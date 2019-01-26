Osmanlı'nın ilk toprak kaybı: Karlofça Antlaşması

Karlofça Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin Viyana Kuşatmasıyla başlayıp 16 yıl devam eden çok cepheli savaşları sona erdiren antlaşmaydı

Yaşanan bu uzun savaşlar nedeniyle Osmanlı Devleti’nin ekonomik durumunu derinden sarsıldı

Bu dönemde Avusturya, İspanya veraseti sebebiyle Fransa ile barıştan yana bir politika izliyordu

Venedik de Avusturya’ya uyarak barış yapmak niyetindeydi

Rusya ve Lehistan belli şartlar ileri sürerek barış yapmayı kabul etti

Yapılan uzun görüşmeler sonucunda Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biri olan Karlofça Antlaşması imzalandı

Bu antlaşma Osmanlı Devleti için birçok ilke sahne oldu

Osmanlılar ilk defa müzakere yaparak bir antlaşma imzaladılar

Böylece Osmanlı Devleti ilk kez masa başı diplomasi ile tanışmış oldu

Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti’nin yenilgisinin ilk resmi belgesiydi

Osmanlı Devleti bu antlaşmanın ardından savunma ve diplomasi ağırlıklı bir politika izlemeye başladı

Osmanlı reayası olan Katoliklere mezhep özgürlüğü tanınması Avusturya’nın Osmanlı iç işlerine müdahale hakkı elde etmesini sağladı

Venedik’e verilen önemli topraklar Osmanlı Devleti’nin Ege denizindeki hakimiyetini zayıflattı

Lehistan’a verilen topraklar ve haklar nedeniyle Kazaklar üzerindeki egemenlik haklarını kaybetti