Osmanlı'nın ilk Müslüman kadın anı yazarı: Leyla Saz 6 Aralık 1936 tarihinde, Sultan II. Abdülhamid tarafından sadece kadınlara verilen ´Şefkat Nişanı´ ile ödüllendirilen, Dilhayat Kalfa’dan sonra ikinci kadın bestekarımız olan, çağdaşı Şair Nigar ile birlikte Osmanlı Devleti´nin ilk Müslüman kadın anı yazarı olan Leyla Saz vefat etti