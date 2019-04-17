15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7439
  • 6,5275
  • 236.116
  • 97.634
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

TARİH

  1. Haberler
  2. Tarih

Stonehenge'i Anadolulu göçmenler inşa etti

Londra'nın 130 kilometre batısında yer alan Stonehenge'i Anadolu'dan göç eden grupların yaptığı tespit edildi.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere'nin en önemli tarihi anıtlarından Stonehenge'in Anadolu'dan göç edenler tarafından yapıldığı belirtildi.

BBC'nin  bilimsel bir yayına dayandırdığı haberine göre, araştırmacılar İngiltere'de Neolitik dönem insan kalıntılarından elde edilen DNA'yı, o dönem Avrupa'da yaşayanların DNA'larıyla karşılaştırdı.

DNA araştırması, İngiltere'deki Neolitik dönem topluluklarının Anadolu'dan göç ettiğini ortaya koydu.

M.Ö. 6000'de Anadolu'da başlayan büyük göç dalgası sırasında bir grup, Tuna Nehri'ni izleyip Orta Avrupa'ya yönelirken, bir grup da Akdeniz boyunca ilerleyip bugün İspanya ve Portekiz'in bulunduğu İberya'ya ulaştı.

AVCI VE TOPLAYICI HALKLARIN YERİNİ ALDILAR

O dönem avcılık ve toplayıcılık yapan göçebe grupların yaşadığı Avrupa'ya tarımı getiren Anadolulular, yaklaşık M.Ö. 4000'de İberya'dan İngiltere'ye geçti. Her ne kadar o dönem İngiltere'de avcı ve toplayıcı topluluklar yaşasa da iki grup birbirine karışmadı ve zamanla Anadolu kökenli çiftçiler bu insanların yerini aldı.

Ayrıca İngiltere'deki avcı ve toplayıcı toplulukların esmer ve mavi gözlü, çiftçilerin daha açık tenli, kahverengi gözlü, siyah veya koyu kahverengi saçlı olduğu tespit edildi.

STONEHENGE'İ YAPTILAR

Neolitik dönem göçmenleri, tarımın yanı sıra megalit olarak bilinen büyük taşlarla anıt yapma geleneğini de İngiltere'ye getirdi. M.Ö. 3000'de yapılan ve Londra'nın 130 kilometre batısında yer alan Stonehenge'in de bu geleneğin parçası olduğu kaydedildi.

Stonehenge'in tam olarak ne için yapıldığı bilinmese de anıt, astronomi, astroloji, geometri, meteoroloji ve paganizmle ilişkilendiriliyor. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği anıtı, geçen yıl bir milyon 555 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye´nin en büyüğü olacak! Havadan böyle görüntülendi...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Hizmete açıldı

Tüm İstanbulluları ilgilendiriyor! Hizmete açıldı

PKK’ya ortak operasyon

PKK’ya ortak operasyon

Bayraktar SİHA Akdeniz semalarında

Bayraktar SİHA Akdeniz semalarında

Korkunç olay: 2 çocuk hayatını kaybetti

Korkunç olay: 2 çocuk hayatını kaybetti

Maltepe'deki sayım işlemleri ile ilgili flaş açıklama

Maltepe'deki sayım işlemleri ile ilgili flaş açıklama

Türkiye'den F-35 çağrısı

Türkiye'den F-35 çağrısı

Çekirgeler bu kez Medine'yi bastı

Çekirgeler bu kez Medine'yi bastı

Çadır kurdu, talimat verdi! Bolu'ya da mesaj gönderdi

Çadır kurdu, talimat verdi! Bolu'ya da mesaj gönderdi
 

POPÜLER HABERLER

İşte S-400´lerin konuşlanacağı yerler

İşte S-400´lerin konuşlanacağı yerler

Notre Dame Katedrali yangın sonrası içeriden ilk kez görüntülendi!

Notre Dame Katedrali yangın sonrası içeriden ilk kez görüntülendi!

'Göbeklitepe' otelleri doldurdu

'Göbeklitepe' otelleri doldurdu

Binlercesi İstanbul'a salınacak!

Binlercesi İstanbul'a salınacak!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA