ağustos’ta Alman burcuna top atışı ile başladı

Kanuni otağını Kızıltepe mevkiinde kurarak kuşatmayı buradan idare etti

Adaya yönelik Osmanlı saldırıları yaklaşık beş ay süren kuşatmadan sonra Şövalyelerin teslim olmasıyla sona erdi

Böylece Adalarındaki 213 yıllık Şövalyeler devri kapandı

Rodos’un fethi Türk topçuluğunun Avrupa topçuluğuna üstünlüğünü gösterdi

ve Hıristiyanlığın, İslam âlemine karşı kalesi sayılan bir adanın ele geçirilmesi Avrupa’da çok büyük çalkantılara sebep oldu

Türkler, stratejik ve ekonomik bakımdan önemli bir adayı ele geçirerek, Doğu Akdeniz’de büyük bir üstünlük sağlarken aynı zamanda tehlikeli bir düşmanı da bertaraf etmiş oldu