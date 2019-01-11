Osmanlı'nın ilk Müslüman kadın anı yazarı: Leyla Saz
6 Aralık 1936 tarihinde, Sultan II. Abdülhamid tarafından sadece kadınlara verilen ´Şefkat Nişanı´ ile ödüllendirilen, Dilhayat Kalfa’dan sonra ikinci kadın bestekarımız olan, çağdaşı Şair Nigar ile birlikte Osmanlı Devleti´nin ilk Müslüman kadın anı yazarı olan Leyla Saz vefat etti
- star.com.tr
Leyla Hanım, 1850 yılında İstanbul'da dünyaya geldi
Babası, Osmanlı saray hekimlerinden Hekim İsmail Paşa'ydı
Babasının sarayın harem bölümünün özel doktoru olarak görev yapması sonucu Leyla Hanım, ablası ile birlikte sarayda yaşadı
Çocukluğunda yedi yılı sarayda geçti
Bu sırada sultan hanımların nedimeliğini yaptı
Harem hayatını yakından tanıdı ve iyi bir eğitim gördü
Sarayda kaldığı dönemde aldığı dersler ile Klasik Türk müziği alanında kendini geliştirdi
Bestekârlık yeteneğini ilerletti, piyano dersi aldı
Sultan Abdülmecit’in öldüğü yıl babası Girit’e vali olarak atanmıştı
Onunla birlikte Girit’e gitti
Fransızca ve Rumca öğrendi
Batı kültürünü yakından tanıdı
Sarayda başladığı piyano eğitimini geliştirdi
Bir yandan da Giritli Kutbi Efendi’den Osmanlı şiirini öğrendi
İlk şiirini 14 yaşında yazdı
1895’te İstanbul'a yerleşti ve kendisini müziğe ve şiire adadı
Osmanlı’daki kadın hareketi içinde yer aldı
Hanımlara Mahsus Gazete’de yazılar yayımladı
Bir yandan da anılarını kaleme aldı
70’li yaşlarında iken Bostancı semtinde bulunan köşkünün yanması ile notaları, şiirleri ve hatıra defterleri kül olunca eserlerini yeniden toparlama azmini gösterdi
Şiirlerini daha sonra “Solmuş Çiçekler” adlı kitapta bir araya getirdi ve anılarını yeniden yazdı
1934’te Soyadı Kanunu’nun çıkmasından sonra “Saz” soyadını aldı
Leyla Saz Hanım 6 Aralık 1936'da, İstanbul'da vefat etti
Cenazesi Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi
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