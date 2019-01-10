Sinop Baskını
30 Kasım 1853 tarihinde Kırım Savaşı sırasındaki en büyük çarpışmalardan olan ve Rus donanmasının Osmanlı donanmasını yakmasıyla sonuçlanan Sinop Baskını olayı gerçekleşti
- star.com.tr
1853 yılı başlarında Rusya ile Osmanlı Devleti'nin Balkanlar ve Boğazlar sebebiyle arası iyice açılmıştı
Rusya'nın 1853 yılında Eflak ve Boğdan'ı işgal etmesi Kırım Harbi ile bitecek olan yeni bir savaşın başlangıcı oldu
Osmanlı Devleti 4 Ekim 1853 tarihinde Rusya'ya savaş ilan etti
Osmanlı ve Rus orduları bir süre Kırım Savaşı'nın Kafkas cephesinde çarpıştı
Kafkaslardaki Osmanlı güçlerinin ikmal yolu Trabzon ve Batum limanlarıydı
Osmanlı'nın dört fırkateynden ibaret olan Birinci Filonun başına Filo Komutanı olarak Mustafa Paşa getirildi
Gemilere iyi yetişmiş tayfalar görevlendirildi ve bu filo, Kasım ayının son günlerinde cephane ve malzeme götürmek üzere Batum'a hareket etti
İkinci Filonun başına da Patrona Osman Paşa getirildi
Gemilerde denizcilikle ilgisi olmayan yeni askere alınan çiftçiler ve köylüler dolduruldu
Ruslar, 30 Kasım 1853 günü ateş gücü çok üstün gemilerle ve sis altında tam bir baskın etkisi ile Sinop limanına girdi
Rus filosu 7 saffı harp gemisi, 2 yelkenli korvet ve 3 buharlıdan oluşuyordu
Rus gemileri limanda demirli Osmanlı gemilerinin karşısına dizilerek patlayıcı mermi atan toplarla saldırıya geçti
Günün sonunda 7 yelkenli fırkateyn, 3 yelkenli korvet ve 2 buharlı vapurdan oluşan Osmanlı donanmasının büyük bir kısmı imha oldu
Bu baskında bazı kaynaklara göre 2.700, bazı kaynaklara göre de 4.000'in üzerinde asker hayatını kaybetti ve Patrona Osman Paşa esir düştü
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