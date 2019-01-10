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Sonun başlangıcı: I. Balkan Savaşı

8 Ekim 1912 tarihinde Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ´dan oluşan Balkan ittifakının Osmanlı Devleti´ne karşı giriştiği Birinci Balkan Savaşı başladı

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1878'de Bulgaristan bağımsızlığını kazanmasından sonra Balkanlar'da etkin bir politika izlemeye başladı
 
Bosna-Hersek’in bağımsızlığı ise Sırbistan’ın ayrılıkçı fikirlerini ateşledi
 
İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını ele geçirme niyetinde olan Rusya da Balkan devletlerini Osmanlı'ya karşı kışkırttı
 
Balkan devletleri, özellikle Makedonya'yı paylaşmak için fırsat arıyorlar, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizlerden de yararlanmak istiyorlardı
 
8 Ekim 1912’de Karadağ, 18 Ekim’de Bulgaristan ve Sırbistan, birkaç gün sonra da Yunanistan Osmanlı Devletine savaş ilan etti
 
Savaşın ilk çatışmaları Bulgarlara karşı yapıldı
 
Fakat orduların başında bulunan Nazım Paşa’nın hazırlıklarını tamamlayamaması sebebiyle büyük bir hezimet yaşandı
 
Osmanlı orduları bütün Trakya’yı bırakarak Çatalca’ya kadar çekilmek zorunda kaldı
 
Sırbistan’a karşı Kumova’da da büyük bir yenilgi alındı
 
6 Kasım tarihinde ise Yunanlar Preveze'yi alarak diğer kuvvetlerini Selanik üzerine gönderdi
 
Selanik'i ele geçirdikten sonra Yunanlar Bozcaada, Limni, Somatraki ve Taşoz adalarını aldı
 
Çatalca’ya kadar geri çekilen Osmanlı orduları, Şükrü Paşa komutasında Edirne’yi güçlükle müdafaa ederken kurşun ve erzak eksikliği nedeniyle 22 Ekim 1912 tarihinde teslim oldu
 
Osmanlı Devleti ateşkes istemek zorunda kaldı
 
Balkan devletleri ve Osmanlı arasında 30 Mayıs 1912 tarihinde Londra Barış Antlaşması imzalandı
 
Anlaşmanın ardından yeni Osmanlı-Bulgar sınırı Midye-Enez hattı oldu
 
Trakya ve Edirne Bulgaristan’a, Güney Makedonya, Selanik ve Girit Yunanistan’a, Arnavutluk bağımsızlığını ilan ederken Makedonya’nın merkezi Sırbistan’a bırakıldı

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