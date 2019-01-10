Sancağa gitmeyen ilk padişah: I. Ahmet

I. Ahmet 18 Nisan 1590 tarihinde babası Şehzade Mehmet'in sancak beyi olduğu Manisa'da doğdu

Babası III. Mehmet'in vefatı üzerine ertesi gün 22 Aralık tarihinde cülus töreni gerçekleşti

I. Ahmet o zamana kadar babasının vefatıyla tahta geçen padişahlar arasındaki en genç hükümdardı

Ayrıca, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki padişahlar içinde devlet işleriyle yoğun şekilde uğraşan ilk padişahtı

Sultan I. Ahmet tahta geçtiği sırada Avusturya Savaşı devam ediyordu

Osmanlılar da, Avusturyalılar da art arda yapılan bunca savaştan dolayı sosyal ve ekonomik yönden çok yıpranmışlardı

11 Kasım 1606'da Zitvatorok Antlaşması’yla iki taraf arasında barış sağlandı

Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti'nin Avusturya karşısındaki üstünlüğü sona erdi, siyasi dengeler Osmanlı aleyhine bozulmaya başladı

Sultan I. Ahmet tahta geçtiği sırada, Osmanlı doğuda da Safevi Devleti ile savaş halindeydi

Osmanlı Devleti Avrupa'da devam eden Avusturya Savaşı ve iç isyanlarla uğraştığı için İran cephesinde başarılı olamadı

Sultan I. Ahmet döneminde Celali İsyanları tekrar patlak verdi

Sadrazam Kuyucu Murat Paşa'nın ısrarlı ve sert politikaları sonunda Celali İsyanları zor da olsa bastırıldı

I. Ahmet saltanatında hanedan veraset sistemini değiştirip Kardeş Katli Kanunu’nu kaldırdı

Yerine ‘ailenin aklı başındaki en büyük üyesi padişah olur sistemi’ni (Ekber ve Erşad sistemi) getirdi

Ayrıca I. Ahmet padişahlığı zamanında Sultanahmet Camii’ni yaptırdı

I. Ahmet’in caminin temelleri kazılırken eteğinde toprak taşıdığı söylenir

Sultan I. Ahmet yakalandığı tifüs hastalığından kurtulamayarak 22 Kasım 1617 tarihinde 27 yaşındayken vefat etti

Cenazesi Sultanahmet Camii yanındaki türbeye defnedildi