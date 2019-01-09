Suriye’de Bizans egemenliğini sona erdiren zafer: Yermük

Hz. Ebû Bekir’in gönderdiği ordular karşısında yenilgiye uğrayarak Suriye ve Filistin’deki egemenliğinin sarsıldığını gören Bizans İmparatoru, Müslümanları fethettikleri yerlerden atmak için büyük bir ordu hazırladı

Bizans İmparatoru, ordusunu Ürdün’ün doğusuna açılan Yermük vadisine sevk etti

Bizanslıların hazırlıklarından haberdar olan Suriye orduları başkumandanı Ebû Ubeyde b. Cerrâh, bölgedeki diğer kuvvetlerle birleşerek Yermük vadisine hareket edilmesine karar verdi

Aralarında kadın sahabelerin de bulunduğu 25.000’i aşkın orduda 100’ü Bedir gazisi 1000 kadar sahabe bulunuyordu

Hâlid b. Velîd, Ebû Ubeyde ve diğer kumandanlarla istişare ettikten sonra Araplar’ın daha önce bilmedikleri bölük ve tabur sistemini ilk defa bu muharebede uygulamaya karar verdi

636 yılının yaz sıcağında iki ordu üç ay kadar bekledi

Ardından Yermük Savaşı, Bizans’ın çok şiddetli bir saldırısıyla başladı ve Bizans birlikleri İslam ordugahına kadar ilerlemeyi başardı

Bizans ordusunun ilk saldırılarını karşılayan Hâlid b. Velîd süvarilerine Bizans süvari birlikleriyle piyadelerin arasındaki boşluğa doğru hücum emri verdi ve iki birlik arasındaki irtibatı kopardı

Sonuçta çok şiddetli bir savaşın ardından Müslümanlar kendilerinden çok kalabalık olan Bizans ordusunu bozguna uğrattı

Böylece askerî dehasını ortaya koyan Hâlid b. Velîd, Hz. Muhammed'in kendisine verdiği “Seyfullah” unvanının yanına bir de ‘Suriye Fâtihi’ unvanını ekledi

20 Ağustos 636 tarihinde cereyan eden savaşta Bizans ordusu ağır bir yenilgiye uğradı

Bizans komutanı ve çok sayıda asker öldürüldü, sağ kalanlar Filistin, Antakya, Halep, el-Cezîre ve İrmîniye taraflarına doğru kaçtı