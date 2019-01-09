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Suriye’de Bizans egemenliğini sona erdiren zafer: Yermük

20 Ağustos 636 tarihinde Suriye’de Bizans egemenliğini sona erdiren ve Müslümanların bölgeye hakim olmasını sağlayan Yermük Savaşı gerçekleşti

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Hz. Ebû Bekir’in gönderdiği ordular karşısında yenilgiye uğrayarak Suriye ve Filistin’deki egemenliğinin sarsıldığını gören Bizans İmparatoru, Müslümanları fethettikleri yerlerden atmak için büyük bir ordu hazırladı
 
Bizans İmparatoru, ordusunu Ürdün’ün doğusuna açılan Yermük vadisine sevk etti
 
Bizanslıların hazırlıklarından haberdar olan Suriye orduları başkumandanı Ebû Ubeyde b. Cerrâh, bölgedeki diğer kuvvetlerle birleşerek Yermük vadisine hareket edilmesine karar verdi
 
Aralarında kadın sahabelerin de bulunduğu 25.000’i aşkın orduda 100’ü Bedir gazisi 1000 kadar sahabe bulunuyordu
 
Hâlid b. Velîd, Ebû Ubeyde ve diğer kumandanlarla istişare ettikten sonra Araplar’ın daha önce bilmedikleri bölük ve tabur sistemini ilk defa bu muharebede uygulamaya karar verdi
 
636 yılının yaz sıcağında iki ordu üç ay kadar bekledi
 
Ardından Yermük Savaşı, Bizans’ın çok şiddetli bir saldırısıyla başladı ve Bizans birlikleri İslam ordugahına kadar ilerlemeyi başardı
 
Bizans ordusunun ilk saldırılarını karşılayan Hâlid b. Velîd süvarilerine Bizans süvari birlikleriyle piyadelerin arasındaki boşluğa doğru hücum emri verdi ve iki birlik arasındaki irtibatı kopardı
 
Sonuçta çok şiddetli bir savaşın ardından Müslümanlar kendilerinden çok kalabalık olan Bizans ordusunu bozguna uğrattı
 
Böylece askerî dehasını ortaya koyan Hâlid b. Velîd, Hz. Muhammed'in kendisine verdiği “Seyfullah” unvanının yanına bir de ‘Suriye Fâtihi’ unvanını ekledi
 
20 Ağustos 636 tarihinde cereyan eden savaşta Bizans ordusu ağır bir yenilgiye uğradı
 
Bizans komutanı ve çok sayıda asker öldürüldü, sağ kalanlar Filistin, Antakya, Halep, el-Cezîre ve İrmîniye taraflarına doğru kaçtı

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