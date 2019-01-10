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Sancağa gitmeyen ilk padişah: I. Ahmet

22 Kasım 1617 tarihinde Osmanlı tarihinde ilk kez sancağa gitmeden tahta çıkan ve 14. Osmanlı padişahı olan I. Ahmet vefat etti

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I. Ahmet 18 Nisan 1590 tarihinde babası Şehzade Mehmet'in sancak beyi olduğu Manisa'da doğdu
 
Babası III. Mehmet'in vefatı üzerine ertesi gün 22 Aralık tarihinde cülus töreni gerçekleşti
 
I. Ahmet o zamana kadar babasının vefatıyla tahta geçen padişahlar arasındaki en genç hükümdardı
 
Ayrıca, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki padişahlar içinde devlet işleriyle yoğun şekilde uğraşan ilk padişahtı
 
Sultan I. Ahmet tahta geçtiği sırada Avusturya Savaşı devam ediyordu
 
Osmanlılar da, Avusturyalılar da art arda yapılan bunca savaştan dolayı sosyal ve ekonomik yönden çok yıpranmışlardı
 
11 Kasım 1606'da Zitvatorok Antlaşması’yla iki taraf arasında barış sağlandı
 
Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısındaki üstünlüğü sona erdi, siyasi dengeler Osmanlı aleyhine bozulmaya başladı
 
Sultan I. Ahmet tahta geçtiği sırada, Osmanlı doğuda da Safevi Devleti ile savaş halindeydi
 
Osmanlı Devleti Avrupa'da devam eden Avusturya Savaşı ve iç isyanlarla uğraştığı için İran cephesinde başarılı olamadı
 
Sultan I. Ahmet döneminde Celali İsyanları tekrar patlak verdi
 
Sadrazam Kuyucu Murat Paşa'nın ısrarlı ve sert politikaları sonunda Celali İsyanları zor da olsa bastırıldı
 
I. Ahmet saltanatında hanedan veraset sistemini değiştirip Kardeş Katli Kanunu’nu kaldırdı
 
Yerine ‘ailenin aklı başındaki en büyük üyesi padişah olur sistemi’ni (Ekber ve Erşad sistemi) getirdi
 
Ayrıca I. Ahmet padişahlığı zamanında Sultanahmet Camii’ni yaptırdı
 
I. Ahmet’in caminin temelleri kazılırken eteğinde toprak taşıdığı söylenir
 
Sultan I. Ahmet yakalandığı tifüs hastalığından kurtulamayarak 22 Kasım 1617 tarihinde 27 yaşındayken vefat etti
 
Cenazesi Sultanahmet Camii yanındaki türbeye defnedildi

Gasp edileceğini anlayınca öyle bir yöntemle kaçtı ki...

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