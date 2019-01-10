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Şapka Kanunu

25 Kasım 1925 tarihinde halkın kılık ve kıyafetinin düzenlenerek batı ülkelerindeki normlara uygun hale getirilmesi amacıyla Şapka Kanunu kabul edildi

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Şapka Kanunu çıkmadan önce, ülkede bazı mesleki kıyafetlerde değişiklikler yapılmıştı
 
1925 yılından itibaren önce Ankara’daki Cumhuriyet Birlikleri, ardından jandarma ve deniz birlikleri “güneşlikli başlık”lar giydiler
 
Ardından çeşitli devlet daireleri ve okullarda yeni başlık ve kasketler giyilmeye başlandı
 
İstanbul Galata Bekçileri, yeni başlık ve kasketleri ilk giyen bekçiler oldu
 
21 Şubat 1925’te İstanbul’da açılan Kızılay Özel Hemşire Okulu’nda hemşire öğrencileri şapka takmaya başladılar
 
2 Ağustos’tan itibaren Adliye ve mahkemelerde hakimler, mübaşirler, zabıt katipleri yeni kıyafet ve şapkalar giydiler
 
25 Kasım 1925 tarihinde mecliste kabul edilen "Şapka İktisası Hakkında Kanun" ile TBMM üyeleri ve memurlarına başlık olarak şapka giyilmesi zorunluluğu getirildi
 
Yasa, çeşitli Anadolu illerinde protestolara neden oldu
 
Yasanın kabul edildiği gün Erzurum'da protestolar oldu ve bir ay sıkıyönetim ilan edildi
 
Tutuklananlardan 13 kişi idama mahkum oldu
 
Kayseri'de Şeyh Ahmet Efendi ve dört arkadaşının yönlendirmesi ile büyük bir yürüyüş yapıldı, 300 kişi tutuklandı
 
Rize'de on gün kadar süren olaylar sonucu 143 kişi tutuklandı, 8 kişi idama mahkum edildi
 
Maraş'ta ise Camii-i Kebir etrafında toplanıp "Şapka istemeyiz" diye bağıranlar tutuklandı, 5 kişi idama mahkûm oldu
 
İstanbul'da özellikle Fatih semtinde yaptıkları konuşmalarla halkı isyana teşvikle suçlanan çok sayıda kişi tutuklandı ve sanıklar Ankara'da yargılandı

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