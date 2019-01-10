Sinop Baskını

1853 yılı başlarında Rusya ile Osmanlı Devleti'nin Balkanlar ve Boğazlar sebebiyle arası iyice açılmıştı

Rusya'nın 1853 yılında Eflak ve Boğdan'ı işgal etmesi Kırım Harbi ile bitecek olan yeni bir savaşın başlangıcı oldu

Osmanlı Devleti 4 Ekim 1853 tarihinde Rusya'ya savaş ilan etti

Osmanlı ve Rus orduları bir süre Kırım Savaşı'nın Kafkas cephesinde çarpıştı

Kafkaslardaki Osmanlı güçlerinin ikmal yolu Trabzon ve Batum limanlarıydı

Osmanlı'nın dört fırkateynden ibaret olan Birinci Filonun başına Filo Komutanı olarak Mustafa Paşa getirildi

Gemilere iyi yetişmiş tayfalar görevlendirildi ve bu filo, Kasım ayının son günlerinde cephane ve malzeme götürmek üzere Batum'a hareket etti

İkinci Filonun başına da Patrona Osman Paşa getirildi

Gemilerde denizcilikle ilgisi olmayan yeni askere alınan çiftçiler ve köylüler dolduruldu

Ruslar, 30 Kasım 1853 günü ateş gücü çok üstün gemilerle ve sis altında tam bir baskın etkisi ile Sinop limanına girdi

Rus filosu 7 saffı harp gemisi, 2 yelkenli korvet ve 3 buharlıdan oluşuyordu

Rus gemileri limanda demirli Osmanlı gemilerinin karşısına dizilerek patlayıcı mermi atan toplarla saldırıya geçti

Günün sonunda 7 yelkenli fırkateyn, 3 yelkenli korvet ve 2 buharlı vapurdan oluşan Osmanlı donanmasının büyük bir kısmı imha oldu

Bu baskında bazı kaynaklara göre 2.700, bazı kaynaklara göre de 4.000'in üzerinde asker hayatını kaybetti ve Patrona Osman Paşa esir düştü