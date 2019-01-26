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Osmanlı'nın ilk toprak kaybı: Karlofça Antlaşması

26 Ocak 1699 tarihinde Osmanlı Devleti´nin ilk kez toprak kaybettiği ve gerileme döneminin başlangıcı olarak kabul edilen Karlofça Antlaşması imzalandı

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  • star.com.tr / NESLİ ÖZKAY
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Karlofça Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin Viyana Kuşatmasıyla başlayıp 16 yıl devam eden çok cepheli savaşları sona erdiren antlaşmaydı
 
Yaşanan bu uzun savaşlar nedeniyle Osmanlı Devleti’nin ekonomik durumunu derinden sarsıldı
 
Bu dönemde Avusturya, İspanya veraseti sebebiyle Fransa ile barıştan yana bir politika izliyordu
 
Venedik de Avusturya’ya uyarak barış yapmak niyetindeydi
 
Rusya ve Lehistan belli şartlar ileri sürerek barış yapmayı kabul etti
 
Yapılan uzun görüşmeler sonucunda Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biri olan Karlofça Antlaşması imzalandı
 
Bu antlaşma Osmanlı Devleti için birçok ilke sahne oldu
 
Osmanlılar ilk defa müzakere yaparak bir antlaşma imzaladılar
 
Böylece Osmanlı Devleti ilk kez masa başı diplomasi ile tanışmış oldu
 
Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti’nin yenilgisinin ilk resmi belgesiydi
 
Osmanlı Devleti bu antlaşmanın ardından savunma ve diplomasi ağırlıklı bir politika izlemeye başladı
 
Osmanlı reayası olan Katoliklere mezhep özgürlüğü tanınması Avusturya’nın Osmanlı iç işlerine müdahale hakkı elde etmesini sağladı
 
Venedik’e verilen önemli topraklar Osmanlı Devleti’nin Ege denizindeki hakimiyetini zayıflattı
 
Lehistan’a verilen topraklar ve haklar nedeniyle Kazaklar üzerindeki egemenlik haklarını kaybetti

´Önce Biber Gazı sıktılar, sonra da tekme tokat dövdüler´

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