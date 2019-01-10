Sonun başlangıcı: I. Balkan Savaşı

1878'de Bulgaristan bağımsızlığını kazanmasından sonra Balkanlar'da etkin bir politika izlemeye başladı

Bosna-Hersek’in bağımsızlığı ise Sırbistan’ın ayrılıkçı fikirlerini ateşledi

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını ele geçirme niyetinde olan Rusya da Balkan devletlerini Osmanlı'ya karşı kışkırttı

Balkan devletleri, özellikle Makedonya'yı paylaşmak için fırsat arıyorlar, Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizlerden de yararlanmak istiyorlardı

8 Ekim 1912’de Karadağ, 18 Ekim’de Bulgaristan ve Sırbistan, birkaç gün sonra da Yunanistan Osmanlı Devletine savaş ilan etti

Savaşın ilk çatışmaları Bulgarlara karşı yapıldı

Fakat orduların başında bulunan Nazım Paşa’nın hazırlıklarını tamamlayamaması sebebiyle büyük bir hezimet yaşandı

Osmanlı orduları bütün Trakya’yı bırakarak Çatalca’ya kadar çekilmek zorunda kaldı

Sırbistan’a karşı Kumova’da da büyük bir yenilgi alındı

6 Kasım tarihinde ise Yunanlar Preveze'yi alarak diğer kuvvetlerini Selanik üzerine gönderdi

Selanik'i ele geçirdikten sonra Yunanlar Bozcaada, Limni, Somatraki ve Taşoz adalarını aldı

Çatalca’ya kadar geri çekilen Osmanlı orduları, Şükrü Paşa komutasında Edirne’yi güçlükle müdafaa ederken kurşun ve erzak eksikliği nedeniyle 22 Ekim 1912 tarihinde teslim oldu

Osmanlı Devleti ateşkes istemek zorunda kaldı

Balkan devletleri ve Osmanlı arasında 30 Mayıs 1912 tarihinde Londra Barış Antlaşması imzalandı

Anlaşmanın ardından yeni Osmanlı-Bulgar sınırı Midye-Enez hattı oldu

Trakya ve Edirne Bulgaristan’a, Güney Makedonya, Selanik ve Girit Yunanistan’a, Arnavutluk bağımsızlığını ilan ederken Makedonya’nın merkezi Sırbistan’a bırakıldı